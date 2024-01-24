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Bublik1
Samsung готовит небольшую революцию в мире складных смартфонов с выходом бюджетного Galaxy Z Fold 6
Galaxy Z Fold 6 поступит в продажу в 3 квартале 2024 года

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Смартфоны уже давно перешли из ранга технологических чудес в разряд чего-то привычного, а покупатели перестали ориентироваться на характеристики, больше полагаясь на бренд, личные предпочтения и ценовую политику. Некоторые готовы тратить $1500 на флагман последнего поколения, тогда как многие предпочитают простенький аппарат за $200. В обоих случаях владелец мобильника получит доступ в интернет, сможет запускать любые игры и в целом не столкнётся с ограничениями. Более дорогой аппарат предложит продвинутую камеру, дополнительный объём памяти и массу других незаметных мелочей. Что покупать, каждый решает самостоятельно, а разрыв между флагманами и середняками стремительно сокращается. Например, за $400 сегодня можно получить всё то, что было доступно владельцам самых дорогих аппаратов пару лет назад.

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Ну а революционных изменений всё нет. Ещё совсем недавно нам обещали настоящий прорыв, ведь приход смартфонов с гибкими экранами был уже совсем рядом. Считалось, что это станет новым трендом, но производители решили перевести подобные устройства в разряд премиальных. В итоге такие смартфоны заняли верхнюю ценовую планку и доступны ограниченному количеству пользователей. Массовый покупатель ничего не знает об инновациях на рынке, а интерес к складывающимся телефонам растёт слишком медленно. Похоже, руководство Samsung осведомлено о проблеме и хочет дать гибким экранам ещё один шанс. Как стало известно, южнокорейский производитель готовит доступный смартфон в рамках линейки Galaxy Z Fold 6, который окажется относительно недорогим и может привлечь массового покупателя. Инсайдеры ресурса The Elec полагают, что небольшая революция случится в 3 квартале 2024 года, а Samsung станет первой, кто решится выпустить недорогой складывающийся смартфон. 

Сложно сказать, будет ли такой аппарат популярным, ведь массовый потребитель плохо знаком с технологией и может остановить свой выбор на привычном форм-факторе, опасаясь быстрого износа шарнирных механизмов. Эксперты Gizmochina полагают, что для Samsung это значительный шаг в сегменте смартфонов с гибкими экранами, поскольку впервые компания выпустит сразу три подобных устройства. В дополнение к бюджетному варианту Galaxy Z Fold 6, будут представлены дорогие модели и раскладушка Flip 6, которая впервые появилась в портфолио Samsung в феврале 2020 года. Предполагается, что Samsung ставит перед собой несколько целей. Прежде всего производитель хочет получить большую долю рынка, расширив продажи за счёт пользователей, которые не хотят переплачивать за флагманы тысячу долларов. Кроме того, корейцам становится всё сложнее конкурировать с китайскими компаниями, предлагающими более доступные аналоги во всех ценовых категориях. Ещё недавно ниша телефонов с гибкими экранами контролировалась Samsung, но всё меняется слишком стремительно, ведь китайцы уже начали теснить корейцев. 

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Напомним, что с появлением первого Galaxy Fold от Samsung в феврале 2019 года началось активное развитие данного сегмента рынка. К сожалению, подобные смартфоны так и не стали популярны, поскольку стоили слишком дорого и предлагали минимальные отличия от уже существующих на рынке аппаратов. Если обратить внимание на стоимость подобных аппаратов на российском рынке, то можно заметить, что Samsung Flip 5 предлагается от 100 тысяч рублей, тогда как за Galaxy Fold 5 придётся отдать почти 120 тысяч. Китайцы ещё не начали полноценную экспансию в данном сегменте, но есть и исключения. Например, Phantom Flip V от Tecno стоит всего 60 тысяч рублей и предлагает все преимущества гибких экранов по выгодной стоимости. При этом актуальные модели смартфонов Samsung (Flip 5 и Fold 5) в сложенном состоянии заметно толще смартфонов в традиционном форм-факторе. Ещё недавно корейцы лидировали в данном сегменте с большим отрывом, но в какой-то момент потеряли инициативу в Китае, занимая в Поднебесной третье место после Honor и Huawei. Несмотря на то, что складные смартфоны остаются нишевыми, спрос на них продолжает расти. Прогнозируется, что мировые поставки складных устройств в 2024 году вырастут на 23% по сравнению с 2023 годом, достигнув 15.8 миллиона единиц. Происходит это за счёт китайского рынка, где есть относительно доступные модели. Ну а появление бюджетного Galaxy Z Fold 6 позволит Samsung принять участие в гонке за потребителя, который всё чаще смотрит в сторону китайских брендов. 

#смартфоны #samsung #galaxy z fold 6
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