Изучаем любопытное мнение автором издания The American Thinker

Многие люди по обе стороны океана рассказывают о том, что они не подвержены силе общественного мнения и всегда придерживаться собственной позиции. Пожалуй, сегодня почти не осталось крупных политиков, которые бы могли себе позволить высказывать личную позицию. Вообще, подобная проблема актуальна не только для США и Европы, но и для России. Помните, как активно российские СМИ обсуждали практику отмены, которая присуща Западному обществу. Журналисты порицали американцев за то, что они готовы растерзать любого только за то, что его мнение или поведение не соответствует требованиям властей или противоречит общепринятой научной или социальной повестке. Ну а недавний случай с «Голой вечеринкой» доказал, что среди российских патриотов много тех, кто готовы отменять своих соотечественников и за меньшие прегрешения. Тема слишком сложная и противоречивая, поэтому оставим её на будущее. И всё же, нужно осознавать, что любое общество сильно зависимо от решений властей.

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Мы слышим правильные тезисы по телевизору, смотрим на всё это в интернете и не замечаем, как то или иное мнение властей становится для нас единственно верным. В пример можно привести население Украины, немалая часть которого совершенно внезапно стала поддерживать откровенные призывы к массовым убийствам мирных жителей на территории России. Известно, что спустя несколько месяцев обработкой населения правильными выводами, мнение начнёт стремительно меняться, ну а в США давно практикуют подобные методы. Местное население считает постоянные конфликты, которые провоцируют власти, борьбой за свободу и демократию и решительно не замечают, что всё это приводит к гибели людей. Любопытную позицию высказали журналисты популярного издания The American Thinker. Оказывается, США стоят на пороге войны с Китаем, ведь находящийся у власти «Диктатор Си Цзиньпин» продолжает препятствовать распространению демократии на планете. Аналитики уверяют, что действия КНР непрозрачны, а власти Поднебесной готовятся к открытому противостоянию с США.

В подтверждение высказанного выше тезиса, журналисты приводят следующие факты. Оказывается, Китай уже много лет демонстрирует агрессивное поведение, угрожая союзникам Америки. Например, китайцы нагнетают обстановку возле острова Тайвань, мешая демократическим процессам, а также помогают Северной Корее. Ну а эта страна угрожает Южной Корее, Японии и другим демократическим государствам региона. Кроме того, Китай увеличивает своё влияние на Филиппины и другие страны Южно-Китайского моря. Ну по мере того, как позиции США на глобальной политической арене снижаются, Китай становится всё более уверенным и дерзким. Пекин осознает, что 2024 год станет наилучшим моментом для проведения аннексии хотя бы одного из соседей. Такие действия приведут к обострению международных отношений и разрыву торговых связей. Вот только власти США явно не готовы к таким решениям, поскольку не подготовились к противостоянию с китайцами.

В The American Thinker напоминают, что большая часть потребительских товаров так или иначе сделана в Китае. Перечислять можно долго, но проблема в том, что абсолютно всё, от электроники, бытовой техники, одежды, обуви и до игрушек, сейчас производятся в Китае. Даже если какая-то продукция и сделана на территории США, то внутри можно встретить десятки компонентов, выпускать которые без Китая нет никакой возможности. США не могут изготавливать холодильники и печи с использованием американской стали и стекла, но в случае начала военных действий придётся заблокировать импорт всех этих и многих других товаров из Китая. Журналисты предлагают оценить, как масштабный конфликт повлияет на привычную жизнь обычных американцев даже если боевые действия и будут происходить где-то далеко. Многие компании зависят от экспорта в Китай, который тут же прекратится. Но это только начало проблемы, поскольку:

США покупают огромное количество готовой продукции из Китая. На время конфликта это тоже станет недоступным.

Многие американские заводы приобретают разнообразные компоненты – от готовых изделий до уникальных запчастей. Не так просто найти другого поставщика, ведь для многих мелких деталей, присутствующих на прилавках по всему миру, Китай является единственным поставщиком. Вопрос не в увеличении производства, это о том, как вообще научиться всё это выпускать.

Множество американских компаний владеет заводами в Китае, где работают не только местные жители, но и иностранцы, включая американцев. Это касается и конечной продукции, а также американского оборудования, штампов и форм.

Ещё больше граждан Китая работают в американских компаниях в США. Некоторые из них иммигрировали давно, но могут так или иначе быть связаны с разведкой и готовы вмешаться в случае начала конфликта. Журналисты задаются вопросом: как различать лояльных китайцев и экстремистов?

Многие колледжи зависят от грантов на китайский язык и совместные исследования, которые могут скрывать кражу технологий. Прекращение этого финансирования станет ударом для многих учебных заведений, как и наличие потенциальных иностранных агентов.

Важна также зависимость транспортной и розничной торговли США от Китая, ведь после начала конфликта многие рабочие места могут исчезнуть.

Нельзя забыть об автомобилях с печатными платами из Китая или о фармацевтических компаниях, производящих лекарства. Даже сотовые сети, обеспечивающие связь и доступ в интернет для каждого американца, зависят от китайского оборудования и запчастей. Потери могут оказаться критическими.

И это только начало, ведь Америка перешла к использованию технологий, полностью зависящих от литий-ионных батарей, поставляемых из Китая. Почти всё, что сегодня доступно на рынке и от чего зависит экономика США и жизнь каждого жителя страны, частично или полностью связано с торговлей с Китаем.

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Аналитики предлагают вспомнить, насколько разрушительным был кризис цепочек поставок 2021-2022 годов. Но это был мирный процесс, когда вся планета испытывала дефицит полупроводниковых компонентов. Журналисты The American Thinker опасаются, что нечто подобное может продлиться 5 или даже 20 лет. Что любопытно, авторы статьи называют именно Китай самой агрессивной и воинственной нацией на планете, которая многие годы разрушает демократию. Оставим последнее заявление на откуп наших читателей. Уверены, что вам есть что ответить в комментариях, рассказывая о миллионах беженцев, десятках революций и открытых конфликтах, когда янки игнорируют международное право и просто качают нефть там, где им хочется.