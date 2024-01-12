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За 4 квартал 2023 года в РФ заблокировано 600 000 SIM-карт, активны ещё 43 миллиона «серых» номеров
Согласно действующему законодательству, все мобильные номера должны быть привязаны к конкретному пользователю

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Известно, что власти европейских стран подходят к вопросу деанонимизации граждан с особым упорством. В некоторых государствах ещё можно купить SIM-карту без предъявления паспортных данных и регистрации, но это скорее исключение из правил. В пример приведём Германию, которая считается примером для ЕС и на основе законодательства которой многие соседи выстраивают внутреннюю политику. Так вот, купить там SIM-карту без паспорта нельзя. В крупных супермаркетах свободно продают карты от виртуальных операторов, но пользоваться ими без регистрации не выйдет, а в итоге каждый мобильный номер отслеживается. Население не считает такую практику ущемлением своих прав, а в целом переход от свободного обращения до полного контроля со стороны государства прошёл достаточно спокойно. А вот в России всё ещё возникают с этим проблемы. 

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Вообще, мнение аналитиков на тему анонимности и ущемления личных прав граждан со стороны государства кажутся вполне логичным, но только до тех пор, пока ваш номер не начнут атаковать мошенники. Обычно после этого пострадавшие начинают взывать к закону и относятся к ущемлению своих прав вполне спокойно. Вообще, согласно действующему законодательству, операторы должны были прекратить продажу SIM-карт без идентификации личности ещё в 2018 году, но в 2023 у метро в Москве можно было заметить бойких молодых людей, которые активно продавали прохожим мобильные номера по сходной цене. Операторы отмечают, что ничего не знают о распродажах, поскольку речь идёт о корпоративных SIM-картах. Якобы, тысячи мобильных номеров были выданы крупным компаниям, но каким-то образом попали в руки сомнительных личностей. Похоже, разобраться в том, кто в данном случае прав, крайне сложно, поэтому оставим эту скользкую тему и перейдём к более понятной информации. По данным Роскомназора, в 2023 году в России в активном состоянии находилось около 43 миллионов мобильных номеров, владельцы которых и не думали регистрировать свои личные данные. Ну а поскольку речь идёт о нарушении закона, то блокировки отдельных SIM-карт уже начались. 

По данным «Ведомостей», к настоящему моменту было заблокировано несколько сотен тысяч номеров, но в группе риска находятся все 43 миллиона, а в ближайшее время операторы могут начать борьбу с «серыми» картами. С учётом общей численности населения России, указанные выше 43 миллиона SIM-карт составляют чуть меньше трети всего населения. Тем не менее общее количество мобильных номеров в стране значительно превышает эту цифру, достигая 351 миллиона, поскольку законодательство России не устанавливает ограничений на количество SIM-карт, которые может иметь физическое лицо или организация. С учётом этой статистики, операторы оформили около 12.5% всех действующих номеров с различными нарушениями. Напомним, ещё весной 2023 года началась активная фаза борьбы с «серыми» SIM-картами. Операторы стали требовать от абонентов предоставления своих личных данных, а не желавшие идти на сотрудничество получили полную блокировку услуг.  

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Известно, что только в 4 квартале было заблокировано больше 600 тысяч мобильных номеров, но реальная борьба с анонимными пользователями ещё впереди. Что любопытно, владельцы заблокированных номеров не могут пожаловаться на оператора или Роскомнадзор. Как уже было сказано выше, законодательство требует указать личные данные уже достаточно давно, ну а потеря номера – это крайне болезненная процедура. Так, гражданин России получает сложности со своим банковским счётом, если к нему была привязана SIM-карта. Кроме того, регистрация на многочисленных сервисах, включая электронную почту и криптовалютные биржи также осуществляется по номеру телефона, а восстановить доступ бывает крайне сложно. Эксперты полагают, что в 2024 году могут быть заблокированы миллионы мобильных номеров, а жителям России предлагают не затягивать. Решить проблему безопасности можно только путём деанонимизации, а это уже было доказано в той же Германии. Кстати, рядовой немец не может выйти в интернет без аутентификации. Да, можно использовать средства скрытия своего IP, а также подключиться к общественной сети. Пока такие возможности остаются, но у себя дома и на личном мобильном телефоне все сессии строго отслеживаются. Добавим, что российские операторы регулярно призывают пользователей актуализировать личные данные, но миллионы людей отмалчиваются. Не исключено, что в один не очень прекрасный день все эти люди одним махом потеряют возможность использования мобильного номера, а с ним и многие другие блага цивилизации. 

#сим-карты #мобильные операторы
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