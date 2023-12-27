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Bublik1
83 актуальных смартфона Xiaomi вместо MIUI 15 получат новую HyperOS к середине 2024 года
Одновременно с этим Xiaomi расширяет временные рамки выхода обновлений, ведь серия Redmi Note 13 может претендовать на целых 4 года выхода HyperOS

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Одна из главных проблем, с которой сталкиваются владельцы смартфонов на базе операционной системы Android, заключается в небольшом жизненном цикле. Например, аппараты производства Apple получают официальные обновления операционной системы 5 лет, а после ещё вправе рассчитывать на выход обновлений безопасности. Это позволяет держать руку на пульсе и обеспечивать клиентам максимальную безопасность. А вот производители телефонов на базе Android не спешат доказывать преимущество по этому вопросу. К примеру, флагманы Samsung вправе рассчитывать на 3 года поддержки, а примерно такой же положение и у смартфонов Xiaomi. Менее именитые китайские бренды обновляются по остаточному принципу и только в том случае, если у производителя есть деньги и компетентные сотрудники. 

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Проще говоря, вы можете купить очень неплохой по характеристикам аппарат, который больше никогда не получит новую операционную систему. Если учитывать, что телефоны служат 4 года и больше, то пару лет защищённость вашего устройства будет не в лучшем виде. Эксперты спорят о том, почему так происходит и приходят к выводу, что всё дело в операционной системе Android, которая не имеет поддержки старых процессоров на уровне драйверов. Может и так, ведь последние новости говорят в пользу такого предположения. Как стало известно, Xiaomi готовит глобальную версию Redmi Note 13. Это будет полная копия китайского аппарата, которая окажется дороже оригинальной и предложит программные отличия. Всё дело в том, что китаец получил из коробки прошивку HyperOS. Ну а это новая операционная система, которая выстроена вокруг Android Open Source Project. Таким образом мы имеем дело уже не с классическим Android, а с его другой версией. Считается, что это изменение позволит Xiaomi выйти из-под опеки Google, получив полный контроль над всеми аспектами ОС.

Похоже, о первых плюсах HyperOS известно уже сегодня. Оказывается, Redmi Note 13 будет получать официальные обновления прошивки ровно четыре года. К слову, сегодня серия Redmi Note может рассчитывать только на 2-годичный цикл, тогда как 3 года выхода официальных прошивок доступны только флагманам. Известно, что аппарат поступит на глобальный рынок уже совсем скоро, но выход его сопровождает некоторый конфуз. Так, вместо указанной выше HyperOS он получит MIUI 14 на базе Android 13. Это значит, что вместо более новой ОС пока стоит старая, ну а инсайдеры рассказали об актуальном графике выхода обновлений для нескольких серий смартфонов этой китайской компании. Утверждается, что международные версии смогут рассчитывать на HyperOS только к концу первого квартала 2024 года, а пока пользователям придётся томиться на MIUI 14. 

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Как вы могли слышать, MIUI 15 отменена, ну а инсайдеры также предлагают ознакомиться со списком смартфонов, которые точно могут претендовать на новую операционную систему. Считается, что список может оказаться намного больше, но в данном случае представлены аппараты, которые со 100% вероятностью получат новую ОС. Всё дело в том, что серия Xiaomi Mi 11 кажется устаревшей, а инсайдеры полагают, что она окажется за бортом прогресса. Как бы там ни было, в списке пока 83 смартфона, о которых вы можете узнать немного ниже. Что до сроков обновления до HyperOS, то ожидать выхода данной ОС лучше к концу весны, хотя многое зависит от обстоятельств и новизны вашего аппарата. 

  1. Xiaomi Mi 12T
  2. POCO X5 Pro 5G
  3. POCO F4 GT
  4. Redmi Note 12 5G
  5. Redmi Note 11 Pro
  6. Redmi Note 12 Turbo,
  7. Redmi 11 Prime
  8. Redmi K50 Ultra
  9. Redmi 12
  10. Redmi Note 13 Pro
  11. Redmi K40 Gaming
  12. Redmi 12 5G
  13. POCO M5
  14. Xiaomi Mi 12X
  15. Xiaomi Mi 13 Lite
  16. POCO M5s
  17. Xiaomi Mi 13 Ultra
  18. Xiaomi Mi 13T Pro
  19. Redmi K40S
  20. Xiaomi Mi MIX 4
  21. Redmi Note 11T Pro Plus
  22. Redmi K60e
  23. Redmi Note 12 Pro Explorer
  24. Redmi Note 11T
  25. Redmi Note 11S 5G
  26. POCO F5
  27. Redmi Note 12R Pro
  28. Redmi Note 11E
  29. Xiaomi Mi 12 Pro Dimensity Edition
  30. Xiaomi Mi 12
  31. Xiaomi Mi 12 Lite
  32. Xiaomi Mi 12S
  33. Redmi Note 11R
  34. Xiaomi Mi 12 Pro
  35. Redmi Note 11 Pro 5G
  36. POCO M6 Pro
  37. Redmi Note 13 5G,
  38. Redmi Note 12 Pro Speed,
  39. Redmi Note 11 4G
  40. POCO C55
  41. Xiaomi Civi 3
  42. Redmi K60 Ultra
  43. Redmi Note 12R
  44. Redmi K60 Pro
  45. Redmi Note 12 Pro Plus
  46. Redmi Note 11 Pro Plus
  47. POCO F5 Pro
  48. Redmi Note 11 Pro Plus 5G
  49. POCO X4 GT
  50. Xiaomi Mi 12S Ultra
  51. POCO F5 Pro
  52. Redmi Note 12 Pro
  53. Redmi K40 Pro Plus
  54. POCO X4 Pro 5G
  55. Redmi K50 Pro
  56. Xiaomi Mi 14 Pro
  57. Redmi K50i
  58. Redmi K60
  59. POCO M4 Pro 5G
  60. Redmi K50i Pro
  61. Redmi K40
  62. Xiaomi Mi 14
  63. Redmi Note 11
  64. Redmi Note 11 SE
  65. Redmi Note 13 Pro Plus
  66. Redmi Note 12
  67. Redmi K50 Gaming
  68. Xiaomi Mi 13 Pro
  69. Redmi 11 Prime 5G
  70. Redmi K50
  71. POCO F5
  72. Redmi Note 12S
  73. Xiaomi Mi 13
  74. Redmi Note 12 Pro 4G
  75. Xiaomi Mi 12T Pro
  76. Xiaomi Civi 2
  77. POCO F4
  78. Redmi 12C
  79. Xiaomi Mi 12S Pro
  80. POCO M4 5G
  81. Redmi Note 11T Pro
  82. POCO X5 5G
  83. Redmi K40 Pro
#смартфоны #xiaomi #операционные системы #hyperos #miui 15
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