Продажи оригинальной продукции стремительно снижаются

Если вы когда-либо были в крупных супермаркетах электроники в странах Европы, то могли не заметить, как много места отводится принтерам и сопутствующей продукции. На самом деле сами принтеры и сканеры занимают только часть территории, тогда как основное торговое пространство поделено между крупными брендами, выпускающими картриджи. Обычно рядовые немцы не покупают принтеры, предпочитая распечатывать тексты в специализированных точках. Ну а предприятия активно закупаются печатной продукцией, но строго следуют лицензионной повестке. Чаще всего рядовой немецкий бюргер, которому по долгу службы вменяется следить за бесперебойной работой принтера, не утруждает себя засыпанием в картриджи тонера. В Европе тщательно следят за тем, чтобы продукция была лицензионной и точно соответствовала всем требованиям производителя. Именно поэтому старый картридж сдаётся, а вместо него покупается новый.

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Никто не сказал, что немцы или французы совсем не заправляют картриджи, но чаще всего там никто не использует специальную прошивку и не сбрасывает количество напечатанных страниц при помощи хитроумных способов. А вот в России данная проблема решалась просто, ведь в продаже всегда были как лицензионные картриджи по заоблачным ценам, так и китайские подделки. Широко была распространена заправка тонером и жидкими красками, поэтому российский рынок никогда не считался крупными производителями периферийной продукции значительным. Американские санкции вынудили крупных производителей покинуть рынок РФ, а какое-то время удавалось решать проблему за счёт параллельного импорта. Как стало известно, в настоящее время Россия очень быстро слазит с Западной игры, а продажи оригинальных картриджей стремительно падают. По данным «Известий», к середине 4 квартала 2023 года всего 30% картриджей считались оригинальными, тогда как большая часть выпущена китайскими компаниями. Если говорить более подробно, то продажи оригинальных картриджей Brother упали на 61%, подделки Canon встречаются реже, поскольку продажи у этой компании упали всего на 37%, ну а китайские клоны картриджей HP медленно теснят оригинальные расходные материалы, а к середине 4 квартала 2023 наблюдалось падение рынка на 30%. В целом же, спрос на картриджи для лазерных устройств снизился до 74%.

Закономерно вырос спрос на совместимые расходные материалы, которые представляют собой китайские клоны известных мировых брендов. Растёт спрос и на заправку, поскольку этот способ продлить жизнь принтеру значительно дешевле, чем покупка нового картриджа. Сообщается, что с начала 2023 года до середины четвёртого квартала по сравнению с аналогичным периодом 2022 года продажи таких картриджей возросли в среднем на 34% в зависимости от бренда и используемой технологии. Например, продажи «неоригинальных» расходников для HP за год увеличились на 55%. Информацию подтверждают популярные интернет-магазины. Например, на платформе Wildberries интерес к неоригинальным картриджам увеличился на 62%. Одновременно с этим продажи оригинальных картриджей за 11 месяцев 2023 года демонстрируют противоположную тенденцию, сократившись на 131% за отчётный период. Напомним, с марта 2022 года действует запрет на поставку продукции следующих компаний: американской HP, а также японские Ricoh Group и Epson. Кроме того, американская Xerox и подразделение Canon в Европе, Африке и на Ближнем Востоке заявили о прекращении деятельности в России. Как уже было сказано выше, проблема была быстро решена за счёт параллельного импорта, куда была включена продукция около сотни иностранных брендов, включая Kyocera, HP, Xerox, Canon, Epson и других.

Судя по всему, в начале 2023 год наблюдался некоторый дефицит картриджей для лазерных и струйных принтеров и МФУ. Тогда многие ритейлеры не могли поставить заказчикам достаточно расходных материалов, а время ожидания по некоторым категориям достигало месяц. В итоге на российский рынок пришли крупные китайские бренды, а эксперты констатируют, что продажи оригинальных картриджей в сегменте лазерных принтеров действительно падают, в то время как совместимые продукты находят своих покупателей. В качестве главных причин высокая стоимость и перебои с поставками оригинальных картриджей. В итоге даже те, кто раньше старался избегать подделок, перешли на хорошие копии. Эксперты отмечают, что раньше использование подделок каралось штрафами и потерей гарантии, тогда как сегодня иностранные бренды по большей части отказались от своих обязательств перед российскими пользователями. Ситуация в сегменте струйных принтеров несколько отличается. Недавно производители массово перешли на системы непрерывного снабжения чернилами и продажу их в бутылках, что значительно снизило стоимость расходных материалов. С лазерными принтерами такой фокус не пройдёт.

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Российские эксперты полагают, что сложности с доступом к санкционным товаром США и других стран вынуждают пользователей активнее переходить на китайскую продукцию. При этом речь не только о подделках, но и об оригинальных товарах, некоторые из которых никогда не были представлены на отечественном рынке. Отмечается, что производители из Китая постоянно повышают качество своей продукции, при этом нет проблем с расходными материалами, запчастями и обновлениями программного обеспечения. Кроме того, китайцы не отказываются от гарантийных обязательств и технического обслуживания, что американским и японским компаниям не свойственно. По данным на март 2023 года китайская Pantum заняла 53% российского рынка оргтехники. Что любопытно, ровно год назад эта компания занимала всего 16% российского рынка. В итоге на принтеры Pantum переходят не только обычные пользователи, но и государственные учреждения. В Минпромторге отмечают, что в ближайшее время отечественно производители смогут удовлетворить потребности в принтерах и расходных материалах. В ведомстве напоминают, что сегодня производством принтеров занимаются следующие российские компании: «Катюша Принт», ГК «Бештау», «Ф-Плюс оборудование и разработки», «Новый Айти Проект», «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», «ПК Аквариус» и «ЛНПО Позитрон». Таким образом через какое-то время силами отечественных производителей можно будет перекрыть рынок печатной техники и электроники.