Ожидать появления новой операционной системы стоит к концу 1 квартала 2024 года

Когда вы покупаете новый смартфон, который поступил в продажу неделю или месяц назад, то рассчитываете на то, что внутри будет находиться самая свежая версия операционной системы. Отметим, что так было почти всегда, но в этот раз Xiaomi решила удивить преданных фанатов. Как вы могли слышать, в конце 2023 года в продажу поступили новые смартфоны, основанные на операционной системе HyperOS. Впервые с момента своего существования китайская компания перешла на программную среду собственной разработки. До этого прошивки MIUI были основаны на официальных версиях Android, тогда как с недавних пор внутри скрывается Android Open Source Project. Различия кроются в деталях, а в итоге китайская компания получит полную независимость в принятии основных решений, но сохранит обратную совместимость с приложениями Android.

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HyperOS представляет собой полноценную экосистему, вокруг которой выстраиваются устройства умного дома, смартфоны, мелкая и крупная бытовая техника и даже автомобили. Эксперты полагают, что такой шаг позволит Xiaomi выйти из-под опеки Google, но пока китайцы не спешат переводить на новую операционную систему даже самые новые телефоны. Например, недавно в продажу поступила серия Redmi Note 13. Так вот, если вы встретите смартфон, предназначенный для китайского рынка, то внутри действительно окажется HyperOS. А вот европейские версии пока содержат MIUI 14 и построены вокруг Android 13. Неясно, с чем связаны такие сложности. Не исключено, что проблема в особенностях операционной системы, которая исключает основные продукты Google, а поэтому HyperOS Global будет сильно отличаться от своей китайской версии.

И всё же, время выхода глобальной версии новой ОС приближается. По данным аналитиков, ожидать выход в январе не стоит, тогда как релизу в начале февраля помешает празднование китайского Нового года. А вот ближе к марту целых 12 смартфонов Xiaomi получат HyperOS Global. Что примечательно, речь идёт о телефонах, которые принадлежат к прошлым поколениям, но не являются флагманами. Например, Xiaomi 13T может и имеет неплохие характеристики, но не способен тягаться с Xiaomi 13. При этом сам список довольно странный. Так, там есть Redmi Note 12 5G, но нет более дорогих версий с приставкой «Pro». Инсайдеры уверяют, что данные позаимствованы с официального сайта, поэтому имеют высокую степень достоверности. Точных сроков никто не называет, указывая на первый квартал 2024 года. Довольно странно, что в перечне нет флагманов. Вполне возможно, что перед нами только первая волна, тогда как чуть позднее мы получим больше информации на эту тему.

Если вы хотите получить больше информации относительно актуальных смартфонов Xiaomi, которые претендуют на получение HyperOS. Обращайтесь в наш материал по ссылке. Инсайдеры полагают, что итоговый список может оказаться как больше, так и меньше. Глобальная версия точно не будет содержать смартфоны, которым 3 и больше лет. Ну а на фоне этого эксперты советуют не рисковать личными данными. Проблема в том, что разработчики операционных систем активно поддерживают свои продукты при помощи обновлений безопасности. Как только телефон перестаёт получать новые патчи, он начинает устаревать. И дело даже не в новых функциях. На самом деле ничего нового нам не предлагают уже очень давно. Проблема в наличии критического количества дыр в самих операционных системах. Android слишком сложная и поэтому имеет массу ошибок, которыми могут воспользоваться злоумышленники. После того как обновления безопасности больше приходят, хакеры получают возможность использовать обнаруженные дыры, а владельцы смартфонов имеют минимальные шансы им противостоять. Часто взломы могут происходить в общественных местах, где есть доступ к бесплатным беспроводным сетям.

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Именно поэтому эксперты рекомендуют покупать смартфоны двух последних поколений. Например, в продаже можно встретить серию Redmi Note 11, Redmi Note 12 и Redmi Note 13. Мы советуем вам отложить покупку Redmi Note 11, даже если такие аппараты имеют очень привлекательную цену. Redmi Note 12 останется в числе актуальных на 1 год дольше, а по возможности нужно брать Redmi Note 13. Точно такая же ситуация и со смартфонами Samsung и любыми другими производителями. Пожалуй, только Apple предлагает пятигодичный цикл выхода операционных систем. Советовать яблочные смартфоны российским пользователям мы не будем по нескольким причинам. Во-первых, американская компания сильно ограничила российских граждан в некоторых функциях. Во-вторых, из магазина приложений постоянно удаляются приложения банков под видом борьбы с обходом санкций. Не стоит забывать, что смартфоны могут блокироваться удалённо, а в 2023 году случилась масштабная атака на смартфоны сотрудников «Лаборатории Касперского». Некоторые аналитики полагают, что Apple намеренно оставила несколько дыр в аппаратной части для секретных служб США. При этом были зафиксированы сразу 4 уязвимости нулевого дня, тогда как даже одна такая дыра крайне опасна для пользователей.