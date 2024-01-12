Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Зеленский: при помощи нового «чудо-оружия» за сутки удалось множество самолётов и вертолётов РФ
Президент Украины снова выдаёт свои фантазии за реальность

реклама

Вчера координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома сделал крайне любопытное заявление, которое вызвало волну негодования в украинской прессе. По словам Джона Кирби, США больше не могут поддерживать Украину поставками военной помощи из-за отсутствия необходимого финансирования. Представитель Белого дома печально констатировал, что деньги закончились, а новых поставок ждать не приходится. Отвечая на вопрос журналистов, которые очень сильно обеспокоены судьбой украинцев, Кирби подчеркнул, что решение теперь зависит только от Конгресса США. Чиновник отметил, что на данный момент Белый дом не может выделять средства на военную помощь Украине, поскольку политики явно заигрались и не могут договориться о ключевых проблемах национальной безопасности. 

реклама

Кирби с сожалением констатировал, что Киев получил последний пакет из имеющихся запасов. Напомним, речь идёт о поставке, оценивающийся в 250 миллионов долларов и отправленной в конце 2023 года. Что любопытно, большая часть средств из более чем миллиарда так называемых «украинских» долларов, находившихся в распоряжении Пентагона, была направлена на закупку вооружений для армии США. Ну а в настоящее время Зеленский активно ищет доноров, которые готовы и дальше давать ему оружие и деньги. С этой целью он отправился в турне по странам Прибалтики, где русофобские настроения среди властей достигают своего пика и намного выше, чем в среднем по Европе. Похоже, украинского президента не сильно волнует, что одна украинская бригада имеет вооружений больше, чем все три Прибалтийские страны, ведь самое главное в данном случае – это хорошая реклама. Даже если в Латвии или Литве никто ничего не даст, то пообещают поддержку до последнего украинца. 

Во время визита в Ригу Зеленский решил дать большую пресс-конференцию, рассказывая о том, как он и дальше готов сражаться против России. Было затронуто много интересных тем, а в целом найти интервью вы можете в интернете. Пожалуй, наиболее любопытным фактом, который затронул президент Украины, стало некое новое оружие, которое недавно получили ВСУ. Зеленский не стал уточнять, но заявил, что благодаря этому оружию всего за сутки удалось сбить 26 боевых самолётов армии РФ и 12 вертолётов. Похоже, украинскому президенту в срочном порядке доставили оружие с инопланетной летающей тарелки, о которой так много в последнее время говорят американские конгрессмены. Местные журналисты поверили Зеленскому и восприняли новость на полном серьёзе. Ещё бы, ведь обычно президенты не придумывают такие невероятные факты. А вот украинские СМИ отреагировали бурно. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Более крупные новостные порталы постарались проигнорировать тему, тогда как независимые сообщества в мессенджерах (а особенно анонимные) тут же начали шутить, сравнивая Зеленского с героем фильма «Иван Васильевич меняет профессию». «Три самолёта импортных», «12 вертолётов отечественных». «Истребитель импортный 26 штук». Словом, высказывания Зеленского пошли в народ, а подобные заявления уже называются полным провалом. Эксперты полагают, что президент Украины находится в отчаянии, поскольку США оружия дать не могут, а в Европе осталось совсем мало. Многие страны отказываются от своих обязательств, а поставка истребителей так и не получила конкретной даты. На этом фоне даже в американской прессе всё чаще пишут о необходимости начала мирных переговоров. Некоторые и вовсе предлагают убрать самого Зеленского с политической карты Украины, открыв пусть к диалогу. Пентагон требует предоставить развёрнутый план по боевым действиям на 2024 год, а пока ВСУ расходуют резервы. План мобилизации под вопросом, а предложенный закон об ужесточении набора призывников был отозван. Словом, паника – это в данном случае вполне ожидаемая реакция. 

#украина #сво #политика #зеленский
4
Показать комментарии (4)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый грузовой самолет превзойдет гиганта Ан-225 «Мрия»
18
Камере тысячелетия в Аризоне потребуется 1000 лет, чтобы сделать снимок
1
В России стартовали стендовые испытания нового индустриального двигателя
1
В Москве построят новый небоскреб, который станет одним из самых высоких и красивых в России
4
Майнинг на видеокартах возвращается к прибыльности – курс Ethereum Classic за сутки вырос на 50%
10
Новые Герани разберутся с остатками украинской ПВО
1
Эстония решила построить промышленный комплекс по производству боеприпасов
4
Владелец стиральной машины обнаружил, что техника майнит Биткоины, используя 3.6 Гб трафика в сутки
10
Великобритания поставила Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками
+
Для The Elder Scrolls V: Skyrim вышел масштабный мод, добавляющий новую магию
1
Китайские исследователи разрабатывают плазменный щит против энергетического оружия
1
Российские FPV-дроны смогут летать в режиме "самонаводящейся торпеды"
+
В Красноярском крае построят крупнейший в России завод по замене импортных напитков
4
Журналистам понравилась метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown, которая выйдет через неделю
+
Россия в 2023 году вошла в тройку стран-лидеров по посещаемости пиратских видеосайтов
1
Аккаунты Google скомпрометированы с помощью хитроумного вредоносного ПО
+
На передовой в СВО проиcходит тестирование системы автоматической атаки для FPV-дронов ВС России
+
Анонсирована бета-версия HarmonyOS 4 для Huawei Watch GT 3, Watch Buds и 7 других часов
+
Новое поколение легендарного Pajero появится через 3 года
1
Китайская ядерная батарея сделает зарядку сотового телефона ненужной
1

Популярные статьи

К центру нашей Галактики на скорости 400 км/с приближается сфероидальный звездный кластер
4
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
153
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
159
"Большая гонка. Ауди против Лянчи": еще один посредственный фильм про гонки
3
Почему иногда процессор важнее видеокарты – Ryzen 5 7600 в 2 раза быстрее Ryzen 5 2600 в играх
33
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
105
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
102
DDR2 vs DDR3 на 775 сокете - есть ли разница
24
Нейтрино в сверхновых способны сломать все наши представления о современной физике
2
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
35

Сейчас обсуждают

VAKT
21:57
А остальные скрины почему не приводите ? Ах, там же капитуляция...
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
VAKT
21:55
А что не так ? Есть большинство, с вашей позиции я вижу, что именно большинство должно прогибаться под меньшинство, а не наоборот. Вас смешит нормальное положение вещей ?
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
Подарочек
21:54
Отлично, Ллойд Остин только недавно отъехал раком с украины. Риши приготовиться.
Зеленский: при помощи нового «чудо-оружия» за сутки удалось множество самолётов и вертолётов РФ
voykazevoyka
21:52
перевоз военных грузов
Новый грузовой самолет превзойдет гиганта Ан-225 «Мрия»
Андрей Иванов
21:50
Я все таки стараюсь придерживаться позиции, что весь твой блог это великий сарказм и шутка. Типа как "ИА Панорама" только для мира технологий (в частности битвы линуксоидов и виндузятников)
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
Подарочек
21:50
Да тут я.
Киев показал процесс возведения аналога «Линии Суровикина» вдоль линии боевого соприкосновения
Андрей Иванов
21:49
Мужик, начнем с того, что ты даже банально не понимаешь как отражения в играх устроены и почему те "крутые отражения на 9800 gt" это кал по сравнению с rtx. Так помимо прочего ты требуешь чтобы операц...
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
Алекс Цагельскi
21:48
Когда ты работаешь на прибыль, ты должен понимать, что деньги тебе платит конечный потребитель. Иначе - хреновый ты капиталист
ТОП-5 ошибок компании Intel, помешавших ей завоевать рынок процессоров
Михаил Иванович
21:48
Откуда автор знает про имперские цели США?)
США не могут набрать достаточно солдат для своих имперских целей
Михаил Иванович
21:43
Но кораблей заметно меньше стало
В ВСУ признали, что тактика использования морских беспилотников теряет эффективность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем