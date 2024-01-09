Особый интерес представляет GeForce RTX 4070 Ti Super

Если вы в последнее время задумывались о покупке новой видеокарты, то могли заметить, как резко выросли цены. Кто-то скажет, что главная проблема заключается в курсе национальной валюты, но в целом всё не так очевидно, ведь даже в США за новинки просят намного больше, чем раньше. Если отмотать время назад, то можно вспомнить, как в 2020 году эксперты называли серию GeForce RTX 30 самой дорогой в истории. Что же, в 2022 году пришло время пересмотреть своё мнение по этому вопросу, ведь ещё никогда видеокарта уровня GeForce RTX 4080 не стоила 1200 долларов. Вполне возможно, что уже к третьему кварталу 2023 года NVIDIA бы начала снижать цены, но тут возник спрос на решения для обучения ИИ. Дженсен Хуанг добился невероятного роста оценочной стоимости своей компании, а в какой-то момент стало проще вывести уже находящиеся на рынке решения из продажи, чем делать скидки.

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И всё же, рынок ИИ может перестать приносить прибыль уже через пару лет, тогда как геймеры никуда не денутся. Ну а поскольку есть опасения, что любители компьютерных игр уйдут на приставки, то иногда потенциальным покупателям всё же нужно подбрасывать приятные сюрпризы. Похоже, сегодня NVIDIA сделала нам действительно серьёзный подарок, ведь серия GeForce RTX 40 Super имеет все шансы стать самой популярной за несколько лет. Сегодня зелёные показали то, о чём мы с вами уже давно знаем, а главная интрига заключалась не в характеристиках, а в ценниках. Поскольку нас читают как сторожили компьютерных технологий, так и новички, то давайте обсудим новость подробнее, а после сделаем короткие выводы.

Итак, энтузиастов обязательно порадует GeForce RTX 4080 Super. Новинка получила 10 240 ядер CUDA, что немногим больше, чем предлагает находящаяся сегодня в продаже GeForce RTX 4080. На 600 МГц увеличилась тактовая частота графического чипа, а представители NVIDIA отмечают, что прирост быстродействия не превысит 5%. Это может показаться незначительным плюсом, но в данном случае главное преимущество видеокарты не в этом. Всё дело в том, что она стоит 999 долларов и представляет собой прямую конкурентку для Radeon RX 7900 XTX. Флагман AMD стоит те же 999 долларов, вот только геймеры предпочитают зелёные цвета, а сегодня Дженсен Хуанг дал энтузиастам весомый повод обходить Radeon RX 7900 XTX стороной. Если Лиза Су не перейдёт к снижению стоимости, то продажи флагмана обвалятся до нуля.

Не менее интересно выглядит GeForce RTX 4070 Ti Super. Видеокарта получила всего на 6 вычислительных блоков больше, чем предлагает уже сегодня GeForce RTX 4070 Ti, но главное её преимущество – это 256-битная шина памяти и наличие 16 Гб видеопамяти. Если ещё недавно многие эксперты считали в данном ценовом диапазоне более предпочтительной Radeon RX 7900 XT, то теперь у красных нет никаких шансов. Рост пропускной способности видеопамяти даёт буст выше 10%, а это позволит вплотную приблизиться к видеокарте AMD. Вот только за GeForce RTX 4070 Ti Super будут просить 799 долларов, тогда как Radeon RX 7900 XT дороже на целых 50 вечнозелёных. Очевидно, что скинуть цену в данном случае не так сложно, но куда труднее будет уговорить покупателей отказаться от практически идеальной GeForce RTX 4070 Ti Super.

Наибольший прирост быстродействия получила GeForce RTX 4070 Super, физические показатели которой примерно на 20% превосходят GeForce RTX 4070. Внутри находятся 7168 ядер CUDA, хотя тактовая частота ядра и скорость работы видеопамяти и её количество осталось без изменений. За новинку просят 599 долларов, а многие эксперты считают её претенденткой на хит 2024 года.

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Если обратить внимание на ценники, то можно сделать вывод, что новинки окажутся немного быстрее уже доступных на рынке видеокарт, но займут те же ценовые ниши. Таким образом можно предположить, что NVIDIA будет выводить старые видеокарты с рынка, хотя пока дефицита и не наблюдается. GeForce RTX 4080 Super поступит в продажу 31 января, тогда как купить GeForce RTX 4070 Ti Super можно будет уже 24 января. Ну а быстрее всех на прилавках появится GeForce RTX 4070 Super, которая заглянет к нам на огонёк уже 17 января. NVIDIA опубликовала любопытные тесты, которые пестрят красивыми цифрами, но в реальности не дают никакого представления о реальном положении вещей. Пикантность ситуации в том, что вместо прямого сравнения нам предлагают цифры с использованием технологии масштабирования DLSS 3.0. Очевидно, что подобные результаты полезны лишь отчасти, ну а как вы уже поняли, видеокарты не будут намного быстрее уже находящихся в продаже решений, а главная фишка в росте количества видеопамяти. Увы, но за 800 долларов вы не сможете купить флагман, как это было ещё 6 лет назад. Времена низких цен ушли безвозвратно. И всё же, за 800 долларов можно рассчитывать на GeForce RTX 4070 Ti Super, у которой будет 16 Гб видеопамяти и полноценная 256-битная шина. Ну а если вы ждали приятных сюрпризов от AMD, то переходите по ссылке. С видеокартами у красных всё плохо, но зато есть перспективные гибридные процессоры, которые могут стать популярны при определённых условиях.