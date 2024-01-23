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Bublik1
Украинские бойцы недовольны американскими Bradley и просят Байдена поставить более новую технику
Журналисты CNN рассказывают, что Bradley слишком капризны в зимний период, а часть техники пришла в нерабочем состоянии

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Ещё осенью 2023 года украинские военкоры писали о том, что далеко не вся техника НАТО подходит для ведения боевых действий в Донецкой и Запорожской областях. К примеру, тяжёлые танки Leopard 2 не способны развивать заявленную скорость из-за обильного количества грязи и частых дождей. Мало того, большая часть современных систем оказалась не приспособлена для ведения активных боевых действий. Например, ресурс пушек в артиллерийских установках намного ниже, чем в советских и российских аналогах, а электронные механизмы требуют особого подхода. В сети можно прочесть о том, как украинские военнослужащие одевают специализированные перчатки, без которых подходить к сложной технике запрещено. Ну а если в систему попадает грязь или пыль, то поломку приходится устранять с помощью подготовленных специалистов. Немало рассказов о проблемных артиллерийских комплексах, многие из которых были списаны европейскими странами, поскольку исчерпали свой потенциал. 

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Можно сделать вывод, что большой парк техники стран НАТО оказалось крайне сложно обслуживать, но всё стало намного хуже с приходом холодов. По данным CNN знаменитые американские броневики сильно разочаровали украинских военнослужащих. Журналисты пишут, что Bradley обладают внушительной мощью, но не справляются с базовыми задачами, когда дело доходит до реальных боевых действий. Но если осенью тяжёлые машины ещё удавалось обслуживать, то зимой проблем с броневиками больше, чем пользы от их применения. Рассказывается, что технику нужно обслуживать намного чаще, чем летом, а в некоторых случаях капризные Bradley и вовсе отказываются идти в бой. Положение осложняется тем, что значительная часть броневиков поставлялась в плохом состоянии. Некоторые из них прошли техническое обслуживание, но остались машины, которые не соответствуют заявленным требованиям. Телеканал CNN утверждает, что украинские военнослужащие сильно разочарованы и призывают американские власти заменить устаревшие машины на более новые. 

Мало того, журналисты сетуют на упорство российских бойцов, умудрившихся за короткий период времени уничтожить или повредить значительную часть Bradley. Янки поставили слишком мало запасных деталей, ну а необходимость гнать броневики на ремонт в Польшу делает их использование неэффективным. На линии соприкосновения остаётся недостаточно машин, а военнослужащие просят у США поставить ещё хотя бы несколько сотен Bradley. На этот раз бойцы ВСУ уже более опытные, поэтому делают акцент на том, что техника должна быть в рабочем состоянии. Журналисты CNN утверждают, что часть броневиков сразу же после поставки ушла на ремонт и восстановление, ну а для ведения успешного наступления всё это неприемлемо. 

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Отметим, что в настоящее время нет никаких гарантий, что США вообще продолжат поставки оружия в Украину. Противоречия между Республиканцами и Демократами критичны, в итоге ни одна из сторон не готова идти на уступки. На этом фоне Европа берёт на себя всё больше обязательств по снабжению украинской армии. На самом деле и здесь возникают сложности, ну а эксперты считают поставку сотен Bradley в адрес ВСУ в 2024 году крайне сомнительной. 

#военная техника #bradley
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