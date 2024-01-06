Разобраться в проблеме решили специалисты TechExploration

В декабре ведущие аналитики во время подведения итогов 2023 году указывали на невероятные успехи компании Huawei и в целом китайской полупроводниковой отрасли. Тогда называлось несколько причин, способствовавших большому прорыву. Во-первых, китайцам удалось выйти из многолетнего кризиса и получить прибыль на уровне 2020 года, когда санкции ещё не начали оказывать влияния на рыночную долю Huawei. Кроме того, новый смартфон Mate 60 Pro получил процессор Kirin 9000s со встроенным модемом 5G и выпускался на мощностях местной компании SMIC. Тогда же выяснилось, что чип создан по 7-нм нормам, нарушая планы США по изоляции китайского полупроводникового сектора. Тогда американские власти заявили, что проведут всестороннее расследование и выяснят, каким образом китайцы получили доступ к такой продвинутой технологии. Ну а последний удар по санкционной политике Байдена нанёс ноутбук Qingyun L540. Это ещё один продукт Huawei, созданный с использованием процессора Kirin 9006C. Что примечательно, данный процессор выпущен по 5-нм технологическому процессу, а многие аналитики предположили, что SMIC к концу 2023 года освоила данный узел и вот-вот научится выпускать продукцию по 3-нм нормам.

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Похоже, громкая шумиха оказалась пшиком, ведь в реальности за производство процессора ответственна TSMC. Разобраться в проблеме решили специалисты компании TechExploration. Они раздобыли ноутбук Huawei и после тщательного анализа опубликовали все полученные сведения на страницах Bloomberg. В статье доказано, что в настоящее время SMIC не продвинулась дальше 7-нм узла, ведь Qingyun L540 оснащен чипом Kirin 9006C, изготовленным по 5-нм технологии тайваньской компанией TSMC. Судя по всему, процессор был создан ещё в 2020 году, когда тайванцы имело право отдать китайской компании уже готовую партию до ввода в действие санкций. Представители Huawei и TSMC не стали ничего комментировать, а в результате у нас есть только данные специалистов TechExploration. Ну а последние заявляют, что детально изучили структуру чипа и пришли к выводу, что он не имеет ничего общего с китайскими технологиями. В итоге можно констатировать, что разрыв между SMIC и TSMC остаётся значительным, а до большого прорыва ещё далеко.

После такой новости акции китайской компании на бирже Гонконга упали на 2%, а больше вопросов возникло к китайским ритейлерам, которые вводили покупателей в заблуждение. Всё дело в том, что Qingyun L540 рекламировался как новая модель, созданная на новом процессоре, тогда как в реальности подобные заявления оказались ложными. Ноутбук предназначен для государственных органов и полностью отвечает строгим требованиям национальной безопасности. Он не имеет американских закладок, но существенно уступает современным аналогам. На официальном сайте Huawei упоминаются функции безопасности устройства, но подробности по непонятным причинам отсутствуют. По информации Bloomberg, в мае 2022 года китайские власти ввели директиву о замене компьютеров зарубежных брендов на отечественные аналоги в правительственных учреждениях и государственных корпорациях в течение двух лет. В сентябре та же директива была распространена на гораздо большее количество правительственных органов и государственных компаний. Bloomberg связывает такое развитие событий с успехами и растущей популярностью бренда Huawei.

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В настоящее время китайские власти опровергают сообщения о том, что смартфоны iPhone запрещены для работников государственных органов. При этом местные СМИ пишут, что негласный запрет существует, а власти сильно обеспокоены наличием потенциальных дыр в безопасности в американских телефонах. В подтверждение этому приводится высказывание пресс-секретаря Министерства иностранных дел Мао Нин (Mao Ning), которая заявила в сентябре 2023 года, что Китай не принимал законов и постановлений, запрещающих приобретение телефонов Apple или иных иностранных брендов. Напомним, Huawei уже несколько лет работает под гнётом американских санкций. В 2020 году TSMC прекратила принимать заказы от Huawei, а все указанные выше ноутбуки построены на базе процессора Kirin 9006C, который китайцам удалось получить ещё в 2020 году. Считалось, что все чипы были израсходованы, поэтому выход Qingyun L540 вызвал такой невероятный ажиотаж.