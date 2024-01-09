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Bublik1
В Украине пожаловались на новую Герань-3 – российский дрон-камикадзе получил реактивный двигатель
На подходе не менее интересные модели, которые будут выпускаться на территории РФ массово

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Если ещё недавно лидирующие позиции в производстве и разработке беспилотных устройств занимали США, то в какой-то момент резко сократить разрыв с янки смогли иранские компании. Принято считать, что инженеры этой исламской страны сильно отстают в области использования высоких технологий, но есть все основания не верить в подобные слухи. Больше года назад в СВО начал применяться дрон-камикадзе Герань-2, который считается клоном иранского Shahed 136. Американская и европейская пресса писала, что беспилотники поставляются в огромном количестве, а российская сторона даже не скрывает таких фактов. Доказать никто ничего не смог, а в какой-то момент производственная база была развёрнута на территории РФ. Украинские журналисты не раз демонстрировали части беспилотников, которые разительным образом отличаются от тех, что использовались осенью 2022. Конструкция имеет российские детали, а новый дрон больше не полагается на Западные спутниковые системы. Также заменено другое покрытие, но на этом сюрпризы не окончились. 

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По данным украинских пабликов, если раньше основу атакующей группировки составляли дроны Герань-2, то в последние дни прилетают так называемые Герань-3. Может показаться, что разницы нет, но на самом деле всё не так просто, ведь БПЛА имеет критические отличия. Прежде всего беспилотники научились неплохо ориентироваться в пространстве в ночное время суток, тогда как раньше дрон летел от точки взлёта к цели и практически не маневрировал в тёмное время суток. Но главной фишкой беспилотника стал реактивный двигатель. По мнению украинских инженеров, устройство представляет собой полностью иранскую версию Shahed-238, которая за счёт наличия реактивного двигателя стала крайне сложной целью даже для стационарных для зенитных установок. Точные скоростные характеристики не разглашаются, но некоторые журналисты пишут, что сбивать БПЛА стало в 2 раза сложнее, чем было раньше. Но на этом для украинцев плохие новости не заканчиваются. Согласно всё тому же источнику, на территории России уже строится новый завод, который займётся созданием отечественной копии Shahed-238. 

Похоже, предприятие появится в специальной экономической зоне Алабуга, но официальных комментариев от российской стороны пока не поступало. Стоит отметить, что первые полёты барражирующего боеприпаса Shahed с реактивным двигателем в Иране начали проводиться ещё в ноябре 2023 года. Точные технические характеристики не разглашаются, поэтому неясно, насколько быстрее стал новый дрон-камикадзе. Что любопытно, тогда же иранские инженеры представили Shahed-238 в трёх различных модификациях. Первая получила полностью автономную систему наведения с использованием инерциальной навигации и GPS. Скорее всего, российская версия будет работать на ГЛОНАС, что достигается путём замены нескольких чипов. Вторая модификация не только обладала вышеперечисленными возможностями, но и научилась фиксировать и распознавать цели в инфракрасном и оптическом диапазонах. Это повышает шансы обнаружения систем ПВО, которые украинское командование тщательно прячет. Ну а третья модификация ещё и оборудована радиолокационной системой наведения. Неясно, какие конкретно модели сегодня используются в СВО, поскольку точных данных на этот счёт украинская сторона не предоставила. 

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Когда начнётся производство улучшенных Гераней, пока сказать сложно, но недавно французский журналист-международник Ив Будрийон напомнил, что у России есть и собственные разработки. Он отметил, что уже готовится к поступлению в СВО новый дрон-камикадзе «Ланцет», известный под именем «Изделие-55». Главная особенность данного беспилотника заключается в том, что для его запуска не нужна специальная установка, а выброс происходит при помощи специального контейнера. Французский журналист отметил, что значительные успехи российской армии во многом обусловлены именно превосходством в количестве и качестве дронов, тогда как украинская сторона опирается на поставки БПЛА из соседних стран. Ну а Киеву союзники дают дроны по остаточному принципу, оставляя себе всё самое ценное. Кстати, Будрийон забывает, что недавно российская компания Zala представила ещё один беспилотник «Изделие-53». Известно, что данный дрон-камикадзе уже применяется в СВО, где он способен в автономном режиме наводиться на цель, захватывать её, вычислять слабые места той или иной техники и с высокой точностью поражать даже движущиеся объекты. Не исключено, что именно с этим связан тот факт, что в последнее время увеличилось количество сообщений о поражении техники ВСУ на разных направлениях. 

#сво #военные технологии #беспилотники #дроны-камикадзе #герань-2
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