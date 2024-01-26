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Bublik1
Пользователи переходят на старые iPhone – каждый второй смартфон на вторичном рынке сделан Apple
Спрос на бывшие в употреблении смартфоны растёт, а продажи новых аппаратов снижаются

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Сегодня рынок мобильных телефонов сталкивается со значительными вызовами, а эксперты полагают, что к началу следующего десятилетия действующим лидерам придётся подвинуться. Особенно сложно будет Samsung, а вот у Apple пока дела идут относительно стабильно. Не исключено, что доля яблочной компании также просядет, но за счёт увеличения стоимости услуг и конечных продуктов разницу удастся перекрыть.

Что до Samsung, то корейцам придётся придумывать новую стратегию развития, поскольку китайские компании действуют всё более агрессивно и предлагают интересные продукты во всех ценовых сегментах. В целом, специалисты уверены в том, что ближайшие годы пройдут спокойно, а сегодня ключевым производителям важно не уйти с занимаемых позиций, поскольку экономические сложности в Европе и США не располагают пользователей к покупке новых смартфонов. 

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А вот вторичный рынок растёт. Ещё недавно аналитики рапортовали, что жизненный цикл пользования смартфоном сокращается, но в настоящее время всё резко изменилось, а в итоге пользователи предпочитают экономить. Так, если обратиться к данным компании IDC, то можно выяснить, что продажи бывших в употреблении и восстановленных смартфонов в мире за 2023 год составили 309.4 миллиона единиц. Ну а это между прочим чистый рос на 9.5% если сравнивать с 2022 годом (было реализовано 282.6 миллиона б.у. аппаратов). А вот продажи новых смартфонов планомерно сокращаются, что говорит о сложившейся тенденции в мировом масштабе. Если перейти к цифрам, то можно заметить, что всего за 2023 было реализовано 1.17 миллиарда телефонов, что на 3.2% меньше, чем годом ранее. Что примечательно, продажи падают уже несколько лет, а в итоге аналитики уверяют, что такие низкие показатели не наблюдались с 2013 года. 

Эксперты называют несколько фундаментальных причин, негативным образом отразившимся на статистике продаж смартфонов. Это: глобальная политическая напряжённость, высокая инфляция, и многие другие факторы, вынуждающие людей по всему миру экономить. Предполагается, что продажи новых смартфонов будут продолжать снижаться, тогда как вторичный рынок покажет рост и к 2027 году достигнет 431.1 миллиона устройств. Среднегодовой прирост на этом рынке составит порядка 9%, а значит продажи новых телефонов могут обрушиться ещё сильнее. Что удивительно, рост вторичного рынка сдерживается несколькими компаниями, выпускающими выгодные предложения в нескольких сегментах. Это Xiaomi и Realme, которые предлагают бюджетные аппараты с характеристиками субфлагманов 3-летней давности.

Ну и как следствие всех этих перемен наблюдается рост жизненного цикла смартфонов. По данным IDC, в 2023 году в среднем люди использовали мобильник около 40 месяцев, а это около 3.5 года. Аналитики напоминают, что значительных инноваций на рынке умных гаджетов давно нет, а значит жизненный цикл смартфонов продолжит расти, что приведёт к падению продаж, но позволит вторичному рынку развиваться семимильными темпами. 

Растёт популярность программ трейд-ина, когда владельцы не самых старых аппаратов могут их обменять на новинки с разумной доплатой. В последнее время ритейлеры отмечают снижение обменного фонда смартфонов, выпущенных 2 и менее года назад. Это значит, что рядовой пользователь становится умнее. Трейд-ин не такой выгодный, как продажа телефона на вторичном рынке, а многие пользователи не видят смысла в замене флагмана даже после трёх лет с момента его выхода.

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По данным исследовательской компании Counterpoint Research, в 2023 году более 25% всех проданных подержанных телефонов пришлось на США. Ну а поскольку интерес к вторичному рынку высокий, то ценовая политика меняется в сторону увеличения. Часто это происходит за счёт дорогих аппаратов. Например, каждый второй смартфон, который продаётся на вторичном рынке сделан американской Apple. Аналитики отмечают, что телефоны, созданные на базе операционной системы Android не так привлекательны спустя 3-4 года после своего выхода по вполне объективным причинам. Всё дело в технической поддержке, ведь яблочная компания выпускает обновления 5 лет, а доверие к iPhone намного выше. Что до китайских компаний, то эти ребята и вовсе могут забыть о своих обязательствах через год, оставляя пользователей наедине с проблемами безопасности. 

#смартфоны #apple
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