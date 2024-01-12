Президент Украины снова выдаёт свои фантазии за реальность

Вчера координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома сделал крайне любопытное заявление, которое вызвало волну негодования в украинской прессе. По словам Джона Кирби, США больше не могут поддерживать Украину поставками военной помощи из-за отсутствия необходимого финансирования. Представитель Белого дома печально констатировал, что деньги закончились, а новых поставок ждать не приходится. Отвечая на вопрос журналистов, которые очень сильно обеспокоены судьбой украинцев, Кирби подчеркнул, что решение теперь зависит только от Конгресса США. Чиновник отметил, что на данный момент Белый дом не может выделять средства на военную помощь Украине, поскольку политики явно заигрались и не могут договориться о ключевых проблемах национальной безопасности.

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Кирби с сожалением констатировал, что Киев получил последний пакет из имеющихся запасов. Напомним, речь идёт о поставке, оценивающийся в 250 миллионов долларов и отправленной в конце 2023 года. Что любопытно, большая часть средств из более чем миллиарда так называемых «украинских» долларов, находившихся в распоряжении Пентагона, была направлена на закупку вооружений для армии США. Ну а в настоящее время Зеленский активно ищет доноров, которые готовы и дальше давать ему оружие и деньги. С этой целью он отправился в турне по странам Прибалтики, где русофобские настроения среди властей достигают своего пика и намного выше, чем в среднем по Европе. Похоже, украинского президента не сильно волнует, что одна украинская бригада имеет вооружений больше, чем все три Прибалтийские страны, ведь самое главное в данном случае – это хорошая реклама. Даже если в Латвии или Литве никто ничего не даст, то пообещают поддержку до последнего украинца.

Во время визита в Ригу Зеленский решил дать большую пресс-конференцию, рассказывая о том, как он и дальше готов сражаться против России. Было затронуто много интересных тем, а в целом найти интервью вы можете в интернете. Пожалуй, наиболее любопытным фактом, который затронул президент Украины, стало некое новое оружие, которое недавно получили ВСУ. Зеленский не стал уточнять, но заявил, что благодаря этому оружию всего за сутки удалось сбить 26 боевых самолётов армии РФ и 12 вертолётов. Похоже, украинскому президенту в срочном порядке доставили оружие с инопланетной летающей тарелки, о которой так много в последнее время говорят американские конгрессмены. Местные журналисты поверили Зеленскому и восприняли новость на полном серьёзе. Ещё бы, ведь обычно президенты не придумывают такие невероятные факты. А вот украинские СМИ отреагировали бурно.

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Более крупные новостные порталы постарались проигнорировать тему, тогда как независимые сообщества в мессенджерах (а особенно анонимные) тут же начали шутить, сравнивая Зеленского с героем фильма «Иван Васильевич меняет профессию». «Три самолёта импортных», «12 вертолётов отечественных». «Истребитель импортный 26 штук». Словом, высказывания Зеленского пошли в народ, а подобные заявления уже называются полным провалом. Эксперты полагают, что президент Украины находится в отчаянии, поскольку США оружия дать не могут, а в Европе осталось совсем мало. Многие страны отказываются от своих обязательств, а поставка истребителей так и не получила конкретной даты. На этом фоне даже в американской прессе всё чаще пишут о необходимости начала мирных переговоров. Некоторые и вовсе предлагают убрать самого Зеленского с политической карты Украины, открыв пусть к диалогу. Пентагон требует предоставить развёрнутый план по боевым действиям на 2024 год, а пока ВСУ расходуют резервы. План мобилизации под вопросом, а предложенный закон об ужесточении набора призывников был отозван. Словом, паника – это в данном случае вполне ожидаемая реакция.