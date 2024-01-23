Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
В США уберут колючую проволоку на границе с Мексикой, поскольку она опасна для здоровья мигрантов
Решение принято Верховным судом по запросу Байдена

реклама

Уже несколько месяцев идёт активное противостояние между Республиканцами и Демократами, имеющими не только различные взгляды на внешнюю, но и внутреннюю политику. Особенно остро стоит вопрос поддержки Украины, а также миграционный кризис, который был создан командой действующего президента. Похоже, обе стороны используют нелегалов в качестве оружия, пытаясь извлечь максимальную выгоду из тех или иных решений перед выборами президента. Вот только политики похоже не думают о том, что процесс может носить необратимый характер, ведь за несколько лет Америка стала прибежищем для 8 миллионов человек (по другим сведениям, 10 миллионов), депортировать которых будет крайне сложно. Крупные города наводняют нелегалы, а местные власти вынуждены тратить на них бюджетные деньги, оставляя социальную сферу без финансовой поддержки. По данным американских журналистов, уже несколько месяцев в сенате предпринимаются настойчивые попытки по достижению соглашения по вопросам пограничной политики. Представители Демократической партии стремятся к поиску компромиссного решения, которое получит поддержку от большей части Республиканцев. 

реклама

Авторы издания Associated Press уверены, что компромисс будет найден уже совсем скоро, что позволит обеспечить Украину военной помощью в полном объёме. Группа активистов от обеих партий планирует представить законопроект на этой неделе, но пока подобные идеи сталкиваются с сопротивлением, поскольку Трампу выгодно и дальше разрушать имидж Байдена при помощи миграционного кризиса. Аналитики полагают, что сторонам будет договориться сложно, поскольку у каждой стороны есть свои интересы. С Республиканцами, которые хотят взять реванш перед выборами, всё ясно, а вот Демократы планируют получить больше голосов межнационального электората, активно насыщая страну беженцами. Особо сердобольные Демократы уверяют, что не могут позволить себе вредить беженцам, ведь эти люди ищут в США убежища, как делали предки самих американцев несколько веков назад. Похоже, здравый смысл окончательно покинул головы американских властей, о чём свидетельствует крайне сомнительное решение Верховного суда. 

Как стало известно, вчера данный орган приказал демонтировать колючую проволоку, которая находится вдоль границы штата Техас и Мексики.  Ранее это препятствие было установлено властями штата вдоль берега реки Рио-Гранде с целью предотвращения проникновения в страну сотен тысяч мигрантов. Стоит учитывать, что колючая проволока усложнила доступ нелегалов, но не заблокировала его, ну а в сети можно увидеть кадры, на которых мигранты при помощи специальных кусачек убирают опасное препятствие и открывают проход для целой армии прорывающихся в США мексиканцев. Отмечается, что заявление о необходимости демонтажа колючей проволоки было подано представителями администрации Байдена. Люди сонного Джо уверяли, что данное препятствие носит слишком жестокий характер и наносит людям физический урон. Нелегалы получают ранения конечностей и лица, а демократическое государство не может смотреть на подобное варварство с закрытыми глазами. Ну а поскольку суд вынес решение в пользу действующих властей, то федеральные иммиграционные агенты должны заняться удалением колючей проволоки уже в ближайшие дни. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Что любопытно, в 2023 суд нижестоящей инстанции запретил представителям федерального правительства убирать колючую проволоку, установленную по распоряжению губернатора Грега Эбботта на южной границе Техаса у реки Рио-Гранде около города Игл-Пасс. В этом районе было зарегистрировано максимальное количество нелегальных мигрантов, штурмующих стену Трампа несмотря на существующие риски. Что же, вчера Верховный суд пересмотрел это решение, а ещё одной причиной называется необходимость вести с мигрантами работу уже на территории США. Якобы, колючая проволока мешала федеральным властям систематизировать и оказывать необходимую помощь нелегалам, которым удалось прорваться через границу. Неясно, как этому могла помешать проволока, находящаяся вдалеке от центров первичного размещения беженцев, но у сонного Джо своё видение ситуации на границе. Согласно решению Верховного суда, пограничный патруль обязан помогать федеральным агентам в демонтаже колючей проволоки, ну а Республиканцы заявляют о полной катастрофе. Считается, что принятое решение приведёт к ещё более масштабному кризису на границе с Мексикой, ведь сотни тысяч нелегалов останавливала только колючая проволока, которая представляла угрозу для жизни детей. Теперь, когда препятствия не будет, в США хлынет ещё больший поток беженцев, ну а это хорошо для предвыборной компании Трампа, которому очередной кризис крайне выгоден. 

#аналитика #политика #миграционный кризис в сша
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

The Guardian: Зеленский опасается возвращения Трампа на пост президента США
В Великобритании разочарованы отказом Израиля от мирного урегулирования конфликта в Газе
Der Spiegel: Германию ждут трудные времена, если Трамп победит на выборах президента в США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Волонтёры ВСУ: Российские рейдовые группы спецназа уже бродят по "Авдосу" и вынуждают бояться ночи
5
AT: Украина не имеет шансов на развитие ВПК – все цеха и фабрики будут непременно разрушены ВКС РФ
14
В России создают самолёт шестого поколения со скоростью до 4,3 Маха в рамках проекта ПАК-ДА
15
Bloomberg: акции Tesla обрушились на 14%, или на $94 млрд
4
В Саудовской Аравии построят «подземный небоскреб»
5
Самые доступные отечественные внедорожники и кроссоверы в России: топ-5 моделей
5
МИД Франции: Как только Украина проиграет, Россия захватит рынок зерна и будет диктовать свою волю
11
GeForce GTX 1050 проверили в современных играх — видеокарта до сих пор тянет практически всё
22
Amazon продала блогеру поддельную RTX 4090 с мобильным чипом и платой от RTX 4080
6
Инновационная версия Rufus решила несколько проблем с установкой Linux
+
Sohu: немецкие танки "Леопард 2" уступают российским Т-80БВМ
3
Минстрой: россияне в основном улучшают жилищные условия за счет вторички
+
Кривонос: Дроны-новинки ВСУ бессильны против РЭБ россиян, "вырубающей" всё и вся на передовой
1
Первым устройством Samsung, которое получит новейший чип с технологией SF3, будет Galaxy Watch 7
+
На Южно-Сибирской магистрали ввели новые объекты
+
Китай вложил 40 миллиардов долларов в импорт оборудования для производства чипов в 2023 году
5
В Core 15-го поколения Intel откажется от использования технологии Hyper-Threading
24
Google дает новый оттенок корпусу Pixel 8 как ответ конкуренту Galaxy S24
1
Показана первая в мире голограмма уровня 4K-дисплея
+
Китай создал гиперзвуковой «умный» снаряд и разгоняет его до скорости 7 Махов
+

Популярные статьи

MW: Почему Эфиопия, Алжир и Казахстан отказываются от истребителей Rafale в пользу наших Су-30СМ
19
Собираем оптимальный игровой ПК для новых игр в январе 2024 года, не переплатив ни одной копейки
30
Об эксклюзивах Sony PlayStation на 2024 год
18
Собираю сверхмощный геймерский ПК для игр в 2К для себя на Ryzen 7 7700 и GeForce RTX 4070 Super
38
Тестирование Battlefield 2042 RX 7900 XTX VS RTX 4090 3840x2160
133
Россия продала Эфиопии истребители Су-30К, возвращенные Индией в 2007 году
1
Собираем игровой компьютер для сына дешевле 40000 рублей
70
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
18
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Январь)
2
Что скрывается за таблеткой счастья Wegovy и почему лекарство от ожирения опаснее, чем кажется
6

Сейчас обсуждают

xorek
14:48
"грустная история", "Как я зря потратил 7000 рублей... 3 года назад" - так берите комплектуху 2010х годов, вот она реально недорогая и её много! И не переплачивайте!
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
pipix
14:35
Нисмо брату только плюс, арби моощ!!!
В Core 15-го поколения Intel откажется от использования технологии Hyper-Threading
Суходрищев
14:32
Скажите, а Мировой океан то же древние укры выкопали?
Тайны Мирового океана: путешествие от мелководных рифов до Марианской впадины
REY_B_
14:29
Если по консольному это будет готовая плата, где APU работает с распаянными рядом чипами графической памяти, то почему бы и нет. Для планшетов и дешёвых ноутов без дискретки, с экранчиком 15 дюймов, б...
Обновление AMD ROCm подтвердило подготовку серии премиальных APU Strix Halo
Alex_023
14:29
Из пальца. Да не из того что подумали )))
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Alex_023
14:23
Это днище донное по сей день продаётся по 9000 за мать с процом. А с ОЗУ 32, и SSD 512 и подавно можно за 17-19 К продать. А нищеброды свой пентиум с 2x2 Гб и выработавшим весь TBW SSD уже выкинули св...
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Рой Пельменей
14:20
опять нищебродские мечты о вторичке. Покупать вещь с мыслью что потом продаш это днище донное.
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Артём Николаев
14:20
4е поколение (Хасвелл) хорошо продавалось, особенно тем, кто до этого сидел на Core Quad. Благодаря AVX2, vPro, чипсетному USB 3 и другим мелочам за пределами непосредственно вычислений может быть акт...
В Core 15-го поколения Intel откажется от использования технологии Hyper-Threading
Truth85
14:19
6. хорайзен форбиден вест
Sony планирует выпустить для ПК пять своих лучших игр в 2024 году
Alex_023
14:18
Весь смысл хороших комплектующих в том, что у них есть будущее на рынке б/у. А у хлама низкосортного цены на вторичке тупо нет. Вот и всё. Это не про фэпээсы в гамах речь, когда 32 гб ставишь в 2015-о...
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем