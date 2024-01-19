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Bublik1
Йеменские хуситы дали гарантии безопасности российским и китайским кораблям в Красном море
Об этом заявил член политического бюро движения «Ансар Алла»

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Военная операция США и Британии явно зашла в тупик. Пока янки не готовы к более агрессивным действиям, ну а удары, которые были уже нанесены, не повлияли на боеспособность йеменских хуситов. Ракеты летят не только в гражданские суда, но и в военные корабли, а сегодня ночью хуситы атаковали судно, принадлежащее американской компании и направлявшееся из саудовского порта Джидда в Кувейт. Химовоз Chem Ranger шёл под флагом Маршалловых островов и по документам принадлежал Греции. Эксперты уверены, что происходящее сильно осложнит международную торговлю и уже вызывает недовольство у крупных бизнесменов в США и Европе. Миллиардеры требуют от властей обеспечить им безопасный проход, но в настоящее время мирного решения конфликтной ситуации нет. 

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Американским компаниям приходится придумывать обходные пути, обеспечивающие безопасность своих судов, поскольку риски в Красном море и Аденском заливе остаются высокими. Те, кто прежде недооценивал потенциальные угрозы, теперь вынуждены пересматривать направление движения грузовых судов, а многим приходится изменять регистрацию судов, чтобы исключить их привязку к США хотя бы на бумаге. Каждый корабль, который имеет какое-либо отношение к Америке, может стать потенциальной жертвой для атаки, а бизнес не готов к рискам, прокладывая альтернативные пути доставки товаров. Сегодня американские суда временно переоформляются на греков, пакистанцев или компании из Кувейта, чтобы избежать атак со стороны хуситов. Вот только всё это оказывается бесполезным, поскольку специалисты легко могут проследить реальную историю каждого гражданского судна. Но если с американскими и европейскими кораблями всё сложно, то российские суда, похоже, находятся в полной безопасности. 

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Сегодня хуситы распространили заявление, согласно которому гарантируют нормальный и безопасный проход по Красному морю для судов стран, не являющихся враждебными. Об этом заявил Мухаммед аль-Бахити, член политического бюро движения «Ансар Алла», в интервью российской газете «Известия». Представитель хуситов подчеркнул, что судам России и Китая ничего не грозит, поскольку эти государства занимают нейтральную позицию и выражают поддержку палестинцам и жителям сектора Газа. Напомним, напряжённость в Красном море возросла из-за палестино-израильского конфликта в секторе Газа. Движение «Ансар Алла» начало атаки на суда, связанные с Израилем, в знак солидарности с ХАМАСом в борьбе против израильского вторжения в сектор Газа. В ответ на это США и Британия нанесли удары по территории, контролируемой хуситами в Йемене. Хуситы заявили, что теперь их атаки будут направлены на американские и британские суда. В результате было атаковано американское судно Chem Ranger в Аденском заливе, следовавшее под флагом Маршалловых островов.

#политика #ближний восток #красное море
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