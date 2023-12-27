Одновременно с этим Xiaomi расширяет временные рамки выхода обновлений, ведь серия Redmi Note 13 может претендовать на целых 4 года выхода HyperOS

Одна из главных проблем, с которой сталкиваются владельцы смартфонов на базе операционной системы Android, заключается в небольшом жизненном цикле. Например, аппараты производства Apple получают официальные обновления операционной системы 5 лет, а после ещё вправе рассчитывать на выход обновлений безопасности. Это позволяет держать руку на пульсе и обеспечивать клиентам максимальную безопасность. А вот производители телефонов на базе Android не спешат доказывать преимущество по этому вопросу. К примеру, флагманы Samsung вправе рассчитывать на 3 года поддержки, а примерно такой же положение и у смартфонов Xiaomi. Менее именитые китайские бренды обновляются по остаточному принципу и только в том случае, если у производителя есть деньги и компетентные сотрудники.

реклама

Проще говоря, вы можете купить очень неплохой по характеристикам аппарат, который больше никогда не получит новую операционную систему. Если учитывать, что телефоны служат 4 года и больше, то пару лет защищённость вашего устройства будет не в лучшем виде. Эксперты спорят о том, почему так происходит и приходят к выводу, что всё дело в операционной системе Android, которая не имеет поддержки старых процессоров на уровне драйверов. Может и так, ведь последние новости говорят в пользу такого предположения. Как стало известно, Xiaomi готовит глобальную версию Redmi Note 13. Это будет полная копия китайского аппарата, которая окажется дороже оригинальной и предложит программные отличия. Всё дело в том, что китаец получил из коробки прошивку HyperOS. Ну а это новая операционная система, которая выстроена вокруг Android Open Source Project. Таким образом мы имеем дело уже не с классическим Android, а с его другой версией. Считается, что это изменение позволит Xiaomi выйти из-под опеки Google, получив полный контроль над всеми аспектами ОС.

Похоже, о первых плюсах HyperOS известно уже сегодня. Оказывается, Redmi Note 13 будет получать официальные обновления прошивки ровно четыре года. К слову, сегодня серия Redmi Note может рассчитывать только на 2-годичный цикл, тогда как 3 года выхода официальных прошивок доступны только флагманам. Известно, что аппарат поступит на глобальный рынок уже совсем скоро, но выход его сопровождает некоторый конфуз. Так, вместо указанной выше HyperOS он получит MIUI 14 на базе Android 13. Это значит, что вместо более новой ОС пока стоит старая, ну а инсайдеры рассказали об актуальном графике выхода обновлений для нескольких серий смартфонов этой китайской компании. Утверждается, что международные версии смогут рассчитывать на HyperOS только к концу первого квартала 2024 года, а пока пользователям придётся томиться на MIUI 14.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Как вы могли слышать, MIUI 15 отменена, ну а инсайдеры также предлагают ознакомиться со списком смартфонов, которые точно могут претендовать на новую операционную систему. Считается, что список может оказаться намного больше, но в данном случае представлены аппараты, которые со 100% вероятностью получат новую ОС. Всё дело в том, что серия Xiaomi Mi 11 кажется устаревшей, а инсайдеры полагают, что она окажется за бортом прогресса. Как бы там ни было, в списке пока 83 смартфона, о которых вы можете узнать немного ниже. Что до сроков обновления до HyperOS, то ожидать выхода данной ОС лучше к концу весны, хотя многое зависит от обстоятельств и новизны вашего аппарата.