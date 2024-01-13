Американские журналисты ссылаются на экспертов, которые уже оценили риски для США и Европы после попытки конфисковать активы Центробанка РФ

Финансовая система нашей планеты достаточно сложная, но даже сегодня главную скрипку там играет доллар США. Страны БРИКС намерены избавиться от главенства американской валюты в расчётах, но пока данная перспектива кажется слишком далёкой. Разногласия между членами сообщества велики, как разнится их внутренняя и внешняя финансовая политика. В итоге до создания уникальной валюты, которая была бы привязана к цене золота и служила бы для международных расчётов так и не дошло. Эксперты уверены, что уже в текущем десятилетии доллар удастся существенно потеснить, но есть все основания полагать, что наиболее сильный удар по международной валюте нанесут сами американцы. Всё дело в том, что США заморозили значительные суммы после начала СВО, а на днях приняли резолюцию, разрешающую использовать эти деньги для помощи Украине. Считается, что вместе с Европой удалось заблокировать порядка 300 миллиардов долларов, ну а в Bloomberg уверены, что Россия просто так свои деньги не отдаст.

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Авторы издания утверждают, что уже какое-то время РФ проводит консультации, направленные на сохранение активов Центробанка и недопущения их растраты американцами и европейцами. Bloomberg ссылается на внутренние источники, указывая на чрезвычайную информированность последних. Специалисты в Москве, высказавшие свои мнения анонимно, считают, что вероятность того, что средства полностью изымут, крайне невысока. Банк России в настоящее время активно ведёт переговоры с международными юридическими фирмами, с целью представления интересов страны в случае возможного судебного разбирательства. В Bloomberg пишут, что российские власти изучают мнение экспертов по зарубежному законодательству и анализируют аналогичные прецеденты в других странах. Напомним, возобновление дискуссий о необходимости конфискации замороженных средств непосредственно связано с затягиванием выделения финансовой помощи Киеву из-за политических разногласий в США и ЕС.

Аналитики полагают, что администрация Байдена склоняется к возможному аресту российских активов, но предварительно планирует согласовать этот шаг с партнёрами по G7, особенно с учётом того, что большая часть замороженных миллиардов находится в Европе. Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, заявил, что в случае подобных действий со стороны Запада, Москва планирует оспорить их в суде и принять ответные меры, предупредив о серьёзных последствиях. Глава Центробанка России, Эльвира Набиуллина, подчеркнула, что ведомство готово оспорить замораживание активов, называя это очень негативным сигналом для всех центральных банков. Знакомые с проблемой аналитики утверждают, что Европа не пойдёт на конфискацию активов, поскольку это может привести к краху евро. Причина в потере доверия, ведь важен первый прецедент. Международные игроки прекрасно осознают, что ЕС и США могут войти во вкус. Если Запад позволит себе легально отнять чужие деньги, то уже никто не остановит его от того, чтобы продолжать такую политику на законной основе и впредь. Именно поэтому в Европе склоняются к длительным дебатам, а вместо дискуссий на тему полной конфискации обсуждают другую тему.

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Так, деньги находятся на счетах, где по ним начисляются проценты. Поскольку изначальная сумма огромна, то за несколько лет накопились проценты в виде нескольких миллиардов долларов. Теоретически, если страны Евросоюза придут к общему соглашению, то именно это деньги могут быть переданы Украине. Что до США, то там настаивают на полной конфискации, а в результате точки зрения старого и нового света не сходятся. При этом юристы напоминают, что даже проценты по вкладам принадлежат России, поэтому их изъятие станет крайне болезным шагом. В итоге, когда будут подписаны мирные договора, Европе придётся возвращать русским не только замороженные миллиарды, но и проценты со штрафными санкциями, а денег на это взять негде. Эксперты считают, что реальные риски конфискации активов Центробанка остаются низкими, и подчёркивают отсутствие чёткого международного законодательства в этой области. В случае судебных разбирательств, ожидается, что деньги могут оставаться замороженными до появления общего решения или нормализации отношений с Россией, в то время как попытки ареста будут основываться на внутреннем законодательстве стран, вводящих санкции. Проще говоря, если какая-то страна Европы единолично пойдёт на такой шаг, то может встретить непонимание со стороны международной общественности. Ну а в случае, если конфисковать деньги захотят американцы, то доверие к доллару может окончательно развеяться, ведь глобальные игроки давно не довольны, что США используют свою валюту в качестве оружия.