Если идея найдёт поддержку в правительстве, то российские зрители потеряют доступ к американским фильмам, а кинотеатры ждут нелёгкие времена

Судя по всему, правительство России было прекрасно осведомлено о масштабных санкциях, которые долгое время готовили американские и европейские политики. В 2022 году не обошлось без значительных потерь, ведь 300 миллиардов долларов на иностранных счетах Центробанка оказались заморожены, но в целом экономика страны выжила, а рубль пусть и немного разочаровывает, но кажется стабильным. И всё же, если можно было ожидать санкций против банков и экспортёров нефти, стали и газа, то ухода из России десятков крупных брендов не предвидел никто. Никому в голову не приходила мысль, что McDonald's может прекратить работу, а производители одежды начнут закрывать дорогостоящие бутики. Следом потянулись игровые студии, многие из которых десятилетиями рассказывали о важности обычных геймеров и отказывались от любых политических лозунгов. Но если на место популярных европейских и американских брендов одежды пришли турецкие, а параллельный импорт перекрыл проблему дефицита санкционной продукции, то с художественными фильмами всё так и осталось плохо.

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В данном случае решить проблему при помощи традиционных схем невозможно, ведь кинотеатрам требуется начать демонстрацию фильма как можно раньше, не пропустив дату мировой премьеры. Вот только сделать этого крайне сложно, поскольку правообладатели отказываются от проката в российских кинотеатрах. Ещё в 2022 году появилась крайне любопытная практика, когда иностранные фильмы спустя неделю или две попадали на российский рынок под другими названиями. Зритель покупал билет на какой-то капустник, а смотрел популярный голливудский боевик. Обычно закупка подобной продукции проходит через страны бывшего СССР, которые делают пиратскую копию фильма и продают её российским кинотеатрам в обход санкций. Такая практика устраивает не только зрителей, но и владельцев кинотеатров. Российский рынок пока не способен полностью перекрыть иностранный кинематограф, да и отказываться от продукции американских компаний по патриотическим соображениям – это явный перебор.

В итоге большая часть кинотеатров остаётся на плаву даже после ухода с рынка правообладателей, а инициативу трансляции пиратского контента поддерживает даже Д. Медведев. Ранее бывший президент предлагал легализовать пиратский контент, указывая на то, что речь идёт о вполне логичных действиях, поскольку правообладатели самоустранились. Похоже, в правительстве есть люди, которые категорически против подобной практики. Недавно с неожиданным заявлением выступила Ольга Любимова. Министр культуры России уверена в том, что нужно как можно быстрее прекращать практику трансляции в кинотеатрах пиратской продукции. Ну а поскольку уговорить владельцев кинотеатров добровольно не закупать пиратский контент не выходит, то нужно бороться с этими ребятами при помощи штрафов. Любимова предлагает начать с профилактических мер. Вначале нужно наложить небольшой штраф. После – брать с нарушителей больше денег, ну а в итоге закрыть несколько кинотеатров, что позволит взять ситуацию под контроль. Министр уверена, что подобные действия будут иметь отрезвляющий эффект для отрасли. Также она добавила, что не знает такого понятия, как «недружественный режиссёр».

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Любимова полагает, что нужно демонстрировать только те фильмы, которые отвечают российским духовно-нравственным ценностям. Последнее заявление вполне логично, но что касается запрета демонстрации пиратского контента, то речь министра уже вызвала негодование зрителей. Иностранных фильмов и так стало меньше, ну а запрет оставшейся части и вовсе приведёт к закрытию сотен кинозалов. Российские зрители охотно ходят на отечественные фильмы, но даже в Китае, где собственная индустрия кино приносит колоссальные прибыли, не закрываются перед американской продукцией. Пока неясно, будет ли заявления министра обороны РФ иметь долговременные последствия. Вполне возможно, что Любимова выразила личное мнение, а в итоге российские кинотеатры продолжат радовать зрителей фильмами иностранного производства. От себя добавим, что каждый житель России имеет право на выбор. Если вы считаете для себя неприемлемым смотреть американские фильмы, то можете смело присоединяться к веганам, которые не способны видеть всего многообразия окружающего их мира. Когда дело касается миллионов людей, требуется взвешенный подход, ну а привычка рубить с плеча может дорого обойтись развлекательной отрасли России, сильно уменьшив доходы торговых центров, многие из которых существуют только благодаря прибыльности кинотеатров.