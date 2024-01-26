Спортсменам придётся бегать и выполнять другие физические упражнения

Известно, что программа обучения российских школьников считается одной из самых перегруженных в мире и вызывает непонимание у многих учёных. Ученики получают фундаментальные знания по многим предметам, но в итоге большая часть информации забывается ещё до окончания школы. Действительно ценные данные подаются в рамках сложных для большинства школьников дисциплин, что делает процесс обучения не самым эффективным. Особенно сложно идёт преподавание точных наук, где успех демонстрирует небольшой процесс учащихся. Учёные уже не раз пытались что-то изменить, но в итоге российская школьная программа остаётся перегруженной, а учащиеся с трудом успевают выполнять домашние задания. Похоже, в ближайшее время ничего не изменится, но данная проблема существует не только в школах. В ВУЗАх России готовят специалистов широкого профиля, тогда как общемировая практика доказала ценность узконаправленных экспертов. Обойдёмся без споров на эту тему, ведь сегодня мы поговорим об очередном примере отсутствия логики в формировании федерального стандарта.

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Напомним, недавно вступил в силу федеральный стандарт по спортивному программированию. Было бы логично предположить, что участники состязания будут на скорость создавать игры или решать сложные задачи, требующие смекалки и высокой подготовки. Увы, вместо всего этого парням и девушкам приписан бег и другие виды физической активности. Документ устанавливает новые стандарты общей физической подготовки для различных дисциплин. Среди них: бег на 30 метров и 1 тысячу метров, наклоны вперёд на гимнастической скамье, подъем туловища из положения лёжа и челночный бег. Например, чтобы пройти начальный этап подготовки, мальчикам нужно пробежать тысячу метров за 6.2 минуты, а девочкам придётся уложиться в 6.5 минуты. Если у вас есть время, то вы можете изучить постановление Министерства спорта Российской Федерации от 18.12.2023 года № 1040 на официальном портале правовых актов. Называется оно: «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивное программирование».

Представитель Минспорта заявил, что указанные выше федеральные стандарты применяются в учебных заведениях, реализующих программы спортивной подготовки, таких как спортивные школы, школы олимпийского резерва и училища олимпийского резерва. Документ вступил в силу 22 января 2024 года. В этом стандарте выделено пять основных дисциплин: «программирование алгоритмическое», «программирование робототехники», «программирование продуктовое», «программирование систем информационной безопасности» и «программирование беспилотных авиационных систем». Что удивительно, но единственный указанный показатель, который отдалённо относится к компьютерной тематике – это скоростной набор текста на клавиатуре. Так, мальчики должны печатать 180–190 знаков в минуту, тогда как девочкам нужно набрать 160–170 знаков за 60 секунд. Количество разнится от той или иной дисциплины, ну а в документе указан верхний и нижний пределы для прохождения квалификации. Такой подбор дисциплин для участия в состязаниях по спортивному программированию может казаться странным, но имеет логичное объяснение. По мнению преподавателя РАНХиГС Романа Душкина, причина в том, что организаторы хотели обеспечить высокую зрелищность соревнования. Кроме того, всем нам нужно поддерживать хорошую форму, поэтому без физической активности никуда не деться.

Директор центра студенческих олимпиад факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Михаил Густокашин считает, что новые нормативы, такие как челночный бег и наклоны, кажутся не всегда логичными для интеллектуальных видов спорта, например, спортивного программирования. Он отметил, что для допуска к начальному уровню подготовки важны результаты ЕГЭ по информатике и математике или подобные интеллектуальные испытания. Генеральный директор Promo IT Денис Фирсов предложил включить в стандарт нормативы по скоростному кодингу, математическим расчётам и построению оптимальных алгоритмов, а не только по слепой печати и бегу. При этом Фирсов признаёт, что объединить все направления программирования в один стандарт достаточно сложно из-за разнообразия языков и специализаций. Возможно, в ближайшие годы программа соревнований по спортивному программированию будет расширена, а в нём действительно появятся профильные дисциплины. Пока же участникам остаётся только бегать и печатать тексты на скорость.

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Напомним, спортивное программирование официально признано видом спорта в России в апреле 2022 года. В 2023 году в стране прошло 14 соревнований, включая те, что проводились на платформе Foncode, запущенной в сентябре 2023 года. Foncode была создана с целью укрепления политики импортозамещения в сфере соревнований по спортивному программированию.