Несмотря на то, что первый снимок будет получен только через 1000 лет, эксперты уже сегодня готовы сказать, что на нём будет запечатлено

Иногда человечество задаётся действительно важными вопросами. Например, существует защищённое сооружение, в котором хранятся все сельскохозяйственные растения на планете. Там поддерживается правильная температура, а семена могут находиться в таком состоянии тысячелетиями. Есть планы строительства подобных сооружений, которые будут содержать всю историю человечества, начиная от древних племён и заканчивая полной копией интернета. Идей множество, а монументальные проекты позволят потомкам понять, о чём думали и чем жили люди 21 века. Но иногда появляются довольно сомнительные предложения, которые несмотря на это находят поддержку в определённых кругах населения. Именно таким проектом стала «Камера тысячелетия».

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С недавних пор на холме Тумамок в Тусоне в Аризоне можно встретить странное устройство, которое предназначено для захвата изображения лежащего ниже города. И всё бы ничего, по задумке автора, первый снимок будет получен только через 1000 лет. Изобретение принадлежит философу-экспериментатору Джонатону Китсу, научному сотруднику Колледжа изящных искусств Университета Аризоны. Несмотря на кажущуюся сложность устройства, принцип работы камеры довольно простой. Так, свет проходит через маленькое отверстие в тонком листе 24-каратного золота и освещает медный цилиндр, установленный на стальном столбе. Солнечный свет, отражённый от окружающего ландшафта Тусона, медленно выцветает на светочувствительной поверхности, покрытой слоями розовой марены и пигмента масляной краски. В итоге, когда камера ровно через тысячу лет сделает первый снимок, будущие поколения смогут увидеть изображение Тусона с чрезвычайно длинной выдержкой, зафиксированной на протяжении многих эпох развития города. Рядом стоит скамейка, а весь этот ансамбль обращён на запад и призван побуждать туристов задуматься о грядущем, находясь перед неизбежностью времени.

Джонатон Китс уверен, что его «Камера тысячелетия» имеет важный символический смысл. Он подчеркнул, что способность представлять себе будущее – даже несмотря на возможные трудности – может стимулировать принятие мер для формирования лучшего будущего. Несмотря на сомнения относительно долговечности устройства, Китс надеется, что «Камера тысячелетия» станет неким аналогом капсулы времени, открывая перед следующими поколениями уникальную перспективу на историю города и его изменения. Китс отмечает, что большая часть человечества имеет довольно мрачный взгляд на то, что ждёт нашу цивилизацию впереди. И всё же, тот факт, что мы можем представить далёкое будущее, открывает новые возможности и в конечном итоге способен побудить человечество пойти по верному пути. Автор идеи считает, что камеры станет не только технологическим экспериментом, но и важным символом. Она будет подталкивать людей к размышлениям об ответственности за будущее перед новыми поколениями, которые могут не родиться из-за разрушительных действий человечества. Словом, посыл ясен, деньги выделены, а камера уже стоит, привлекая в город туристов.

Кстати, с определением правильного места для «Камеры тысячелетия» также возникли сложности. Китс хотел, чтобы она находилась там, где открывается вид на динамичные аспекты города. Философ провёл ряд бесед с людьми, живущими у холма Тумамок всю свою жизнь и нашёл для своего устройства идеальное место. Китс пишет, что холм Тумамок тесно связан с жителями Тусона, а его история предоставляет уникальную возможность переживать эволюцию через поколения. Петроглифы на холме – это ещё одно свидетельство того, как люди прошлых поколений внимательно всматривались в окружающий их мир, оставляя потомкам своё видение будущего. «Камера тысячелетия» продолжит эту традицию, сочетая не только наблюдения, но и действие. Китс уже заявил, что намерен поставить ещё одну камеру на холме Тумамок. Устройство направят на восток, где будет виден центр города Тусон. Эти два направления будут дополнять друг друга, раскрывая динамику взаимодействия человека с окружающей средой.

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Кроме того, если удастся получить достаточно финансирования, то философ хотел бы установить такую же камеру на полигоне Санта-Рита. Директор Экспериментального полигона Бретт Блюм и Китс уже выбрали место, где грани между природной и человеческой средой кажутся особенно захватывающими и позволяют туристам изучать камеру и смотреть в будущее. Китс также планирует установить камеры в различных уголках мира, включая Китай (город Чунцин), Гриффит-парк в Лос-Анджелесе, и Австрийские Альпы. Философ надеется, что проект в итоге получит мировое признание и станет движением добра, которое переосмыслит действия человечества и сделает нашу планету пригодной для жизни будущих поколений. Как вы уже поняли, идея отличная, но сам Китс похоже, не обладает нужными знаниями для того, чтобы понять всю бессмысленность своей затеи. Обойдёмся без описания процессов, которые сопровождают такую длительную выдержку. Отметим лишь, что через 1000 лет, если камера действительно окажется в рабочем состоянии и всё же сделает свой первый снимок, то люди (если люди ещё тогда будут населять Землю) увидят белый квадрат.