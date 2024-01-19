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Bublik1
Европейские политики берут наличные жителей ЕС под контроль – вводится лимит на оплату до $10 000
Предполагается, что уже вскоре проводить оплату наличными выше 3 тысяч евро будет затруднительно

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Многие крупные аналитики по обе стороны океана называют наличные деньги устаревшим инструментом, не вписывающемся в границы действующей финансовой системы. Видные политики рассказывают о том, как активно наличные деньги используют в своих целях наркоторговцы и преступники. Указывается, что с проблемой нужно что-то делать, ну а единственным решением станет снижение роли наличных денег в оплате за товары и услуги. Общество активно противится подобным шагам, но эксперты уверены, что в обозримом будущем государство возьмёт кошельки каждого жителя Европы под контроль. Политики смогут заглядывать в карманы европейцев даже без постановления суда, а это сильно ограничит покупательскую способность рядовых граждан. 

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Как стало известно, всё это может стать реальностью уже совсем скоро, ведь недавно прошли соглашения между Советом ЕС и Европарламентом. По информации издания Handelsblatt, обе организации договорились установить общий лимит для наличных платежей в странах ЕС, который составит 10 тысяч евро. В прессе пишут, что такой шаг предпринят для более эффективной борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и организованной преступностью. В итоге после введения официальных мер, согласованных Советом ЕС и ЕП, оплата товаров и услуг наличными свыше 10 тысяч евро в странах Евросоюза станет невозможной. Представители ЕП подчёркивают, что общий лимит может быть изменён в сторону снижения по решению властей членов ЕС. В соответствии с новым соглашением финансовые организации также обязаны будут контролировать безналичные платежи от 3 до 10 тысяч евро, проводя идентификацию и проверку личности при каждой такой транзакции. Кроме того, каждая транзакция с использованием криптовалюты, превышающая сумму в 1000 евро, будет подлежать комплексной проверке. Эксперты отмечают, что предложенные ограничения оборота наличности, помимо преступников, могут также повлиять на украинских беженцев и мигрантов из других стран, которые часто используют наличные для оплаты, стремясь утаить свой доход от нелегальной работы и сохранить право на социальные пособия.

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Очевидно, что происходящее выгодно только властям, которые намерены ужесточить контроль за финансовой сферой жителей Евросоюза. При этом предполагается, что ограничения не окажут негативного влияния на преступные кланы. Многие из них предпочитают использовать альтернативные валюты, а также давно освоили прямые переводы в Биткоинах без использования бирж. В этом случае переводы осуществляются анонимно, а проследить за ними нет никакой возможности. Кроме того, существуют анонимные криптовалюты, позволяющие совершать денежные переводы. Ну и не стоит забывать, что власти некоторых стран Европы уже согласовали криптовалютное законодательство. Например, в Швеции вы можете вывести криптовалюту в большом объёме и не станете за это платить налоги. Важно, чтобы часть денег была потрачена именно в этой стране, а в итоге неясно, как европейский регулятор будет решать сложившиеся противоречия. Что до наличных, то пока неясно, как данная мера повлияет на рядовых европейцев. 

#финансы #ограничения
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