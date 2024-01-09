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Bublik1
MSI представила «читерский» монитор MEG 321URX для фанатов League of Legends с функцией скрытого ИИ
Считается, что использование такого монитора даст в руки геймерам значительное преимущество перед потенциальными противниками

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Нет никаких сомнений, что роль компьютерных систем на базе ИИ будет расти. Умные технологии стремительно проникают в нашу жизнь, а следующими на очереди станут операционные системы. Разработчики обещают новый опыт управления смартфонами и компьютерами, когда информация окажется ещё ближе, чем когда-либо. Инвестиции в обучение ИИ стремительно растут, ну а интересные разработки сулят потребителям совершенно неожиданные вещи. Например, на выставке CES 2024 был представлен 32-дюймовый монитор MSI, который можно назвать обычным читерским инструментом по своему функционалу. Особенность MEG 321URX заключается в наличии встроенного помощники ИИ, который с высокой точностью умеет фиксировать приближение противников в League of Legends, а после отмечать на дисплее их направление движения. Происходит это посредством индикаторов на экране, что позволяет заранее приготовиться и встретить врага во всеоружии. 

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Эксперты пока не готовы сказать точно, нарушает ли использование такого монитора общепринятые правила регламента, но всем очевидно, что монитор предоставляет своему владельцу неоспоримое преимущество над оппонентами. Представители League of Legends пока не высказали на эту тему своё мнение, но есть все основания полагать, что запретить или даже отследить использование умной функции не выйдет. Всё дело в том, что MSI использует технологию под названием SkySight. Ну а она функционирует незаметно для операционной системы и любого программного обеспечения, которое только может быть установлено на компьютере. Причина в том, что вся обработка картинки, а после и генерация дополнительного изображения на дисплее происходит при помощи самого монитора, а данные не отправляются в операционную систему. Выходит, что индикаторы жизни противников видит только сам геймер, тогда как разработчики League of Legends не могут узнать об использовании полезной функции. 

По словам представителей MSI, функция SkySight анализирует мини-карту игры для обнаружения местоположения врагов. Ну а это значительное преимущество, ведь в данном случае элемент неожиданности и способность быстро принимать решения и определяет победителя. Пока монитор в продажу не поступил, поэтому ожесточённых споров не замечено, но функция несомненно приведёт к оживлённым дебатам на тему правомерности использования ИИ для помощи геймерам в многопользовательских играх. Кроме обнаружения противников на карте, искусственный интеллект MEG 321URX умеет отслеживать здоровье игрового персонажа в League of Legends. Для этого в нижней части монитора отображается небольшая светодиодная полоса, которая точно соответствует количеству жизней игрового персонажа. К счастью, монитор понравится не только тем, что любит играть в League of Legends, ведь технология MEG 321URX обещает целый ряд преимуществ обычным геймерам при помощи дополнительной обработки с использованием искусственного интеллекта. Планируется выпустить приложение для ПК, которое позволит использовать монитор для распознавания игровых элементов в других играх. В этом случае будут задействованы вычислительные средства компьютера, тогда как дальнейшая обработка данных будет производиться непосредственно на мониторе.

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Несмотря на обсуждения о возможных нарушениях правил игры, технические характеристики MEG 321URX впечатляют. Этот 32-дюймовый дисплей 4K с панелью QD-OLED и высоким коэффициентом контрастности с поддержкой Display HDR 400. Частота обновления достигает 240 Гц, а время отклика 0.03 мс, что обеспечивает высокую плавность игрового процесса и точно понравится любителям многопользовательских шутеров. MEG 321URX обладает разнообразными опциями подключения, включая HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 и USB-C, который может использоваться для зарядки ноутбука. Помимо этого, монитор оснащён функцией OLED Care 2.0 для предотвращения выгорания экрана и тепловым решением на основе графена. А вот цену монитора представители MSI пока назвать не готовы. Известно, что первые поставки начнутся уже этой весной, а значит больше подробностей можно будет получить на Computex 2024. Пока же эксперты советуют тем, кто планировал купить игровой монитор в этом году, немного повременить. Пожалуй, ничего более революционного вы точно не видели, ну а фанатам League of Legends продукт обязателен к покупке, поскольку позволит легально читерить без неприятных последствий. 

#msi #мониторы #league of legends #meg 321urx
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