Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
После ухода из РФ Xerox, Canon, Epson и HP российские пользователи перешли на китайские подделки
Продажи оригинальной продукции стремительно снижаются

реклама

Если вы когда-либо были в крупных супермаркетах электроники в странах Европы, то могли не заметить, как много места отводится принтерам и сопутствующей продукции. На самом деле сами принтеры и сканеры занимают только часть территории, тогда как основное торговое пространство поделено между крупными брендами, выпускающими картриджи. Обычно рядовые немцы не покупают принтеры, предпочитая распечатывать тексты в специализированных точках. Ну а предприятия активно закупаются печатной продукцией, но строго следуют лицензионной повестке. Чаще всего рядовой немецкий бюргер, которому по долгу службы вменяется следить за бесперебойной работой принтера, не утруждает себя засыпанием в картриджи тонера. В Европе тщательно следят за тем, чтобы продукция была лицензионной и точно соответствовала всем требованиям производителя. Именно поэтому старый картридж сдаётся, а вместо него покупается новый. 

реклама

Никто не сказал, что немцы или французы совсем не заправляют картриджи, но чаще всего там никто не использует специальную прошивку и не сбрасывает количество напечатанных страниц при помощи хитроумных способов. А вот в России данная проблема решалась просто, ведь в продаже всегда были как лицензионные картриджи по заоблачным ценам, так и китайские подделки. Широко была распространена заправка тонером и жидкими красками, поэтому российский рынок никогда не считался крупными производителями периферийной продукции значительным. Американские санкции вынудили крупных производителей покинуть рынок РФ, а какое-то время удавалось решать проблему за счёт параллельного импорта. Как стало известно, в настоящее время Россия очень быстро слазит с Западной игры, а продажи оригинальных картриджей стремительно падают. По данным «Известий», к середине 4 квартала 2023 года всего 30% картриджей считались оригинальными, тогда как большая часть выпущена китайскими компаниями. Если говорить более подробно, то продажи оригинальных картриджей Brother упали на 61%, подделки Canon встречаются реже, поскольку продажи у этой компании упали всего на 37%, ну а китайские клоны картриджей HP медленно теснят оригинальные расходные материалы, а к середине 4 квартала 2023 наблюдалось падение рынка на 30%. В целом же, спрос на картриджи для лазерных устройств снизился до 74%.

Закономерно вырос спрос на совместимые расходные материалы, которые представляют собой китайские клоны известных мировых брендов. Растёт спрос и на заправку, поскольку этот способ продлить жизнь принтеру значительно дешевле, чем покупка нового картриджа. Сообщается, что с начала 2023 года до середины четвёртого квартала по сравнению с аналогичным периодом 2022 года продажи таких картриджей возросли в среднем на 34% в зависимости от бренда и используемой технологии. Например, продажи «неоригинальных» расходников для HP за год увеличились на 55%. Информацию подтверждают популярные интернет-магазины. Например, на платформе Wildberries интерес к неоригинальным картриджам увеличился на 62%. Одновременно с этим продажи оригинальных картриджей за 11 месяцев 2023 года демонстрируют противоположную тенденцию, сократившись на 131% за отчётный период. Напомним, с марта 2022 года действует запрет на поставку продукции следующих компаний: американской HP, а также японские Ricoh Group и Epson. Кроме того, американская Xerox и подразделение Canon в Европе, Африке и на Ближнем Востоке заявили о прекращении деятельности в России. Как уже было сказано выше, проблема была быстро решена за счёт параллельного импорта, куда была включена продукция около сотни иностранных брендов, включая Kyocera, HP, Xerox, Canon, Epson и других.

Судя по всему, в начале 2023 год наблюдался некоторый дефицит картриджей для лазерных и струйных принтеров и МФУ. Тогда многие ритейлеры не могли поставить заказчикам достаточно расходных материалов, а время ожидания по некоторым категориям достигало месяц. В итоге на российский рынок пришли крупные китайские бренды, а эксперты констатируют, что продажи оригинальных картриджей в сегменте лазерных принтеров действительно падают, в то время как совместимые продукты находят своих покупателей. В качестве главных причин высокая стоимость и перебои с поставками оригинальных картриджей. В итоге даже те, кто раньше старался избегать подделок, перешли на хорошие копии. Эксперты отмечают, что раньше использование подделок каралось штрафами и потерей гарантии, тогда как сегодня иностранные бренды по большей части отказались от своих обязательств перед российскими пользователями. Ситуация в сегменте струйных принтеров несколько отличается. Недавно производители массово перешли на системы непрерывного снабжения чернилами и продажу их в бутылках, что значительно снизило стоимость расходных материалов. С лазерными принтерами такой фокус не пройдёт. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Российские эксперты полагают, что сложности с доступом к санкционным товаром США и других стран вынуждают пользователей активнее переходить на китайскую продукцию. При этом речь не только о подделках, но и об оригинальных товарах, некоторые из которых никогда не были представлены на отечественном рынке. Отмечается, что производители из Китая постоянно повышают качество своей продукции, при этом нет проблем с расходными материалами, запчастями и обновлениями программного обеспечения. Кроме того, китайцы не отказываются от гарантийных обязательств и технического обслуживания, что американским и японским компаниям не свойственно. По данным на март 2023 года китайская Pantum заняла 53% российского рынка оргтехники. Что любопытно, ровно год назад эта компания занимала всего 16% российского рынка. В итоге на принтеры Pantum переходят не только обычные пользователи, но и государственные учреждения. В Минпромторге отмечают, что в ближайшее время отечественно производители смогут удовлетворить потребности в принтерах и расходных материалах. В ведомстве напоминают, что сегодня производством принтеров занимаются следующие российские компании: «Катюша Принт», ГК «Бештау», «Ф-Плюс оборудование и разработки», «Новый Айти Проект», «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», «ПК Аквариус» и «ЛНПО Позитрон». Таким образом через какое-то время силами отечественных производителей можно будет перекрыть рынок печатной техники и электроники. 

#санкции #принтеры #картриджи
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Премьер-министр Китая посетил технологические компании, попавшие под санкции Соединённых Штатов
Судебные приставы взыскали с Google 54 млрд рублей, но сама компания продолжает нарушать законы РФ
США решили продлить отмену пошлин на китайские товары
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Одну из самых больших в мире плотин построят при помощи 3D-принтера
+
ИИ создал инновационный антибиотик впервые за более чем 60 лет
6
Космический аппарат «Juno» передал на Землю уникальные изображения спутника Юпитера Ио
1
Анонсирован Samsung Galaxy S24, который станет первым смартфоном оснащенным Galaxy AI
3
Китай запустил крупный завод с уникальной технологией производства этанола
5
Представитель Белого дома лично позвонил в ASML и запретил продавать в Китай новые литографы
9
Аналитики Army Recognition: сбить российский «Кинжал» пока невозможно даже теоретически
3
Согласно утечкам, видеоядро Ryzen 8600G обходит в тестах видеоадаптер Nvidia GeForce GTX 1060
5
Китай возглавит развитие полупроводниковой промышленности, построив 18 новых заводов в 2024 году
9
Nikkei Asia: Sony, Canon и Nikon нашли способ бороться с распространением поддельных фотографий
1
Изобретён «молекулярный отбойный молоток» для борьбы с раком
+
Станции зарядки Tesla оказались не готовы к появлению Cybertruck
+
«Мальчик и птица» Миядзаки установил рекорд для аниме в России
+
Завершены испытания и монтаж самого длинного наземно-подводного силового кабеля
+
«X» Илона Маска возвращает заголовки новостей в сообщениях пользователей
+
Новые аргентинские власти подняли тему решения вопроса Фолклендских островов
1
Глобальный запуск POCO M6 Pro 4G назначен на 11 января
+
Терморегулирующая ткань полностью исключает понятие сезонной одежды
3
Курс Биткоина стремительно пошёл вниз и привёл к потере трейдерами и инвесторами $500 000 000
2
Fossil Studies: Новое открытие положило конец спорам о различиях тираннозавра и нанотираннуса
1

Популярные статьи

Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
71
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
34
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
9
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
30
О том, как наказывали самогонщиков в СССР
1
Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi
3
О важных причинах укрепления Биткоина в 2024 году
1
О советском ударном самолёте МиГ-27
+
Военные Филиппин и США проводят морские учения в Южно-Китайском море
1

Сейчас обсуждают

Роман Никольский
08:05
Благодаря Габену мы знаем, что АМДшниги это меньшинства, бегающие из паблика в паблик под разными никами для срачей с юзерами нормального железа) Пс. Отмазки наверняка пойдут "да мы в эпике и гоге все...
Платформа Steam опубликовала свой ежемесячный отчёт по используемому пользователями железа
Astaroth112
07:30
Однозначно она шустрее 3060 и на Авито за них просят меньше чем за 3060 поэтому для бомж эдишн компьютера для игр самый сок🔥
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
JugadorGL
07:22
Скорее всего не будет 9к. У вас частота, судя скриншоту ~2800, а 40xx до 3ггц не каждый gpu гониться, если конечно у вас не giga aorus.
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
Михаил Авраменко
07:08
"Бандеровская власть минус электрификация всей страны" - так правильнее.
Qualcomm анонсировала чип Snapdragon XR2+ для гарнитур виртуальной реальности
Виктор Семёнов
07:06
Конечно напомню, далеко ходить не нужно К примеру разница между i7 7700K и i7 8700K если из более нового, то Core i9-10900K превосходит Core i9-9900K примерно на 25-30 % в зависимости от тестов
Ryzen 7 5800X3D на АМ4 vs Ryzen 7 7700X на АМ5 – почему новый сокет дороже и стоит ли переплачивать
Михаил Авраменко
06:50
А ты тут чё расхрюкался задним числом, свинюк недорезаный?
Работа украинских "мастеров" приводит к новым и тяжелым поломкам. если они пытаются починить Leopard
Михаил Авраменко
06:48
То ли дело, нищая и вонючая Окраина ничего сама не производит а только побирается по всему миру 😁
Работа украинских "мастеров" приводит к новым и тяжелым поломкам. если они пытаются починить Leopard
Михаил Авраменко
06:47
Как там освобождение Крыма 11й год продвигается? 😊
Работа украинских "мастеров" приводит к новым и тяжелым поломкам. если они пытаются починить Leopard
Михаил Авраменко
06:46
Недолго тебе хрюкать осталось, мы вас всех убьём 😊
Работа украинских "мастеров" приводит к новым и тяжелым поломкам. если они пытаются починить Leopard
DIP48
06:46
Формула зеленского: Украина — это бандеровская власть плюс бусификация всей страны)))
Qualcomm анонсировала чип Snapdragon XR2+ для гарнитур виртуальной реальности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем