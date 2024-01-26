Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
В дисциплину «спортивного программирования» в России забыли включить само программирование
Спортсменам придётся бегать и выполнять другие физические упражнения

реклама

Известно, что программа обучения российских школьников считается одной из самых перегруженных в мире и вызывает непонимание у многих учёных. Ученики получают фундаментальные знания по многим предметам, но в итоге большая часть информации забывается ещё до окончания школы. Действительно ценные данные подаются в рамках сложных для большинства школьников дисциплин, что делает процесс обучения не самым эффективным. Особенно сложно идёт преподавание точных наук, где успех демонстрирует небольшой процесс учащихся. Учёные уже не раз пытались что-то изменить, но в итоге российская школьная программа остаётся перегруженной, а учащиеся с трудом успевают выполнять домашние задания. Похоже, в ближайшее время ничего не изменится, но данная проблема существует не только в школах. В ВУЗАх России готовят специалистов широкого профиля, тогда как общемировая практика доказала ценность узконаправленных экспертов. Обойдёмся без споров на эту тему, ведь сегодня мы поговорим об очередном примере отсутствия логики в формировании федерального стандарта. 

реклама

Напомним, недавно вступил в силу федеральный стандарт по спортивному программированию. Было бы логично предположить, что участники состязания будут на скорость создавать игры или решать сложные задачи, требующие смекалки и высокой подготовки. Увы, вместо всего этого парням и девушкам приписан бег и другие виды физической активности. Документ устанавливает новые стандарты общей физической подготовки для различных дисциплин. Среди них: бег на 30 метров и 1 тысячу метров, наклоны вперёд на гимнастической скамье, подъем туловища из положения лёжа и челночный бег. Например, чтобы пройти начальный этап подготовки, мальчикам нужно пробежать тысячу метров за 6.2 минуты, а девочкам придётся уложиться в 6.5 минуты. Если у вас есть время, то вы можете изучить постановление Министерства спорта Российской Федерации от 18.12.2023 года № 1040 на официальном портале правовых актов. Называется оно: «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивное программирование».

Представитель Минспорта заявил, что указанные выше федеральные стандарты применяются в учебных заведениях, реализующих программы спортивной подготовки, таких как спортивные школы, школы олимпийского резерва и училища олимпийского резерва. Документ вступил в силу 22 января 2024 года. В этом стандарте выделено пять основных дисциплин: «программирование алгоритмическое», «программирование робототехники», «программирование продуктовое», «программирование систем информационной безопасности» и «программирование беспилотных авиационных систем». Что удивительно, но единственный указанный показатель, который отдалённо относится к компьютерной тематике – это скоростной набор текста на клавиатуре. Так, мальчики должны печатать 180–190 знаков в минуту, тогда как девочкам нужно набрать 160–170 знаков за 60 секунд. Количество разнится от той или иной дисциплины, ну а в документе указан верхний и нижний пределы для прохождения квалификации. Такой подбор дисциплин для участия в состязаниях по спортивному программированию может казаться странным, но имеет логичное объяснение. По мнению преподавателя РАНХиГС Романа Душкина, причина в том, что организаторы хотели обеспечить высокую зрелищность соревнования. Кроме того, всем нам нужно поддерживать хорошую форму, поэтому без физической активности никуда не деться. 

Директор центра студенческих олимпиад факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Михаил Густокашин считает, что новые нормативы, такие как челночный бег и наклоны, кажутся не всегда логичными для интеллектуальных видов спорта, например, спортивного программирования. Он отметил, что для допуска к начальному уровню подготовки важны результаты ЕГЭ по информатике и математике или подобные интеллектуальные испытания. Генеральный директор Promo IT Денис Фирсов предложил включить в стандарт нормативы по скоростному кодингу, математическим расчётам и построению оптимальных алгоритмов, а не только по слепой печати и бегу. При этом Фирсов признаёт, что объединить все направления программирования в один стандарт достаточно сложно из-за разнообразия языков и специализаций. Возможно, в ближайшие годы программа соревнований по спортивному программированию будет расширена, а в нём действительно появятся профильные дисциплины. Пока же участникам остаётся только бегать и печатать тексты на скорость. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Напомним, спортивное программирование официально признано видом спорта в России в апреле 2022 года. В 2023 году в стране прошло 14 соревнований, включая те, что проводились на платформе Foncode, запущенной в сентябре 2023 года. Foncode была создана с целью укрепления политики импортозамещения в сфере соревнований по спортивному программированию. 

#интересное #спортивное программирование
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Британская Post Office обвинила 1000 сотрудников в хищении денег, хотя проблема была на стороне ПО
Россия оставит англичан без рыбных чипсов – британцам запретят ловить треску в российских водах
Что скрывается за таблеткой счастья Wegovy и почему лекарство от ожирения опаснее, чем кажется
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВС России переходят на бесшуные и оснащенные тепловизором разведывательные дроны СОМ-5
3
Китай построил огромную сеть аэродинамических труб
6
Samsung готовит небольшую революцию в мире складных смартфонов с выходом бюджетного Galaxy Z Fold 6
3
Китайские власти запрещают проезд на электромобилях Tesla на всё большем количестве территорий
1
По мнению ученых в нашей Солнечной системе скоро может быть девять планет
+
Председатель Samsung назвал серию Galaxy S24 более разочаровывающей, чем iPhone
5
Россия начала проект Белкомур стоимостью 278 млрд рублей
6
Новый храм, вызывающий разногласия в Индии, посетило полмиллиона человек в первый день
+
Россия расторгла договор с Великобританией и Данией о рыболовстве в Баренцевом море
5
На Запорожье ВСУ вновь используют тактику летнего контрнаступления
+
США первые в мире запускают серийное производство самолёта 6 поколения - бомбардировщика B-21 Raider
4
Илон Маск заявил, что в 2040-х годах ожидается около 1 миллиарда человекоподобных роботов
4
В 2024 году продолжаются увольнения работников компаний в индустрии видеоигр
+
Энергопотребление Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 достигает 14,2 Вт
4
Wildberries и Ozon совместно занимают 80% российского рынка маркетплейсов
+
Motorola готовится выпустить смартфон на Snapdragon 8 Gen 3
+
Китай создал новый материал, который должен произвести революцию в авиации
+
КАМАЗ так и не смог обогнать танк Т-90А во время заезда на скорость по заснеженному полю
4
Новый драйвер AMD предлагает повышение кадров во всех компьютерных играх
+
Китай снизит норму банковских резервов в попытке стимулировать экономический рост и рынки
+

Популярные статьи

28 Махов и 18000 км: что представляет собой гиперзвуковой комплекс "Авангард" - самый быстрый в мире
14
FLF планирует в ходе термоядерного синтеза получить в 100 раз больше энергии, чем было затрачено
3
Нужен ли жесткий диск в компьютере и ноутубуке в 2024 году — три аргумента «за» и пять — «против»
78
Подборка неплохих фильмов ужасов, где фигурируют таинственные дома
2
ТОП-10 игровых видеокарт от 35 до 250 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
55
10 видеокарт с лучшим соотношением цены и производительности, которые стоит покупать в 2024 году
27
Крышка от процессора в новом качестве
9
B-21 Raider: "Налётчик" на Россию и Китай запущен в серийное производство
2
"Кинжал в сердце НАТО" – чем ответит Россия в случае блокады Калининградской области
7
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
40

Сейчас обсуждают

NIK1457
23:26
Тупик-для НАТО. Это понятно.
Министр обороны Германии заявил, что конфликт на Украине «зашёл в тупик»
swr5
23:26
Что противоречит? По твоему графику примерно на треть, ну на четверть если тебе так принципиально: PC games - 38.4 Console games - 53.2
Xbox Game Pass тянет игровые консоли Microsoft на самое дно
Игорь Быков
23:04
Эскинос 2400 при нагрузке на все ядра, 23w жрет) так что этот снап еще холодный))
Парламент Турции одобрил заявку Швеции на членство в НАТО
VRoman
22:58
"Однажды даже на задней оси был установлен 1340-кубовый двигатель мотоцикла Suzuki Hayabusa, позволивший автомобилю разогнаться до 100 км/ч всего за 3.5 секунды." - не однажды. Это была серийная модиф...
Автомобили Smart: от идеи до реализации
Midnight Sun
22:56
Это был предварительный список, а не список реально обменянных.
Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании крушения российского Ил-76
rackshazz
22:43
А текст комментов ему в зачет идет? Если да - то или промолчу, или старое доброе КГ/АМ.
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
Суходрищев
22:37
У меня вопрос автору: Скажите пожалуйста, у вас в процентном соотношении сколько ушло времени на фотографии и написание текста, на что вы больше потратили больше времени, фото или текст?
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
Сан Фран
22:35
Ну вообще у ксяоми и самсунга неплохие телефоны, ц меня был самсунг 18 года, 5 лет проработал и сменил я его на поко(а потом и на другой поко), просто потому что играть люблю, ну а тот самсунг не тяну...
Poco x3 pro после 3 лет использования
Суходрищев
22:32
Не знаю, может ты лох, всем платили, кроме тебя.
За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
KENDOR
22:32
Я так понял из опуса, что Линух по сей день не умеет прогревать карты в духовке... Это-же каким надо быть кривожопом и жлобом, а потом писать подобную ахинею. Или наоборот, хитрожопый очень и просто р...
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем