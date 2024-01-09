Причина в скором выходе линейки GeForce RTX 40 Super

Если внимательно проследить за релизами тех или иных продуктов, то можно заметить, что очень часто сроки появления на рынке тех или иных решений обусловлены попытками насолить конкурентам. Автомобильные концерны пытаются играть на поле оппонентов, выпуская похожие по функционалу и аналогичные по ценам модели, тогда как производители смартфонов и вовсе меняют только внешний вид и визуальный стиль операционной системы. При этом функционал в телефонах не меняется годами, что уже привело к значительному застою в отрасли. Наблюдается конкуренция и на рынке настольных процессоров, где AMD и Intel остаются непримиримыми соперниками и пытаются занять как можно большую долю при помощи интересных решений в своём ценовом диапазоне. А вот с видеокартами всё очень плохо. Проблема в том, что конкуренции со стороны AMD практически не наблюдается, а в итоге NVIDIA вынуждена принимать нестандартные решения.

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Заметно, что ещё в прошлом поколении Дженсен Хуанг выпускал новинки, ориентируясь на те или иные решения Лизы Су. Похоже, в какой-то момент даже главе NVIDIA стало очевидно, что ожидать от красных реальной конкуренции не приходится. AMD всё ещё выпускает видеокарты, но делает это нехотя, а количество доступных товаров этой компании в рознице сильно сократилось. Что же, деньги сами себя не заработают, а уже в январе геймеры получат возможность купить 3 неплохие видеокарты, которые были вчера представлены в рамках CES 2024. Речь идёт о линейке GeForce RTX 40 Super, о которой мы с вами вчера уже говорили. Повторим немного теории в конце данного материала, а пока остановимся на любопытных слухах, которые появились сегодня. По данным инсайдеров, релиз новой линейки не будут вписывать в уже готовые решения, ведь в этом случае пришлось бы снижать цены, а делать этого никто не хочет. Вместо этого NVIDIA решила вывести с рынка GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070 Ti. Обе видеокарты на официальном сайте получат статус EOL (End-of-Life), а их производство уже остановлено. Таким образом не будет никакого внутреннего каннибализма, о котором так много вчера писали эксперты. GeForce RTX 4080 Super и GeForce RTX 4070 Ti Super просто встанут на место указанных выше продуктов, предлагая немного больше возможностей без ценовых колебаний.

А вот GeForce RTX 4070 никуда убирать не станут. Видеокарта достаточно популярна, а NVIDIA полагает, что она сможет стать компромиссным решением. При этом она ещё и подешевеет на $50, а её окончательная стоимость останется на уровне 550 вечнозелёных. Поскольку пока неясно, насколько быстрее станет GeForce RTX 4070 Super, спорить о правомерности такого решения мы не станем. Ну а теперь напомним, что собой будут представлять все три новые видеокарты. GeForce RTX 4080 Super несомненно привлечёт энтузиастов. Она получит более скоростную видеопамять и сохранит 256-битную шину с 16 Гб памяти. Рост быстродействия окажется небольшим и точно не превысит 5%, а вот продаваться такой продукт будет за $999. Считается, что это камень в огород AMD, где столько же просят за Radeon RX 7900 XTX. Скорее всего, флагман красной команды будет быстрее GeForce RTX 4080 Super, но в данном случае сила бренда и узнаваемость сделают своё дело. При других обстоятельствах можно было бы ожидать, что Лиза Су развяжет ценовую войну, но пока информации о подобных решениях не поступало, а AMD предпочитает пересидеть трудные времена без резких решений. Что до GeForce RTX 4070 Ti Super, то видеокарту уже назвали лучшей в своём классе, ведь за $800 она предлагает 16 Гб видеопамяти и внушительное быстродействие. Фактически, она окажется быстрее GeForce RTX 3090 Ti, предлагая больше кадров в секунду по сниженной в 2 раза стоимости.

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GeForce RTX 4070 Super получит значительный буст в области роста ядер CUDA, тогда как шина памяти и другие количественные показатели остались без изменений. Спрос будет определяться реальной производительностью, ну а 2024 год обещает стать возрождением рынка видеокарт. Увы, но в среднем сегменте пока наблюдается полный застой. Прироста быстродействия нет, а топтание на месте разочаровывает геймеров, вынуждая смотреть в сторону более дорогих продуктов. Возможно, GeForce RTX 4070 за $550 станет одной из самых популярных видеокарт этого года. Что до релиза, то новинки начнут появляться в продаже начиная с 17 января в несколько волн. Сложно сказать, смогут ли российские геймеры рассчитывать на выход новинок в срок, ведь санкции осложняют логистические каналы.