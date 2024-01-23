Решение принято Верховным судом по запросу Байдена

Уже несколько месяцев идёт активное противостояние между Республиканцами и Демократами, имеющими не только различные взгляды на внешнюю, но и внутреннюю политику. Особенно остро стоит вопрос поддержки Украины, а также миграционный кризис, который был создан командой действующего президента. Похоже, обе стороны используют нелегалов в качестве оружия, пытаясь извлечь максимальную выгоду из тех или иных решений перед выборами президента. Вот только политики похоже не думают о том, что процесс может носить необратимый характер, ведь за несколько лет Америка стала прибежищем для 8 миллионов человек (по другим сведениям, 10 миллионов), депортировать которых будет крайне сложно. Крупные города наводняют нелегалы, а местные власти вынуждены тратить на них бюджетные деньги, оставляя социальную сферу без финансовой поддержки. По данным американских журналистов, уже несколько месяцев в сенате предпринимаются настойчивые попытки по достижению соглашения по вопросам пограничной политики. Представители Демократической партии стремятся к поиску компромиссного решения, которое получит поддержку от большей части Республиканцев.

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Авторы издания Associated Press уверены, что компромисс будет найден уже совсем скоро, что позволит обеспечить Украину военной помощью в полном объёме. Группа активистов от обеих партий планирует представить законопроект на этой неделе, но пока подобные идеи сталкиваются с сопротивлением, поскольку Трампу выгодно и дальше разрушать имидж Байдена при помощи миграционного кризиса. Аналитики полагают, что сторонам будет договориться сложно, поскольку у каждой стороны есть свои интересы. С Республиканцами, которые хотят взять реванш перед выборами, всё ясно, а вот Демократы планируют получить больше голосов межнационального электората, активно насыщая страну беженцами. Особо сердобольные Демократы уверяют, что не могут позволить себе вредить беженцам, ведь эти люди ищут в США убежища, как делали предки самих американцев несколько веков назад. Похоже, здравый смысл окончательно покинул головы американских властей, о чём свидетельствует крайне сомнительное решение Верховного суда.

Как стало известно, вчера данный орган приказал демонтировать колючую проволоку, которая находится вдоль границы штата Техас и Мексики. Ранее это препятствие было установлено властями штата вдоль берега реки Рио-Гранде с целью предотвращения проникновения в страну сотен тысяч мигрантов. Стоит учитывать, что колючая проволока усложнила доступ нелегалов, но не заблокировала его, ну а в сети можно увидеть кадры, на которых мигранты при помощи специальных кусачек убирают опасное препятствие и открывают проход для целой армии прорывающихся в США мексиканцев. Отмечается, что заявление о необходимости демонтажа колючей проволоки было подано представителями администрации Байдена. Люди сонного Джо уверяли, что данное препятствие носит слишком жестокий характер и наносит людям физический урон. Нелегалы получают ранения конечностей и лица, а демократическое государство не может смотреть на подобное варварство с закрытыми глазами. Ну а поскольку суд вынес решение в пользу действующих властей, то федеральные иммиграционные агенты должны заняться удалением колючей проволоки уже в ближайшие дни.

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Что любопытно, в 2023 суд нижестоящей инстанции запретил представителям федерального правительства убирать колючую проволоку, установленную по распоряжению губернатора Грега Эбботта на южной границе Техаса у реки Рио-Гранде около города Игл-Пасс. В этом районе было зарегистрировано максимальное количество нелегальных мигрантов, штурмующих стену Трампа несмотря на существующие риски. Что же, вчера Верховный суд пересмотрел это решение, а ещё одной причиной называется необходимость вести с мигрантами работу уже на территории США. Якобы, колючая проволока мешала федеральным властям систематизировать и оказывать необходимую помощь нелегалам, которым удалось прорваться через границу. Неясно, как этому могла помешать проволока, находящаяся вдалеке от центров первичного размещения беженцев, но у сонного Джо своё видение ситуации на границе. Согласно решению Верховного суда, пограничный патруль обязан помогать федеральным агентам в демонтаже колючей проволоки, ну а Республиканцы заявляют о полной катастрофе. Считается, что принятое решение приведёт к ещё более масштабному кризису на границе с Мексикой, ведь сотни тысяч нелегалов останавливала только колючая проволока, которая представляла угрозу для жизни детей. Теперь, когда препятствия не будет, в США хлынет ещё больший поток беженцев, ну а это хорошо для предвыборной компании Трампа, которому очередной кризис крайне выгоден.