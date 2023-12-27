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Одна из главных проблем, с которой сталкиваются владельцы смартфонов на базе операционной системы Android, заключается в небольшом жизненном цикле. Например, аппараты производства Apple получают официальные обновления операционной системы 5 лет, а после ещё вправе рассчитывать на выход обновлений безопасности. Это позволяет держать руку на пульсе и обеспечивать клиентам максимальную безопасность. А вот производители телефонов на базе Android не спешат доказывать преимущество по этому вопросу. К примеру, флагманы Samsung вправе рассчитывать на 3 года поддержки, а примерно такой же положение и у смартфонов Xiaomi. Менее именитые китайские бренды обновляются по остаточному принципу и только в том случае, если у производителя есть деньги и компетентные сотрудники.
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Проще говоря, вы можете купить очень неплохой по характеристикам аппарат, который больше никогда не получит новую операционную систему. Если учитывать, что телефоны служат 4 года и больше, то пару лет защищённость вашего устройства будет не в лучшем виде. Эксперты спорят о том, почему так происходит и приходят к выводу, что всё дело в операционной системе Android, которая не имеет поддержки старых процессоров на уровне драйверов. Может и так, ведь последние новости говорят в пользу такого предположения. Как стало известно, Xiaomi готовит глобальную версию Redmi Note 13. Это будет полная копия китайского аппарата, которая окажется дороже оригинальной и предложит программные отличия. Всё дело в том, что китаец получил из коробки прошивку HyperOS. Ну а это новая операционная система, которая выстроена вокруг Android Open Source Project. Таким образом мы имеем дело уже не с классическим Android, а с его другой версией. Считается, что это изменение позволит Xiaomi выйти из-под опеки Google, получив полный контроль над всеми аспектами ОС.
Похоже, о первых плюсах HyperOS известно уже сегодня. Оказывается, Redmi Note 13 будет получать официальные обновления прошивки ровно четыре года. К слову, сегодня серия Redmi Note может рассчитывать только на 2-годичный цикл, тогда как 3 года выхода официальных прошивок доступны только флагманам. Известно, что аппарат поступит на глобальный рынок уже совсем скоро, но выход его сопровождает некоторый конфуз. Так, вместо указанной выше HyperOS он получит MIUI 14 на базе Android 13. Это значит, что вместо более новой ОС пока стоит старая, ну а инсайдеры рассказали об актуальном графике выхода обновлений для нескольких серий смартфонов этой китайской компании. Утверждается, что международные версии смогут рассчитывать на HyperOS только к концу первого квартала 2024 года, а пока пользователям придётся томиться на MIUI 14.
Как вы могли слышать, MIUI 15 отменена, ну а инсайдеры также предлагают ознакомиться со списком смартфонов, которые точно могут претендовать на новую операционную систему. Считается, что список может оказаться намного больше, но в данном случае представлены аппараты, которые со 100% вероятностью получат новую ОС. Всё дело в том, что серия Xiaomi Mi 11 кажется устаревшей, а инсайдеры полагают, что она окажется за бортом прогресса. Как бы там ни было, в списке пока 83 смартфона, о которых вы можете узнать немного ниже. Что до сроков обновления до HyperOS, то ожидать выхода данной ОС лучше к концу весны, хотя многое зависит от обстоятельств и новизны вашего аппарата.
- Xiaomi Mi 12T
- POCO X5 Pro 5G
- POCO F4 GT
- Redmi Note 12 5G
- Redmi Note 11 Pro
- Redmi Note 12 Turbo,
- Redmi 11 Prime
- Redmi K50 Ultra
- Redmi 12
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi K40 Gaming
- Redmi 12 5G
- POCO M5
- Xiaomi Mi 12X
- Xiaomi Mi 13 Lite
- POCO M5s
- Xiaomi Mi 13 Ultra
- Xiaomi Mi 13T Pro
- Redmi K40S
- Xiaomi Mi MIX 4
- Redmi Note 11T Pro Plus
- Redmi K60e
- Redmi Note 12 Pro Explorer
- Redmi Note 11T
- Redmi Note 11S 5G
- POCO F5
- Redmi Note 12R Pro
- Redmi Note 11E
- Xiaomi Mi 12 Pro Dimensity Edition
- Xiaomi Mi 12
- Xiaomi Mi 12 Lite
- Xiaomi Mi 12S
- Redmi Note 11R
- Xiaomi Mi 12 Pro
- Redmi Note 11 Pro 5G
- POCO M6 Pro
- Redmi Note 13 5G,
- Redmi Note 12 Pro Speed,
- Redmi Note 11 4G
- POCO C55
- Xiaomi Civi 3
- Redmi K60 Ultra
- Redmi Note 12R
- Redmi K60 Pro
- Redmi Note 12 Pro Plus
- Redmi Note 11 Pro Plus
- POCO F5 Pro
- Redmi Note 11 Pro Plus 5G
- POCO X4 GT
- Xiaomi Mi 12S Ultra
- POCO F5 Pro
- Redmi Note 12 Pro
- Redmi K40 Pro Plus
- POCO X4 Pro 5G
- Redmi K50 Pro
- Xiaomi Mi 14 Pro
- Redmi K50i
- Redmi K60
- POCO M4 Pro 5G
- Redmi K50i Pro
- Redmi K40
- Xiaomi Mi 14
- Redmi Note 11
- Redmi Note 11 SE
- Redmi Note 13 Pro Plus
- Redmi Note 12
- Redmi K50 Gaming
- Xiaomi Mi 13 Pro
- Redmi 11 Prime 5G
- Redmi K50
- POCO F5
- Redmi Note 12S
- Xiaomi Mi 13
- Redmi Note 12 Pro 4G
- Xiaomi Mi 12T Pro
- Xiaomi Civi 2
- POCO F4
- Redmi 12C
- Xiaomi Mi 12S Pro
- POCO M4 5G
- Redmi Note 11T Pro
- POCO X5 5G
- Redmi K40 Pro