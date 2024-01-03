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Bublik1
Курс Биткоина стремительно пошёл вниз и привёл к потере трейдерами и инвесторами $500 000 000
Рынок криптовалют остаётся нестабильным

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В конце 2023 года многие аналитики ожидали стремительного подорожания Биткоина. Что любопытно, существовали реальные предпосылки, позволяющие верить в подобный расклад. Так, экономика США быстро восстанавливалась, а процентные ставки снижались. ФРС обнадёживающее смотрит в будущее, а Байден заявляет, что тяжёлые времена для Америки прошли. Кроме того, власти США решили спорные вопросы с крупнейшей биржей Binance, получив внушительную компенсацию в размере 4.3 миллиарда долларов. К бирже у американской Фемиды остались незначительные претензии, а в целом всё свидетельствовало о предстоящей оттепели. Почему, Биткоин так и остался в границах 42 тысяч долларов, спорить бесполезно, ведь на этот счёт есть масса различных мнений. Суть сводится к тому, что ждёт первую криптовалюту в текущем году, и есть ли перспективы роста. 

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Что же, в первые два дня 2024 года цифровое золото начало стремительно дорожать. В какой-то момент за 1 ВТС давали 45 500 долларов, а эксперты полагали, что уже совсем скоро Биткоин будет стоить порядка 51 тысячи долларов. Высказывалось мнение, что всё это случится уже к концу текущей недели. Подобные прогнозы подогревали интерес к инвестициям в криптовалюты, а в результате обычные работяги начали скупать Биткоины. Вчера наблюдался настоящий ажиотаж, а рынок ожил. Что же, сегодня случилось то, чего никто не ожидал, ведь курс первой криптовалюты резко пошёл вниз. В какой-то момент за 1 ВТС давали всего 40 500 долларов, но к середине дня курс всё же перевалил за 42 тысячи. Такая граница считается важной для рынка, поскольку именно столько стоил Биткоин в конце 2023 года. Ну а поскольку аналитики ставили на рост, то долговременное падение ниже 42 тысяч способно уничтожить веру ведущих экспертов в пришествие бычьего ралли. Настроения сменятся на медвежьи, а это окажет дополнительный негативный эффект на рынок в целом. 

Ну а поскольку аналитики не дремлют, то в сети уже можно встретить мнения, относительно причин происходящего. Похоже, всё дело в завышенных ожиданиях. Напомним, во вторник или в среду должно было произойти одобрение спотового биржевого фонда Биткойнов (ETF). Такой шаг воспринимался как крайне важный, поскольку свидетельствовал о том, что криптовалюту можно будет на законных основаниях использовать в качестве платёжного средства, одобренного законом. Считается, что после этого инвесторы начнут воспринимать рынок цифровых активов как более зрелый, а это ещё один стимул для роста. Вот только вторник закончился, а в среду американский регулятор не стал ничего одобрять. Началась паника, результатом которой и стало очередное падение курса первой криптовалюты. Как уже было сказано выше, к середине дня Биткоин отыграл часть падения, а некоторые инсайдеры пишут, что причина может быть в играх Китов. Крупная рыба прекрасно осведомлена о том, что вскоре Биткоин сильно подорожает. Именно поэтому некоторые инвесторы решили немного раскачать рынок, получив значительную прибыль в результате скупки криптовалюты по низким ценам. Вообще, Китов часто обвиняют в подобных инсинуациях, но каких-либо значимых подтверждений подобной теории мы не видели. Кстати, в ходе резкого падения курса Биткоина, биржи конфисковали около 500 миллионов долларов. Эти деньги были поставлены трейдерами на короткие и длинные позиции и касались прогнозов о стремительном росте курса первой криптовалюты. 

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Ну а пока рынок приходит в себя, прогноз решил дать аналитик под псевдонимом Дэйв Волна. Напомним, именно он крайне точно предсказал крах рынка криптовалют в 2021 году, а сегодня парень уверяет, что Биткоин готовится к очередному ралли. Оказывается, подобный прогноз вполне очевиден и заметен на кривой, которую мы любезно размещаем выше данного текста. Эксперт уверяет, что каждый раз, когда точки на графики сходились в определённой последовательности, цифровое золото стремительно дорожало. Неясно, прав ли аналитик на этот раз. А может Киты тщательно отслеживают график и совершают свои действия по строго определённому плану. Как бы там ни было, перспективы роста Биткоина высокие и связываются ещё и с предстоящим халвингом. А это уже вполне серьёзная причина, которая обещает подорожание как минимум в 2 раза до конца 2024 года. Или не обещает, ведь делать прогнозы в сфере криптовалют – это весьма сомнительное и неблагодарное дело. 

#аналитика #криптовалюты #биткоин
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