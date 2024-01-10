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Bublik1
Франция теряет влияние в Африке, а рост антифранцузских настроений толкает континент в объятья РФ
Именно такое мнение высказали журналисты The Wall Street Journal

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Согласно новому прогнозу Всемирного банка, 2024 год будет крайне сложным, а в целом уже третий год наблюдается замедлением темпов роста мировой экономики. Считается, что следующие пять лет могут стать наиболее слабыми с начала 90-х, а налицо полный провал, ведь достичь поставленных ранее ООН целей до 2030 года не удастся. И речь не только об экономике, ведь на фоне сокращения бюджетов крупных стран наблюдается нежелание инвестировать в зелёную энергетику, не говоря уже о социальных вопросах, которые и вовсе ушли на вторые роли. Особый интерес прикован к военным предприятиям и банковской сфере, тогда как рост цен на продукты питания стал глобальным вызовом и будет преследовать человечество ещё достаточно долго. Но особенно сложно развивающимся странам, уровень жизни которых и до текущего кризиса был крайне низким. Жители ряда африканских государств страдают от голода и не могут получить базовую медицинскую помощь. Усилий отдельных фондов и благотворительных организаций явно не достаточно, а больше всего камней летит в адрес Франции. Эта страна долгое время выкачивала из «Чёрного континента» ресурсы и живую силу, а сегодня уходит на третьи роли на фоне стремительных геополитических изменений. 

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По мнению The Wall Street Journal, правление Макрона войдёт в историю как один из крупных провалов за всю историю существования Франции. Главная причина в том, что президент не только не смог наладить новые или удержать уже существующие связи с Африкой, но завёл отношения с целым рядом стран в тупик. Начиная с государственного переворота в Мали, всё пошло под откос, а за это время Макрон не предложил африканцам ничего взамен диктатуры марионеточных лидеров, голода и нищеты. Даже когда было очевидно, что авторитет Франции находится под угрозой, президент настаивал на возвращении к власти прежнего правительства. Многочисленные демонстрации прокатились по целому ряду государств, а многие эксперты уверены, что к концу текущего десятилетия, Франция потеряет контроль над теми, кто сегодня продолжает идти в форматере европейской политики. Но Мали – это только начало, ведь недовольство французскими колонистами нарастает по всему континенту. Возможно, сами африканцы и не додумались бы, что их угнетают, если бы не геополитическое противостояние. 

Известно, что в Африке активно работают китайские спецслужбы, не говоря уже о ЧВК «Вагнер». В итоге во многих странах «Чёрного континента» появляются антифранцузские партии и политики, винящие Париж в своей бедности и поднимающие сложные социальные вопросы. Даже в странах, власти которых остаются лояльными к Франции (в пример можно привести Сенегал), европейские бизнесмены подвергаются нападениям на фоне протестов. Эксперты полагают, что всё это может стать одним из крупнейших антизападных восстаний после окончания холодной войны. Всё больше африканских лидеров опасаются свержения, а провалы политики Макрона способствуют повышению роли российской дипломатии. Всё больше стран Африки стремятся выстраивать с Россией взаимовыгодные отношения в области экономики и безопасности, тогда как даже США сокращают там своё присутствие. Это не значит, что американцы и французы готовы сдаться. На самом деле эти ребята просто занимают более выгодные позиции, а значит сражение за континент ещё не завершено. 

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В 2023 году вышел из-под контроля Франции и Нигер, а в результате потеряны поставки редкоземельных элементов, обеспечивавших французам преимущество перед другими странами. Макрон попытался решить проблему силовым путём, вынуждая лидеров других африканских стран присоединиться к крестовому походу против бунтующего Нигера. Несмотря на это военная операция не состоялась, а 2024 год обещает стать ещё более провальным для Франции. В The Wall Street Journal напоминают, что попытки защитить мирных жителей ряда африканских стран от террористических группировок не дали результата. В российской прессе часто пишут, что Макрон и не преследовал цели обеспечить стабильность, тогда как после прихода ЧВК «Вагнер» террористов удавалось выбить из ключевых городов. Всё это происходит на глазах местных жителей, которые открыто называют французов колонистами и требуют у Макрона забрать своих солдат и убираться восвояси. Журналисты The Wall Street Journal вполне ожидаемо сомневаются в том, что новый путь, который выбирают некоторые африканские страны, верный. Пожалуй, нужно дать Мали, Нигеру и другим хотя бы 5 лет, а после ждать результатов, а потом уже можно будет делать выводы о том, насколько верным был выбор, и стоило ли отказываться от покровительства Франции. 

#россия #политика #франция #африка
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