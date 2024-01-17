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Bublik1
У Британии закончились деньги, а определять глобальную повестку с пустым кошельком крайне сложно
К такому мнению приходят журналисты Das Erste

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Представьте себе зажиточного буржуа, который долгое время полагался на состояние, оставленное ему покойными родственниками. Казалось, что денег хватит на всю жизнь, но в какой-то момент непомерные аппетиты и разгульный образ жизни дают о себе знать. Было бы неплохо, если бы наш буржуа хотя бы пятую часть всех средств инвестировал в криптовалюты, но думать о таких глупостях не было времени, а в результате в какой-то момент выясняется, что денег просто нет. Рука ещё тянется к дорогому шампанскому за 1000 долларов, но кошелёк упрямо указывает в сторону ширпотреба за 300 рублей. В целом, такая ситуация стала вполне ожидаемым финалом, вот только иногда в западне оказываются не только отдельно взятые люди, но и целые страны. Долгое время Британия считала себя настолько важной, что приписала к названию страны слово «Великая», хотя в последнее время никаких оснований считать так нет. Политики измельчали и меняются чаще, чем музыкальные вкусы у подростков. Армия находится в упадке, а оставшиеся символы былого могущества явно недостаточны для того, чтобы играть первую скрипку в мировой политике. Несмотря на это власти продолжают заблуждаться об истинном положении дел, явно заигравшись и потеряв связь с реальностью.

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Учтите, что всё это не критика с нашей стороны, ведь именно так утверждает немецкий телеканал Das Erste. Там пишут, что Британия сталкивается с финансовыми трудностями отчаянно пытаясь сохранить статус глобального лидера. Несмотря на увеличение расходов на оборону, стране не хватает ресурсов для поддержания доминирования на мировой арене, а социальная сфера чувствует себя всё хуже. В прессе часто пишут о том, что кражи из супермаркетов стали общенациональным явлением, а на этом фоне растёт преступность и социальное напряжение. Неравенство между различными слоями населения оказывает дополнительное давление, но правящие элиты уже не могут услышать тех, кто вынужден покупать продукты не в магазинах, а на чёрном рынке. Журналисты отмечают, что всё становится только хуже, ведь Риши Сунак ещё и ввязался в очередную военную компанию, совершив ряд ударов по территории Йемена. Премьер подчёркивает важность свободной торговли и грозит новыми ударами, если атаки на корабли в Красном море не прекратятся, но забывает о многочисленных санкциях в адрес России, которые парализовали торговые пути и привели к падению доходности многих британских и в целом европейских компаний. 

Представители телеканала отмечают, что Великобритания продолжает нести ответственность за мировые события, например, поддерживая Украину в её конфликте с Россией. Сообщается, что с начала конфликта британцы обучили 60 000 украинских солдат, вот только вмешательство в глобальные вопросы требует значительных финансовых затрат, что делает выделение средств всё более сложным. Министр обороны Великобритании, Грант Шаппс, недавно заявил, что страна стоит перед поворотным моментом в оборонной политике. По его мнению, эпоха послевоенного миропорядка подходит к концу, а появление новых конфликтов становится всё более вероятным сценарием. В данном случае можно было бы заметить, что министр откровенно лукавит, ведь конфликты не появляются сами собой, а становятся результатом неоколониальной политики Британии. В связи с этим Шаппс высказывается о необходимости увеличения оборонного бюджета, рассказывая о планах выделить оборонному сектору около 2.5% от ВВП страны. И всё бы ничего, но денег взять негде, ведь премьер не сделал ровным счётом ничего, чтобы улучшить состояние экономики. В итоге Британия игнорирует проблемы уходящего на дно военного флота и совсем не замечает, как приходит в негодность ядерный арсенал. Ну а это уже значительная проблема, требующая огромных денежных вливаний, взять которые просто негде. Нарисовать несколько сотен миллиардов фунтов – это вполне реальная перспектива, но экономисты отговаривают власти от такого шага, ведь это только увеличит инфляцию. В конце концов, Британия – это не США.

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В конце материала журналисты Das Erste указывают на доклад надзорного ведомства об оснащении британской армии за декабрь 2023 года. В документе подчёркивается острый дефицит в размере 25 миллиардов фунтов, который наблюдается в военном ведомстве. Деньги нужны для того, чтобы поддерживать уже работающие системы, а создание новых боевых единиц предполагает ещё более существенные инвестиции. Ну а с усилением глобальной напряжённости проблема дефицита оборонного бюджета становится более актуальной. Сегодня Шаппс призывает страны НАТО придерживаться установленной цели в 2% от ВВП. Не стоит забывать, что в случае победы Трампа на выборах в США обсуждение вопросов оборонного бюджета станет более актуальным, но пока это отдалённая перспектива, поскольку Британии нужно решать собственные проблемы здесь и сейчас. 

#аналитика #политика #британия
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