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Bublik1
Геймер купил с рук GeForce RTX 4090 за $1650 – мошенники извлекли графический чип и видеопамять
Видеокарта не работает, а полиция отказалась расследовать дело

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Эксперты не устают рассказывать об опасностях, поджидающих геймеров на вторичном рынке. Рынок видеокарт давно стал местом сосредоточения мошенников всех мастей, а проблема заметна даже в России. Например, есть достоверные истории о том, как мошенники скупают нерабочие видеокарты в мастерских, а после продают их не разбирающимся любителям компьютерных игр. Некоторые злоумышленники не напрягаются и не вытирают даже скопившуюся пыль. Таким образом они апеллируют к тому, что видеокарта ещё недавно работала, что придаёт лоту больше доверия. Но бывает, что мошенники меняют систему охлаждения, а после приводят мёртвую видеокарту в почти идеальное визуальное состояние. Но если российские истории о мошенниках, как правило, не выходят за границы городов и областей, то рассказы о китайских подделках бурлят в интернете уже достаточно давно. Одной из самых крупных площадок, где можно купить бывшую в употреблении видеокарту, остаётся Aliexpress. Фактически, там есть выбор для каждого кошелька, а геймеры миллионами стекаются на эту платформу в поисках скидок и выгодных предложений. Часто мы слышим истории о подлоге, когда вместо одной видеокарты, покупателю пришла совсем другая. Что любопытно, обман удаётся заметить не сразу, ведь китайцы подходят к делу со всей ответственностью. Они вносят изменения в BIOS, благодаря чему видеокарта показывает неверную информацию о количестве видеопамяти и порядковом номере. Постоянно появляются новые схемы, но бывает и так, что злоумышленникам просто лень что-то придумывать.

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Сегодня в сети появилась любопытная история, рассказывающая о геймере, купившем видеокарту на вторичном рынке. При этом герой нашего материала решил позволить себе не бюджетную GeForce RTX 3050, а суперфлагман GeForce RTX 4090. Парень отвалил за уже бывшую в употреблении карту 13 000 гонконгских долларов, что соответствует 1650 долларов США. Сумма довольно большая, что вызывает некоторое удивление. Всё дело в том, что в том же Гонконге флагман NVIDIA в новом состоянии можно отхватить за 1800 долларов. С чем связана была такая бескомпромиссная экономия, история умалчивает, но произошедшее ещё раз доказывает простую истину: скупой платит дважды. Будущий владелец GeForce RTX 4090 нашёл её на одном из местных сайтов, а после заплатил деньги вперёд. При этом ему показали работающую видеокарту с включёнными светодиодами. Деталей переписки в прессе нет, но в итоге счастливчик заплатил все деньги и получил видеокарту. Придя домой он обнаружил, что вентиляторы не крутятся, а подсветка не работает. Заподозрив неладное, новый владелец решил изучить проблему детальнее и был немного удивлён. 

Как оказалось, внутри не было графического чипа, который и формирует основу стоимости видеокарты. На фотографии можно заметить, что злоумышленники извлекли даже рабочие чипы памяти, а термопрокладки высохли и оказались сильно повреждены. Пострадавший решил обратиться в местную полицию, но там не стали браться за дело, поскольку покупка не была документально подтверждена. Фактически, новый владелец покупал кота в мешке, заплатив деньги при помощи перевода на карту. При желании отследить нерадивых продавцов можно, но полиция не хочет заниматься такими мелкими делами. Причина в том, что придётся верить на слово одному человеку и игнорировать презумпцию невиновности другого. Доказать вину продавца крайне сложно, ведь у покупателя нет даже видео с распаковкой. Именно поэтому правоохранители с неохотой берутся за подобные дела, а мошенники прекрасно знают о своей безнаказанности. 

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В связи с этим нужно помнить несколько простых правил, которые позволят не попасть на удочку злоумышленников. Прежде всего рекомендуется никогда не покупать бывшую в употреблении видеокарту по интернету. Часто приводится допущение, что всё же можно рассмотреть выгодные предложения от крупных компаний, которые занимаются продажей большого количества восстановленных видеокарт. В этом случае опасения вызывает только сам факт ремонта, поскольку никто не знает характер поломки. Не исключено, что специалисты заменили наработавший кулер, но бывает и так, что приходится перепаивать чип, заменять видеопамять и силовые элементы платы. В этом случае стоит также задуматься, ну а лучше всего видеокарты покупать после тщательных тестов. Если вы живёте в оживлённом городе, то после непродолжительных поисков можно найти выгодное предложение и напроситься к владельцу в гости. Если хозяин всячески отказывается вас приглашать, то это уже повод для подозрений. Захватите с собой флешку с несколькими синтетическими тестами. Известно, что игры не могут обеспечить достоверные данные, а вообще стоит хотя бы 30 минут погонять видеокарту по кругу. Это позволит убедиться в том, что система охлаждения работает хорошо, а под нагрузкой не наблюдается падений тактовой частоты и артефактов изображения. Если вам разрешает владелец, обязательно загляните внутрь. Такое случается редко, ну а после проверки смело платите деньги. Как вы могли прочесть выше, доверчивые геймеры иногда попадают на удочку мошенникам, а вливаться в ряды обманутых мы бы вам всё же не рекомендовали. 

#видеокарты #geforce rtx 4090 #истории
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