Видео демонстрирует запуск дрона-камикадзе и точное попадание по танку ВСУ

Нет никаких сомнений, что крылатые и баллистические ракеты остаются одним из ключевых инструментов для подавления военных возможностей противника. Подобные типы вооружения активно использует российская армия, не говоря уже о том, что во время обстрелов территории Йемена американское и британское командование использовало Томагавки для ударов по инфраструктуре хуситов.

В последнее время тактика применения крылатых ракет меняется, а особенно заметно это в рамках украинского конфликта. Например, удары могут наноситься множественными целями, но иногда используются ракеты, внутри которых нет боевой части. Они способны много часов находиться в воздухе, а по обнаруженным комплексам ПВО выпускаются гиперзвуковые ракеты. Единственный минус ракет заключается в их высокой стоимости.

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Только парни из Пентагона могут себе позволить разбрасываться Томагавками, ведь щедрый дядюшка Сэм всегда выделит ещё немного денег на закупку новых ракет.

А бывают ситуации, когда мощь ракеты слишком высока и превышает сопутствующие потери. Именно поэтому уже давно идут поиски высокоточного оружия, которое может предложить низкую цену и высокую ударную мощь. Ещё совсем недавно дроны казались чем-то диковинным, а сегодня беспилотники выполняют ключевые задачи в самых горячих точках Украины. Особенно хорошо себя зарекомендовали «Ланцеты», обладающие целым набором уникальных характеристик.

Давайте перечислим преимущества этого дрона-камикадзе немного ниже, а сейчас обратимся к ролику, доказывающему всё вышесказанное. Минобороны РФ представило видео работы нескольких «Ланцетов» в связке с разведывательными БПЛА. Указывается, что силы противника расположились на правом берегу Днепра в Херсонской области и вели огонь из закрытых позиций. Разведывательный дрон зафиксировал два танка противника, а после в дело вступили «Ланцеты».



Ролик демонстрирует только часть боя, а больше информации можно получить из комментариев представителей Минобороны. Сообщается, что оба танка были уничтожены, а разведывательные беспилотники ведут работу в этом районе в режиме 24/7. Десятки или даже сотни подобных устройств контролируют огромную территорию в Запорожской, Херсонской и Донецкой областях, что снижает возможности противника для скрытых атак и позволяет заранее приготовиться к обороне того или иного участка. Благодаря дронам-камикадзе удаётся поражать даже замаскированные цели, спрятанные от расчётов ПТРК в защищённых огневых позициях. Уточняется, что в момент удара в районе работала украинская система радиоэлектронной борьбы, которая должна была защитить позиции от ударов беспилотников. Похоже, украинская РЭБ не очень смущает операторов «Ланцетов», поскольку в сети есть множество кадров поражения украинской техники в тылу ВСУ.

Отдельно утверждается, что инженеры компании Zala решили целый ряд других задач при проектировании данного дрона-камикадзе. Прежде всего не так давно в рамках СВО начали появляться «Ланцеты» с системой автоматического самонаведения. Благодаря этому человеческий фактор стал менее заметен, а ошибки оператора перекрываются работой умных систем беспилотника. Кроме того, сообщалось о прохождении испытаний и других модификаций «Ланцета», получивших тепловизоры и другие полезные системы. Благодаря этому появилась возможность использовать дроны в ночное время суток, что сильно осложнило оборонительные и наступательные действия украинских соединений.

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Если вам данная тема интересна, то вы можете изучить больше видео по этому вопросу в сети, где можно заметить, как «Ланцеты» наносят точечные удары по танкам, самоходным артиллерийским комплексам и другим типам украинской техники.