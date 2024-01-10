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Биткоин ждёт резкая коррекция – курс цифрового золота может упасть до $36 000 уже к середине января
Своим мнением поделились аналитики платформы Matrixport

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Если обратить внимание на прогнозы аналитиков относительно рынка криптовалют, то можно сделать ряд интересных выводов. Прежде всего стоит отметить, что 2023 год действительно стал крайне успешным для Биткоина, но так и не оправдал ожидания рынка. Считалось, что на волне снижения инфляции в США курс первой криптовалюты достигнет 100 тысяч долларов за 1 монету, но ничего подобного не произошло. Даже когда 1 января цифровое золото пошло вверх, опасения инвесторов взяли верх, а за сутки Биткоин рухнул на 5 тысяч долларов. Сегодня первая криптовалюта полностью отыграла падение и даже ушла вверх, но сомнения остаются. Аналитики всё ещё настроены оптимистично, но не исключено, что реальное положение дел будет отличаться от того, что придумали эксперты.

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Любопытное мнение относительно того, что случится с Биткоином в ближайшие месяцы, высказали представители криптоплатформы Matrixport. Компания принадлежит миллиардеру Джихану Ву, который ранее стал одним из учредителей биржи Bitmain. Прежде всего эксперты утверждают, что уже на этой неделе будет одобрен спотовый Биткоин-ETF. Это значит, что американские власти приравняют первую криптовалюту к реальным деньгам, что укрепит позиции быков. После одобрения Биткоин-ETF курс цифрового золота пойдёт вверх, но рост продлится недолго. Как только стоимость актива достигнет 50-55 тысяч долларов, то инвесторы предпочтут зафиксировать доходы. Также получить реальную прибыль захотят и майнеры, а в результате спустя несколько недель после важного события курс Биткоина резко рухнет вниз. Нижней точкой для 2024 года называется курс 36 350 долларов за 1 монету, а после этого будет некоторый застой. Дальше рынок продолжит двигаться в направлении повышения, но преимущество будет на стороне медведей. 

Данный прогноз аналитики Matrixport делают на основании кривой, которая аналогичным образом менялась перед халвингами 2012, 2016 и 2020 годов. Напомним, это фундаментальный процесс, который был встроен в блокчейн Биткоина. Он предполагает, что каждые несколько лет происходит двукратное сокращение выпадения монет в блоке. В настоящее время майнеры получают 6.25 Биткоина, ну а после того, как весной выпадать из блока ВТС станет меньше, курс должен пойти вверх. Аналитики полагают, что случится это не сразу, а первые несколько месяцев до халвинга, а после несколько месяцев после будет наблюдаться затишье. Точных прогнозов на весь 2024 представители Matrixport не дают, но считают, что год окажется крайне успешным для цифровых инвестиций. Отдельно отмечается, что решающим фактором, который и определит будущее цифрового золота, станет кредитно-валютная политика ФРС США. Ожидается, что американский регулятор по итогам года снизит процентные ставки в 3 раза, что приведёт к взрыву в области кредитования и оживит экономику. В этом случае рост курса Биткоина совпадёт с заседаниями ФРС, а стремительное повышение стоимости первой криптовалюты может наступить в первой половине 2024 года. 

Ну и крайне любопытно взглянуть на рынок криптовалют в целом. Как видите, по итогам первой недели этого года курс Биткоина вырос незначительно. И всё же мы видим прирост в 3%, а это уже хорошо. В то же время остальные криптовалюты из первой десятки топчутся на месте и почти никак не отреагировали на изменения курса Биткоина. Есть мнение, что инвесторы предпочитают вкладывать деньги туда, где можно быстро заработать, тогда как альткоины пока не вошли в бычий тренд. Аналитики ожидают, что без каких-то значительных перемен на рынке подобные активы расти не будут, но есть и другое мнение. Предполагается, что рост курса Биткоина – это обычная спекуляция. На носу резкое падение стоимости первой криптовалюты, ведь реальных причин для укрепления цифрового золота не было. Именно поэтому альткоины практически никак не реагируют на происходящее на рынке, а некоторые уже отыгрывают медвежий тренд. В этом случае альткоины, которые достигли определённого дна, переживут новый кризис менее болезненно, тогда как владельцы Биткоина потеряют значительные суммы. 

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Вообще аналитики советуют в первой половине 2024 года не продавать. Если у вас есть лишние деньги, то можно инвестировать их в любое время, ведь по итогам текущего года прибыль превысит все самые смелые ожидания. Возможно, если искать наиболее выгодные временные рамки, то заработать можно ещё больше, но риски всегда остаются, а пока предпосылок для пессимизма нет. Заметим, что мы не предлагаем вам ничего покупать. Подобные материалы содержат обзорные аналитические мнения о событиях на рынке и никак не связаны с инвестиционными советами. Подбирайте свой инвестиционный портфель самостоятельно, если вы вообще готовы вливать в криптовалюту деньги. 

#аналитика #криптовалюты #биткоин
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