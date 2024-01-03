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Bublik1
Инженеры из РФ решают проблемы техники безопасности с помощью высокотехнологичных тренажёров 3D/VR
Речь о компании Диполь, которая представила в данной сфере несколько интересных разработок

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В каждой компании есть человек, отвечающий за пожарную безопасность. Ну а на более крупных предприятиях, где открыты производственные линии, есть люди, занимающиеся обеспечением безопасности работы с электроприборами и механизмами. Обязанности персонала хорошо прописаны, а в зависимости от специфики производства, вводятся те или иные требования ко всем сотрудникам. Важной задачей считается прохождение инструктажа, что позволяет узнать больше о правилах безопасной работы на предприятии. Словом, всё кажется отлаженным, что не мешает время от времени возникать тем или иным нештатным ситуациям. Избежать случайностей невозможно, а сотрудники далеко не всегда придают указаниям начальства значимую роль. Проблема существует, а сегодня есть все основания ожидать снижения количества травм и опасных ситуаций на предприятиях. 

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Всё дело в том, что высокие технологии проникли повсюду, а недавно прогресс добрался и до проведения инструктажа. Как стало известно, российская компания «Диполь» представила два новых тренажёра. Компания считается ведущим игроком на рынке тренажёров в области 3D/VR и электронных учебных материалов, поэтому к новинкам приковано много внимания. По данным журналистов, первый тренажёр ориентирован на обучение правилам безопасности в офисных помещениях и позволяет провести инструктаж с сотрудниками с учётом всех нормативных требований безопасности. Учебная программа охватывает широкий спектр распространённых нарушений, с которыми могут столкнуться работники в офисе. Сюда стоит относить меры пожарной безопасности, соблюдение норм охраны труда, электробезопасности и многое другое. Тренажёр способен генерировать случайные сценарии нарушений прямо во время учебного процесса, а обучение проходит в игровой форме, что точно понравится сотрудникам офисов, уставшим от рутинной работы. 

Вторым продуктом стал тренажёр для выявления неучтённого электропотребления. Программа позволяет симулировать поиск возможных случаев хищения электроэнергии, а сам пользователь в виртуальном пространстве совершает некие действия, позволяющие выявлять проблемы без нарушений правил техники безопасности. В тренажёре предусмотрены три вида нарушений и дефектов, которые случайным образом комбинируются при каждом запуске. Это нарушения, связанные с использованием индивидуальных средств защиты и инструментов. В этом случае в пример можно привести повреждение изоляции диэлектрических перчаток или просрочку проверки измерительного оборудования. Также учитываются нарушения, относящиеся к проверяемому оборудованию. Это могут быть трещины и сколы на счётчике или повреждения пломб. Ну и завершается всё программой нарушений, возникающих при вмешательстве в работу оборудования. В самом простом случае это может быть магнит или так называемый «заряженный» счётчик. Сообщается, что тренажёр был разработан по заказу компании «Россети» и уже успел засветиться на Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек», проведённом в Екатеринбурге Агентством развития профессий и навыков. На этом соревновании проводились испытания в рамках компетенции «Интеллектуальные системы учёта электроэнергии», а результаты считаются высокими. 

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Если обратиться к другим разработкам компании «Диполь», то можно назвать тренажёр для тренировки действий в защитных сооружениях гражданской обороны. Он ориентирован на обучение населения и сотрудников соответствующих организаций. Ещё один продукт – тренажёр для отработки действий по радиационной и химической разведке. Это симулятор реальных задач по определению зон радиоактивного загрязнения пешим порядком. Помимо этого, компания разработала тренажёры для проведения осмотров и ремонтов воздушных линий электропередач, работ на распределительных подстанциях и трансформаторах, обслуживания микропроцессорных устройств релейной защиты, технического обслуживания трамвайных вагонов, токарных операций на станках с числовым программным управлением (ЧПУ) и многое другое. Глава компании ссылается на подтверждённые данный, доказывающие высокую эффективность использования тренажёров при подготовке персонала и обеспечению техники безопасности на предприятиях. По словам Виктора Поляка, использование 3D/VR-технологий в обучении позволяет создать более реалистичную и мотивирующую среду, способствуя повышению безопасности и концентрации внимания при подготовке персонала. Изучить преимущества и недостатки существующих методов обучения вы можете в таблице выше. Как видите, идеальных способов решить данную проблему пока не существует, ведь везде есть свои нюансы.  

#технологии #интересное #российские технологии
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