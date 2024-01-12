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Bublik1
Во время атаки США на столицу Йемена хуситы из Stinger сбили истребитель пятого поколения F-22
Уничтожен ещё один самолёт Британских ВВС, а сами комплексы могли быть поставлены из Украины

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В настоящее время на Земле есть несколько горячих точек, некоторые из которых остаются таковыми уже довольно долго. Прежде всего на ум приходит Судан, Ирак, Афганистан, Украина и сектор Газа. Вот только список на самом деле намного длиннее, ведь Африка уже много десятилетий страдает от террористических организаций, а находящиеся там контингенты НАТО и других Западных формирований не сделали ничего для наступления мира. При этом каждый конфликт, о котором мы говорим, был создан при прямом или непрямом участии США. Власти этой страны извлекают как политические, так и экономические дивиденды, зарабатывая на оружии и получая власть над регионами по щелчку пальцев. Похоже, сонному Джо мало проблем, которые он создал в Украине и не способен решить в секторе Газа, ведь сегодня мы можем говорить о появлении ещё одной горячей точки. 

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Как вы могли слышать, в ночь на 12 января была проведена совместная операция США и Британии, в рамках которой были нанесены удары по Йемену. По спокойному тону прессы может показаться, что янки били по неизвестным объектам в пустынях, вот только это не совсем так, поскольку ракеты прилетели в столицу страны Саны, а также в целый ряд припортовых городов. Для проведения ударов были задействованы боевые самолёты, крылатые ракеты Tomahawk, а также атомная подводная лодка USS Florida. Премьер-министр Британии заявил, что поддержку оказывали Нидерланды, Канада и Бахрейн. Байден толкнул речь, рассказывая о том, что удары направлены на защиту демократии и стали ответом на враждебные акты хуситов. Уже спустя час после начала обстрела американские власти объявили, что удары достигли своих целей, в том числе радиолокационных станций, ракетных установок и прибрежных пунктов наблюдения. В ответ член комитета безопасности и обороны Йемена, Абдулсалам Джахаф, заявил о том, что хуситы не оставят удары без ответа, а последствия ощутит весь регион. Замминистра иностранных дел Йемена Хусейн аль-Эззи обещал, что Лондон и Вашингтон заплатят высокую цену за агрессию и её последствия. Россия уже запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию в Йемене. 

Словом, ничего нового, ведь мы уже не раз видели, как янки отправляют в тот или иной регион боевые корабли, а после начинают военную операцию в обход всех резолюций ООН. Пожалуй, нет оснований полагать, что и на этот раз у США будут проблемы с международным сообществом, ведь властям этой страны нет дела до осуждающих взглядов и критики оппонентов. И всё же, есть крайне любопытные факты, свидетельствующие о том, что решение было явно преждевременным и может усложнить жизнь союзникам США. Прежде всего нужно понимать, что Америка и так испытывает сложности с выделением военной помощи Украине и Израилю. Конгрессмены не могут договориться, а тут ещё новый конфликт. Кроме того, действия Байдена уже критикую конгрессмены, поскольку сонный Джо снова забыл прочитать конституцию страны. Ну а там написано, что прежде чем наносить удары по той или иной стране, нужно попросить одобрение Конгресса. Ну и самая главная проблема заключается в том, что далеко не все страны региона поддерживают США. Например, Оман закрыл своё воздушное пространство для авиации НАТО, тогда как многие другие и вовсе осудили удары. Самое же главное – это последствия. Хуситы имеют доступ к широкому арсеналу оружия производства Ирана. Это значит, что при желании и необходимости могут быть задействованы как морские, так и летающие беспилотники в огромном количестве. Судоходство в регионе окончательно встанет на паузу, а это грозит экономическими последствиями уже для Европы, которая получит очередной удар в спину от британцев. 

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На самом деле никто не знает, какие ответные шаги власти Йемена предпримут уже сегодня, но тот факт, что последствия будут, не вызывает никаких сомнений. Сонному Джо явно скучно в Белом доме, ну а ещё один конфликт окажет влияние на нефтяные котировки, ведь нефть – это кровь войны. По крайней мере так пишут знающие люди. Ну и на закуску крайне любопытная информация, которая точно не понравится американцам. Как выяснилось, во время ударов по Йемену Британия и США потеряли 2 самолёта. Название английского самолёта не уточняется, а вот янки лишились истребителя пятого поколения F-22. И вот здесь и начинаются вопросы. Вся пикантность ситуации заключается в том, что обе машины были подбиты из комплекса Stinger, который создан в США и экспортируется по лицензии американского правительства. Теоретически, парочку таких установок можно было достать на чёрном рынке, но пресса пишет о десятках боевых единиц у хуситов. Американская пресса по этому поводу помалкивает, а вот журналисты других стран уверены, что речь идёт о комплексах Stinger, которые активно поставлялись Украине. Эксперты приходят к выводу, что только у ВСУ была возможность отправить часть систем на чёрный рынок, ведь больше взять ракетные комплексы хуситам было негде. Ну а пока мы стали свидетелями только первого дня конфликта. Не исключено, что Киев продал Йемену что-то более увесистое, но об этом мы с вами узнаем немного позднее. 

#политика #военные технологии #f-22 #stinger
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