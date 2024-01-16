Каждый беспилотник имеет по 9 гранат, а несколько дронов создают эффект ковровой бомбардировки

Сегодня в зоне проведения СВО действуют тысячи дронов. Гонка за контроль над небом началась ещё в 2022 году, а многие Западные эксперты констатируют, что Украина проигрывает, уступая преимущество России. При этом изначально в руках ВСУ были все козыри, ведь страны НАТО передали украинской армии огромное количество современных беспилотников. Похоже, значительная часть подобных устройств уничтожена, тогда как стремительный рост производства в России позволил решить накопившиеся проблемы в воздушном пространстве. В настоящее время в СВО используются самые разнообразные беспилотники. Есть там небольшие квадрокоптеры, которые обычно за свой счёт закупают волонтеры. Подобные устройства хорошо себя зарекомендовали в рамках разведывательных миссий, но имеют ограниченные возможности. Высокой популярностью пользуются более продвинутые версии разведывательных дронов, ранее считавшиеся полупрофессиональными, ну а особую роль на себя взяли дроны-камикадзе. Многие наши читатели неоднократно видели кадры поражения украинских танков при помощи «Ланцетов», но этим набор беспилотников в СВО не ограничивается.

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Одним из самых эффективных средств подавления противника считаются FPV-дроны. Они могут выполнять различные задачи и часто не только выступают в роли камикадзе, но и разведывательных БПЛА. Ну а недавно на линию соприкосновения поступили ударные беспилотники «Инферно», сочетающие преимущества бомбардировщиков с особенностями FPV-дронов. Сообщается, что подобные устройства активно используются российскими войсками для нанесения ковровых ударов по позициям ВСУ. Беспилотные бомбардировщики представляют высокую опасность для живой силы противника, поскольку заходят над окопами и сбрасывают десятки взрывных устройств, что снижает потери штурмовых отрядов РФ и деморализует украинских военнослужащих. БПЛА разработан «Рустехдрон», представители которой уверяют, что отправили в СВО сотни беспилотников. Сообщается, что каждый дрон оснащён девятью отсеками для сброса гранат. Во время выполнения боевых задач они пролетают над украинскими окопами и в нужный момент открывают бомболюки. Происходит сбрасывание гранат сериями по три единицы, что при массовой атаке создаёт эффект аналогичный ковровой бомбардировке при помощи авиации.

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Удары с использованием дронов «Инферно» приводят к высоким потерям в живой силе противника. При этом беспилотники оказались эффективны при бомбардировках легкобронированной техники благодаря дополнительной направленной вниз прицельной камере, что позволяет им сбрасывать бомбы в движении. Это значительно увеличивает шансы для каждого дрона выйти из боя без потерь и снижает возможность попадания со стороны украинских военнослужащих. Производитель рассказал, что «Инферно способен нести четыре килограмма боевой нагрузки, включая гранаты ВОГ-17, ГП-25 и заводские боеприпасы для сброса с осколочными и кумулятивными боевыми частями. Радиус действия беспилотника составляет пять километров, а инженеры решили превратить его в FPV-дрон. По мнению военного эксперта Андрея Кошкина, FPV-дроны являются наиболее востребованными в зоне СВО. Он отмечает, что количество подобных устройств постоянно увеличивается, а сами они предлагают улучшенный обзор и удобство управления. Так, угол обзора камеры составляет 190 градусов, а информация передаётся прямо на шлем оператора в реальном времени, создавая впечатление нахождения внутри дрона во время полёта.