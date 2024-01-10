Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
В популярном протоколе квантового шифрования Kyber найдены 2 критические уязвимости
Похоже, эра безопасного квантового шифрования может никогда не наступить

реклама

По мнению аналитиков, человечество стоит в шаге от того, чтобы закрыть все дыры в программном обеспечении. Всё дело в том, что современное ПО слишком сложное, а значит найти все бреши человеку просто не под силу. Каждый раз, когда разработчики выпускают новый патч, хакеры обнаруживают там хорошие возможности для реализации обходных путей. Предполагается, что на помощь людям уже спешит искусственный интеллект. Умные алгоритмы окажутся способны переписать код, исправив все ошибки, допущенные человеком. Когда всё это случится, пока неясно, но есть целая армия аналитиков, которые настроены весьма оптимистично. Всё дело в том, что мы стоим на пороге квантовой эры. Это системы, которые окажутся чрезвычайно надёжными, а защиту обеспечат законы физики. Давайте ну будем вдаваться в подробности того, как происходит передача информации по квантовому каналу. Суть сводится к тому, что как только появляется наблюдатель, сигнал тут же искажается, а получатель узнает о вмешательстве в ту же секунду. 

реклама

Похоже, не всё так просто, как предполагалось, ведь группа исследователей из компании Cryspen обнаружила серию уязвимостей в механизме инкапсуляции ключей (KEM) для шифрования Kyber. Считается, что это может привести теоретическому извлечению ключей, а все найденные уязвимости уже были объединены под наименованием KyberSlash. Эксперты приходят к выводу, что при использовании алгоритма создаётся угроза безопасности данных, а это кране опасная информация. Напомним, механизмы инкапсуляции ключей предназначены для защиты симметричного криптографического ключа при его передаче с использованием асимметричного (открытого) ключа. Kyber является частью Cryptographic Suite for Algebraic Lattices и ранее был одобрен специалистами американского Национального института стандартов и технологий (NIST). Эксперты доказали, что Kyber осуществляет операции деления при декапсуляции ключей таким образом, что разница во времени исполнения операций может быть проанализирована злоумышленниками. Это позволяет постепенно вычислить секретный ключ шифрования при множественных запросах на операции к одной и той же паре ключей.

Разработчики Cryspen уведомили создателей Kyber о выявленных уязвимостях ещё в ноябре 2023 года, тогда как патч к первой уязвимости был выпущен 1 декабря. Проблема в том, что данное исправление не получило нужно пометки в виде критически важного статуса, а в результате многие проекты, использующие технологии Kyber, не стали ничего загружать. Эти компании остаются под угрозой взлома, хотя уверены в полной безопасности передаваемых данных. Известно, что с начала декабря эксперты Cryspen активно направляли уведомления разработчикам о необходимости исправлений. Ну а пока разработчики раздумывали, несколько дней назад была найдена ещё одна уязвимость в алгоритме, которая не менее опасна, чем первая. В настоящее время доступны патчи для проектов, задействующих алгоритмы Kyber, а всем пользователям рекомендуется как можно скорее обновиться, хотя 100% безопасности мера и не несёт. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Некоторые эксперты утверждают, что даже в случае, если уязвимость и существует, она не несёт реальной опасности, поскольку для каждого туннеля применяется уникальная пара ключей. Это обеспечивает дополнительный уровень защиты, но другие аналитики с такой постановкой вопроса не согласны. Утверждается, что наиболее безопасным способом решить данную проблему считается генерация уникальных ключей для каждого потока данных. Этот метод делает невозможным анализ времени выполнения операций и существенно затрудняет проведение подобных атак. Проблема в том, что данный подход требует дополнительных вычислительных ресурсов и может быть затратным в реализации. Таким образом экономия ресурсов вступает в противоречие с необходимостью обеспечить безопасность системы. Пока мнения аналитиков разделились, но тот факт, что взлом квантового шифрования возможен, вызывает массу вопросов. Не исключено, что счастливое будущее с квантовым шифрованием так и останется красивой сказкой. 

#безопасность #квантовое шифрование
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Троян Chameleon крадёт деньги с Android-устройств
OpenAI раскрывает свою концепцию безопасности искусственного интеллекта
United Airlines нашла ослабленные болты на некоторых Boeing 737 Max 9
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Ростех" планомерно возрождает легендарный завод России
7
К строящейся жемчужине Севморпути в рекордные сроки подведена ЖД магистраль
11
Россия начинает мегапроект по созданию сети высокоскоростных железных дорог задуманных при СССР
63
Строительство автомагистрали М-12 "Восток" запланировано до 2030 года
29
Первый полет экспериментального самолета X-65 запланирован на 2025 год
1
Украинские журналисты назвали секретный аэродром, на котором разместят базу для истребителей F-16
8
Майнеры начали готовиться к очередной криптовалютной лихорадке, закупая видеокарты в больших объемах
11
AMD представила видеокарту Radeon RX 7600 XT 16 ГБ
+
Siemens с Sony представляет систему для создания пространственного контента
+
MSI представила «читерский» монитор MEG 321URX для фанатов League of Legends с функцией скрытого ИИ
6
Румыния строит шоссе от своих портов к украинской границе
+
Канада год назад выкупила для ВСУ NASAMS – Но переведенные за это 402 млн долларов "растворились"
1
ВСУ заявили о перехвате ракеты "Кинжал" и показали фото боевой части
10
AMD представила новые бюджетные игровые процессоры Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 5 8500G
3
Что известно о дроне-камикадзе Шахед 238, который по мнению зарубежных СМИ, уже доставлен в Россию
+
На Украине зафиксировано использование российской армией новейших моделей Герань-2
+
Компания Microchip Technology получит 162-миллионное финансирование от США
+
Acer представила огромный 57-дюймовый изогнутый MiniLED монитор Predator Z57
1
Представлен Hub M3 от Aqara способный заменить популярные платформы для умного дома
4
Общий хешрейт сети Kaspa превысил 140 PH в секунду
1

Популярные статьи

Грандиозный саудовский проект "Neom" уже виден из космоса
26
Игровой ПК за 85 000р для юного геймера – как мне не дали отдохнуть 6 января, и чем всё закончилось
55
Что не так с игровыми OLED-мониторами
50
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2024 году, часть 11
2
Максимально выгодный игровой компьютер для геймера с почти пустым кошельком в январе 2024 года
10
"Немая ярость" и "Ганмен" - обзор двух совершенно разных боевиков
5
Обзор геймпада Sony PlayStation DualSense (CFI-ZCT1J, PS5)
2
Как появились запрещённые ныне пули "дум-дум"
6
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
18
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
91

Сейчас обсуждают

Денис Павлов
16:28
Что за бред блять а не статья. Заголовок бредовый, в статье есть какие то несуразные выражения по типу: "однако она может греться, что заставит пользователей отключить трассировку лучей". Статью писал...
Площадка EGS бесплатно раздаёт игру «Стражи Галактики»  
mukmsk
16:25
жрет она больше, очевидно, отчасти из за большого обэъема весьма прожорливой GDDR6. тут никто и не спорил. интересно, сколько кушает 4060 ti на 16 Гб?)
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
A224
16:25
8 гигов это мало
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
Umid Xaydarov
16:24
купил красный кал, теперь страдай
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
mukmsk
16:24
поздравляю вас с этим событием, вам повезло
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
Mostack
16:23
а как 7700 относится к снижению потребления? Насколько можно ужать не теряя производительность? Т.е. если скинуть ватт 50, останется ли она быстрой?
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
22870
16:22
Intel iGPU Iris Pro 6200 был прорывом на рынке. Второй в истории iGPU способный на хоть что-то реальное. Первым был SiS 300, который, в свое время, угробил пару мелких компаний. Списывать встройки я ...
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
Riatnes
16:22
А выгоден ли России Мурманск настолько, чтобы туда дожить новую ЖДшку?
Россия начинает мегапроект по созданию сети высокоскоростных железных дорог задуманных при СССР
Umid Xaydarov
16:21
странно. у меня 1070 уже 8 лет работает. не горит. странно правда?
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
mukmsk
16:19
это объективный человек, который сменил зелёную сгоревшую (неудивительно, правда?) 1080Ti на 7700 XT и сделал правильные выводы
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем