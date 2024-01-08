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Bublik1
AMD представила гибридные процессоры Ryzen 8000G – впервые можно играть в ААА-игры без видеокарты
Особенно впечатляет новый 8-ядерный процессор Ryzen 7 8700G

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В последние годы политику компании AMD трудно назвать логичной. Интересные новинки, которые обладают отличным потенциалом, остаются недоступны для широкого потребителя, а перспективные решения выпускаются в небольшом количестве. Создаётся впечатление, что всё это делается только для галочки, ведь иначе определённые действия руководства понять невозможно. В итоге ноутбуки с видеокартами AMD последних поколения практически исчезли из продажи, а встретить процессор от тётушки Су в готовых сборках крайне сложно. При этом красные активно напирают на серверном направлении и отгружают производителям игровых консолей десятки миллионов чипов. Ну а поскольку эксперты всё ещё надеются на благоразумие руководства AMD, то очередной релиз настольных процессоров привлёк массу внимания. 

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Итак, сегодня красные официально представили гибридных чипов серии Ryzen 8000G с кодовым названием «Hawk Point». Все они созданы для нового сокета AM5 и включают процессорную архитектуру Zen 4 с графическими ядрами RDNA 3. Разработчики уверяют, что новые камни в игровых сценариях будут до 4 раз быстрее аналогов Intel, хотя стоит примерно столько же. Ранее разработчики материнских плат начали выпускать обновлённые прошивки, включающие поддержку серии Ryzen 8000G. В рамках презентации было сказано, что линейка совместима со всеми материнскими платами на сокете АМ5, которые доступны на рынке. Это значит, что подойдут даже бюджетные А620, которые имеют ограниченный теплопакет до 65 Вт. В настоящее время линейка «Hawk Point» включает четыре модели. Это: Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G, Ryzen 5 8500G и Ryzen 3 8300G. Увы, но два последних камня созданы на основе ядер Zen 4 и Zen 4C. Таким образом производительность там окажется не такой высокой, а сами процессоры – это компромисс, позволяющий удерживать низкие цены. 

  • Ryzen 7 8700G ожидаемо стал самым быстрым камнем в линейке и содержит 8 ядер и 16 потоков. Доступно 16 Мб кэш-памяти L3 и 8 Мб кэш-памяти второго уровня (L2). Тактовая частота может достигать 5.1 ГГц, ну а теплопакет не превышает 65 Вт. За игровую производительность отвечает графический чип Radeon 780M с 12 вычислительными блоками и тактовой частотой 2900 МГц. Ничего более быстрого на рынке нет, ну а стоить такой камень будет 329 долларов на американском рынке. Европейская и тем более российская цена окажется существенно выше. 
  • Ryzen 5 8600G предложит 6 ядер и 12 потоков со сниженным количеством памяти второго уровня до 6 Мб. Тактовая частота не сможет подняться выше 5 ГГц, что вполне неплохо для гибридного процессора. В данном случае графическое ядро получило только 8 вычислительных блоков с тактовой частотой 2800 МГц. Стоить такое чудо инженерной мысли будет 229 долларов. 
  • Ryzen 5 8500G всё ещё имеет 6 ядер, ну а Ryzen 3 8300G – только 4 ядра. В первом случае потенциальных покупателей ждут 2 ядра Zen 4 и 4 ядра Zen 4C с тактовой частотой до 5 ГГц. Графический чип Radeon 740M содержит всего 4 вычислительных ядра с тактовой частотой 2700 МГц и ощутимо уступает указанным выше решениям. У Ryzen 3 8300G есть всего 1 ядро Zen 4 и целых 3 ядра Zen 4C. Тактовая частота может достигать 4.9 ГГц, ну а сильно урезанный чип Radeon 740M явно не создан для игр. 

В тестах участвовал самый скоростной Ryzen 7 8700G, который продемонстрировал крайне интересную производительность. Если верить AMD, то интегрированная видеокарта позволяет запускать большую часть самых требовательных игр в разрешении 1080р. Ну а в случае, если речь идёт о популярных шутерах, то можно рассчитывать на все 100 кадров в секунду, что кажется весьма удачным решением. Фактически, это первый гибридный процессор, которые в момент выхода поддерживает все новые ААА-игры. Стоит отметить, что настройки графики в этот момент были установлены на минимум, но это уже мелочи, ведь без компромиссов в данной области пока никак. 

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AMD также приводит любопытное сравнение, предлагая тесты сборки Intel Core i3-13400F вместе с видеокартой GeForce GTX 1650 со сборкой, где есть только процессор Ryzen 7 8700G. Как выяснилось, интегрированный графический чип примерно на 31% обходит бюджетную сборку на Intel и NVIDIA. Ну а особенно интересно, что сам по себе Ryzen 8700G опережает Core i5-13400F в синтетических тестах, где демонстрирует разницу до 4.6 раза в многопоточных задачах. Первые три процессора можно будет купить уже 31 января. За Ryzen 5 8500G придётся выложить 179 долларов, а вот купить Ryzen 3 8300G так просто не выйдет, ведь камень окажется доступен только в рамках ОЕМ-сборок. Эксперты надеются, что на этот раз Лиза Су не станет ограничивать поставки, ведь процессоры смотрятся достойно, а главный противник AMD – остаётся всё та же AMD. 

#процессоры #ryzen 8000g #ryzen 7 8700g
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