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Bublik1
Компания Betavolt Technology создала атомную батарейку для смартфонов, способную работать 50 лет
Батарейка размером с небольшую монету

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Уже давно человечество научилось генерировать достаточно энергии как для нужд населения, так и бесперебойной работы крупных предприятий. Долгое время для этих целей сжигали уголь, но в какой-то момент перешли на атомную и возобновляемую энергетику. Европейцы активно используют для обогрева городов газ, но в данном случае важно лишь то, что мы так и не научились хранить большие объёмы энергии. Существующие технологии топчутся на месте уже несколько десятилетий, а автопроизводители никак не могут уйти от использования лития. Мобильные телефоны разражаются за несколько часов интенсивной работы, а бесперебойный станции громоздкие и недорогие. При этом хранить удаётся несколько кВт*ч, а ведь ещё есть потери в ходе зарядки и разрядки топливных элементов. В настоящее время проблема не имеет решения, а твердотельные батареи пока массово не выпускаются. Теоретически, сдвинуться с мёртвой точки удастся к концу текущего десятилетия, но мы уже не раз слышали подобные рассказы от учёных и крупных аналитиков. 

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И всё же, есть направления, где важно обеспечить длительное питание здесь и сейчас. Например, это могут быть различные имплантаты, находящиеся внутри человека годами. Необходимость замены батарейки без хирургической операции невозможна, а сфер, где требуется небольшой и очень мощный источник питания очень много. Недавно в научных изданиях появилась любопытная информация о компании Betavolt Technology, которая представила атомную батарейку. Представители китайского стартапа уверяют, что устройство способно функционировать без подзарядки в течение 50 лет, обеспечивая стабильный постоянный заряд со 100% гарантией. Размер батарейки немногим меньше монеты, а сама она способна обеспечивать энергией устройства в течение примерно половины века без необходимости дополнительной зарядки или технического обслуживания. На сайте Betavolt Technology отмечается, что в перспективе такая батарейка может быть использована не только в медицинских приборах, но и найдёт жизнь в потребительской электронике. Это смартфоны, дроны и многие другие устройства, требующих постоянного источника питания.

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Известно, что атомная батарея основана на 63-ядерных изотопах, которые после периода распада превращаются в стабильный изотоп меди. Путём многочисленных экспериментов ужалось доказать, что батарейка безопасна и не генерирует внешнего излучения. Таким образом никакой радиации нет, а значит батарейка подойдёт для повседневного использования. Основные компоненты ядерной батареи состоят из преобразователя, подложки, источника никеля-63 и защитного слоя. Атомная батарея Nickel-63 diamond β-volt представляет собой алмазный полупроводниковый преобразователь и лист никеля-63 толщиной 2 мкм, уложенный слоями. Она имеет модульную структуру, где каждый модуль состоит, по меньшей мере, из двух преобразователей и одного слоя никеля-63. В настоящее время батарея проходит стадию пилотных испытаний, а китайская компания планирует уже совсем скоро запустить её в серийное производство. Сложно сказать, насколько данный продукт обладает высокой масштабируемостью. Пожалуй, разумная цена и возможность выпускать миллионы батарей в год и определят успех данной технологии. Пока ни одна разработка, которая ранее казалась перспективной, так и не нашла путь на массовый рынок. Напомним, атомные батареи, или ядерные батареи, представляют собой устройства, использующие радиоактивные изотопы для генерации электричества. Они отличаются от обычных батарей тем, что могут работать в течение длительного времени без необходимости замены или подзарядки. Такие батареи могут быть полезными в ситуациях, где доступ к источникам энергии ограничен или затруднён. Атомные батареи действительно обладают высоким потенциалом для использования в различных областях, таких как космические исследования, военные приложения и медицинская техника. Вот только пока из-за проблем, связанных с радиацией и безопасностью, их применение требует строгого контроля и соответствия нормативам. Кстати, существуют и другие перспективные технологии, которые могут стать основой для сверхъёмких топливных элементов будущего. 

  • Термоядерные батареи (Radioisotope Thermophotovoltaic, RTPV): используют тепло, выделяемое радиоактивными изотопами, для генерации электричества через фотоэлектрический эффект. Примером такой технологии является система, использующая изотоп Pu-238.
  • Батареи с изотопами стронция: исследователи работали над созданием батарей, использующих изотопы стронция для преобразования тепла в электроэнергию. Эта технология может быть эффективной для длительного обеспечения энергией удалённых устройств.
  • Диамантовые батареи: некоторые исследователи занимаются созданием батарей, основанных на алмазах, обладающих способностью преобразовывать радиоактивные изотопы в электроэнергию. Эта технология также обещает долгий срок службы.
  • Бактериальные батареи: исследования в области бактериальных батарей, использующих микроорганизмы для преобразования органических веществ в электроэнергию, также продолжаются. Эти батареи могут найти применение в биомедицинских и экологических приложениях. Как уже было сказано, ни одна технология пока так и не стала массовой. 
#технологии #атомная батарейка
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