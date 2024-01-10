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Bublik1
Индонезия закупила 42 французских истребителя Rafale – эксперты заметили американский след
Контракт вступил в силу 8 января 2024 года

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Когда речь заходит об экспорте систем вооружения, то на первом месте с огромным отрывом обнаруживаются США. Американцы берут на себя долговременные контракты, получая миллиарды долларов предоплаты, а очень часто союзники стоят в очередь за теми или иным типами вооружения. В пример можно привести истребитель F-35, который стал не только предметом торговли, но и шантажа. Янки используют поставки в своих целях, продавая машины только тем, кто докажет полною лояльность. Фактически, НАТО сегодня выступает основным потребителем американской техники, а у всех членов военного альянса просто нет выбора. США придумали строгие законы, соблюдать которые приходится всем остальным. 

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Но если у Европы просто нет выбора, то некоторые страны продолжают смотреть в сторону российского и китайского оружия, что вызывает гнев у дядюшки Сэма. Ну а поскольку в этом бизнесе в ход идут все способы решения проблем, то американцы часто используют санкции и шантаж. Особенно интересным кажется несостоявшаяся сделка, в раках которой Алжир планировал закупить у России несколько десятков самолётов Су-35С. Тогда выбор пал на французский Rafale F3R, а сами представители Алжира ссылались на некие данные, свидетельствующие о превосходстве французского истребителя в воздухе. Якобы, проводилась компьютерная имитация сражения Су-35С и Rafale F3R, где победу одержал француз. Утверждается, что российский самолёт уступил из-за слабой системы радиоэлектронной борьбы. Возможно, подобные заявления и имеют право на жизнь, вот только значительная часть экспертов уверена, что причина в прямом давлении со стороны США. Пентагон выдвинул Алжиру прямой ультиматум, грозя санкциями, если страна пойдёт на покупку российских истребителей четвёртого поколения. 

Похоже, действия американцев дают свои плоды, поскольку сегодня стало известно о новом контракте между правительством Индонезии и французской компанией Dassault Aviation. Известно, что предметом сделки стали 18 самолётов, а всего Индонезия закупит у французов 42 истребителя четвёртого поколения. Соглашение вступило в силу 8 января, о чём и сообщают журналисты. Что примечательно, первый контракт на 6 самолётов был заключён в сентябре 2022 года. После этого власти Индонезии оплатили ещё 18 машин в августе 2023 года, а недавно партия была существенно расширена. Общая сумма сделки не разглашается, поэтому сложно сказать, сколько сегодня Dassault Aviation просит за 1 Rafale F3R. Из открытых источников известно, что в 2011 году за 1 самолёт просили от 85 до 124 миллионов долларов, а определяющим фактором была модификация и штатное оборудование. Неизвестно, заказала ли Индонезия наиболее полную модификацию, или решила немного сэкономить. Главный исполнительный директор Dassault Aviation отметил, что выбор Rafale позволит Индонезии укрепить свою роль крупной региональной державы благодаря уникальным возможностям этого самолёта. Эрик Траппье уверен в том, что это лучшая машина четвёртого поколения, а выбор был сделан верно. Эксперты на этот счёт настроены скептически и полагают, что если бы США могли быстро расширить производство F-16, то Индонезия купила бы американские истребители. В данном случае янки готовы на любые действия, только бы деньги не достались России. 

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Напомним, Rafale представляет собой многоцелевой боевой самолёт с треугольным крылом. Обладает широкими возможностями для получения задач господства в воздухе, а также ведения разведки и нанесения ударов по наземным целям, включая способность выступать носителем ядерного оружия. Первый полет Rafale состоялся в 1986 году, а на вооружение Французских ВМС и ВВС самолёт поступил в 2004 и 2006 годах соответственно. В настоящее время истребители Rafale находятся на вооружении Индии, Египта, Катара и Греции. Французские истребители были задействованы в различных операциях, включая боевые действия в Афганистане, патрулирование воздушного пространства Ливии, а также удары по военным объектам в Ливии и в борьбе с исламскими террористическими группировками в Сирии и Ираке. Несмотря на то, что Индонезия ранее не являлась традиционным оператором французских истребителей, можно сделать вывод, что теперь страна плотно подсела на Rafale. Не исключено, что в будущем правительство Индонезии расширит парк истребителей, но пока информации об этом нет. Что до российских Су-35С, то эксперты предлагают дождаться завершения СВО и снижения глобального напряжения на планете. Пока потребности армии РФ высоки, поэтому Минобороны может себе позволить выпускать и закупать истребители, не переживая о снижении экспорта. 

#военные технологии #авиация #истребители #самолёты #rafale
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