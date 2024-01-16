Робот справился со своими задачами, но вызвал сомнения в правдоподобности эксперимента

Илон Маск имеет разнообразные интересы и выпускает не только автомобили, но и активно радует энтузиастов. В разные времена миллиардер занимался производством огнемётов, подземных тоннелей, алкогольных напитков и многих других вещей. Сегодня Илон успешно запускает десятки спутников в месяц и создаёт самую крупную из когда-либо существовавших орбитальных группировок. Есть интересы у Маска в области нейрочипов, где он пытается занять перспективную нишу, о которой так много говорят и пишут авторы фантастических книг и игр в жанре киберпанка. Пока успехи на этом поприще у основателя Tesla весьма скудные, поскольку все сроки появления коммерческих экземпляров вышли, а пока никакой революции в области нейроинтерфеса не наблюдается. Точно также стоит на месте появление полноценного ИИ, способного взять на себя управление автомобилем. Год назад Илон инвестировал в огромные вычислительные мощности, обещая прорыв, но пока мир только ожидает чего-то необычного, Маск решил перейти к созданию бытовых роботов.

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Первоначально нам обещали, что уже совсем скоро роботы будут выполнять за людей все бытовые задачи, открывая дорогу в светлое будущее для всего человечества. Похоже, идея была слишком амбициозной, поскольку новый робот по имени Optimus пока не демонстрирует обещанных навыков. Итак, Маск поделился видео, где можно увидеть, как Optimus складывает футболку. Стоит отметить, что робот неплохо справляется со своей работой, ну или почти неплохо. Всё дело в том, что Илон явно предвидел критику, поэтому сделал несколько ремарок. Прежде всего он заявил, что робот слишком медленный, а сам он умеет складывать футболку намного быстрее. Выяснилось также, что Optimus не работал автономно. Проще говоря, он выполнял строго заданные движения. Не исключено, что управление и вовсе осуществлялось удалённо при помощи джойстика, но такой информации в прессе нет. Сам Илон заметил, что в настоящее время успехи механизма сильно ограничены. Это значит, что он может складывать только эту футболку и только на выставочном столе.

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Эксперты оказались крайне недовольны демонстрацией, поскольку все обещания представить искусственный интеллект явно не сбылись. Рядовые же зрители высмеивают работу машины, рассказывая о том, что уже давно есть более продвинутые аналоги, способные выполнять стандартные бытовые задачи с более высокой точностью. Стоит отметить, что сам Маск обещал превратить Optimus в полноценного домашнего помощника уже через 3-5 лет. Вот только с момента релиза прошёл год, а время стремительно уходит. Похоже, миллиардер не сильно переживает на эту тему, ведь для него это очередной стартап, тогда как основные интересы сосредоточены вокруг спутниковой связи и автомобилей с электрическим приводом. Что любопытно, некоторые аналитики уверены, что следующая технологическая революция, ожидающая человечество, будет связана с появлением умных роботов. Вот только не факт, что случится это в текущем десятилетии, ведь пока технологии явно шагают позади громких заявлений Илона Маска и ему подобных. Посмотреть видео можно по ссылке: https://twitter.com/i/status/1746964887949934958