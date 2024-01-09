Своим мнением на этот счёт поделился известный блогер и военкор Подоляка

Ещё осенью 2022 года Украинская власть столкнулась с массированными ударами по энергетическому сектору. Тогда эксперты высказывали различные мнения на эту тему, указывая на несколько причин происходящего. Пожалуй, наиболее логичным казалось снижение реальных возможностей для производства оружия в стране. Несмотря на 30 лет разрухи, в Украине остались ещё военные предприятия, ну а перебои с поставками электричества должны были оказать негативный эффект на выпуск беспилотников, снарядов и других типов вооружения. Кроме того, большая часть вооружений на Донбасс доставляется при помощи железной дороги, ну а здесь всё работает на электричестве. Удары по подстанциям должны были привести к усложнению логистики, а значит замедлить темпы поставок оружия и снарядов на линию соприкосновения. Были и другие идеи на этот счёт, но сегодня известный блогер и военкор Подоляка высказал немного иную точку зрения.

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По его мнению, такие удары преследовали одну главную цель: вынудить украинские власти сесть за стол переговоров. В конце концов, ну какой президент будет спокойно смотреть, как десятки миллионов людей сидят без света и не могут согреть свои дома в зимний период. Как показало время, Зеленскому решительно плевать на народ, ну а в итоге осенью 2023 года удары по энергетическому сектору сменили обстрелы военных объектов. Это командные центры; предприятия, выпускающие оружие, дроны и боеприпасы; склады с уже готовыми снарядами и ракетами и многое другое. При этом долгое время Россия накапливала высокоточное оружие, а сегодня использует его для поражения целого ряда военных критических объектов. По мнению Подоляки, именно отсутствие реакции со стороны Киева на удары по энергетике вынудили Москву изменить стратегию, а на этот раз она намного сложнее, чем может показаться. Если говорить о ракетных ударах, то вначале используются дроны-камикадзе, в задачи которых входит фиксация систем ПВО, а также разрядка зенитных и ракетных комплексов. Сразу после этого прилетают крылатые и баллистические ракеты, ну а по особо важным целям бьют гиперзвуковыми «Кинжалами».

И это ещё не всё, ведь есть изменения на передовой, где тактика также сменилась. Похоже, российское командование пришло к выводу, что атака в лоб хорошо укреплённого объекта может увенчаться успехом только при условии создания мощной группировки. В этом случае придётся либо полностью разрушать населённый пункт, либо брать его с большими жертвами. Поскольку оба варианта неприемлемы, то решено создавать как можно больше точек напряжения по всей линии соприкосновения. Кстати, аналогичные действия предпринимала и украинская армия в 2022 году, ну а теперь потенциал ВСУ практически исчерпан, а игра в долгую приносит свои плоды. Простой пример, если брать одну важную цель, то украинская армия на этом участке может поставить 10 САУ CAESAR, которые будут доставлять массу хлопот и действовать под прикрытием артиллерии. Атакующая группировка должна быть усилена не только количественно, но и качественно, ну а тактика распределённого давления позволяет держать всю линию соприкосновения в перманентном напряжении. В случае, если где-то позиции ВСУ достаточно хорошо укреплены, то силы армии РФ перебрасываются на другой участок, а в итоге подобный подход позволяет получать преимущество с минимальными потерями.

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Обращает внимание Подоляка ещё на один интересный факт. Так, в ночь на 8 января в Киеве были повреждены 7 жилых домов. По данным местных властей, все они попали под удары ракет С-300. Вот только речь идёт о системе ПВО, а уже почти 2 года командование ВСУ рассказывает о том, как российские ракеты из С-300 научились бить по наземным целям и преодолевать расстояние в 3 раза больше, чем задумано разработчиками. Подобные заявления вызывают непонимание у части местного населения, а некоторые и вовсе призывают власти к честности. Там просят открыто говорить о победах и поражениях. Например, если по какой-то случайности ракета из украинского ПВО случайно попала в дом после неудачного отражения ракетной атаки, то нужно дать эту информацию в полном объёме. Пока же получается странная картина: если русские ракеты попадают по жилому сектору, то это обязательно С-300, ну а Х-22/Х32 по какой-то нелепой случайности всегда бьют по военным объектам. Подоляка полагает, что думающим людям причины вполне очевидны.