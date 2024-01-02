Не исключено, что по итогам этой недели курс Биткоина перевалит за $50 тысяч

2023 год стал для Биткоина крайне успешным, поскольку за это время курс первой криптовалюты ощутимо вырос. Это позволило нарастить прибыль как инвесторам, так и существенно поднять доходы майнерам. Многие из них распродали большую часть активов ещё в первой половине года, пытаясь купить как можно больше оборудования для майнинга. Сложность добычи растёт, а стоимость железа способствует дальнейшему масштабированию криптовалютных ферм. При этом последние дни декабря оказались немного разочаровывающими, ведь в итоге Биткоин так и не подорожал до рекордных показателей. Похоже, крупная рыба хорошенько отдохнула и готова к новой гонке. По данным известного криптоаналитика Михаэля ван де Поппе, по итогам этой недели курс Биткоина может достичь 51 тысячу долларов, а перспективы у цифрового золота очень хорошие.

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Ван де Поппе подчёркивает, что дальше Биткоин ожидает сильное сопротивление, а значит январь окажется решающим и определит курс первой криптовалюты на первое полугодие. Криптосообщество позитивно реагирует на подобные предположения, а все аналитики связывают дальнейший рост цифрового золота с одобрением спотового биржевого фонда Биткойнов (ETF) и его влияние на динамику цен криптовалют. В связи с этим указывается, что в настоящее время важную роль играет американский регулятор, от действия которого зависит судьба криптовалюты. Пока же можно констатировать, что год начался для Биткоина крайне успешно. В настоящее время актив торгуется на уровне $45 500 с ростом выше 6% за 24 часа. На утро 2 января объём торгов также увеличился на 104.20%, достигнув $31.21 миллиарда. Это значительное повышение цен привело к росту Биткойна до максимума за 21 месяц, а это хорошие новости для трейдеров, инвесторов и майнеров.

По мнению представителей платформы криптовалютных финансовых услуг Matrixport, цена Биткойна может достигнуть 50 000 только к концу января. Этот прогноз опирается на различные факторы, включая одобрение спотовых ETF, рост интереса со стороны институциональных инвесторов, дефицит предложения и исторические тенденции. Ожидание позитивных изменений в регулировании связано с потенциальным одобрением спотовых ETF на Биткойн на этой неделе. В случае утверждения со стороны регулятора, может случиться резкий ценовой скачок, что привлечёт новых инвесторов. Matrixport утверждает, что одобрение ETF может укрепить статус Биткойна как законного актива, пригодного для институциональных портфелей. Это событие может открыть путь для использования Биткойна как залогового актива при покупке других активов, что говорит о растущей значимости этой криптовалюты в финансовом мире. Комбинация факторов, включая ожидания от регулятора, интерес институциональных инвесторов и снижения реальных предложений, создаёт оптимистичные прогнозы для Биткойна. В настоящее время криптосообщество ожидает решений регулирующих органов, внимательно следя за графиками.

В случае, если всё пройдёт гладко, то уже к середине года Биткоин может стоить в 2-3 раза дороже, чем сегодня. По мнению известного криптоаналитика Адриана Здуньчика, первую криптовалюту ожидает волна рекордных цен. В качестве причины он называет не только все указанные факторы, но и предстоящий халвинг. Это двукратное сокращение выпадения Биткоинов в блоке, что приведёт к резкому падению прибыльности майнинга. Каждый раз, когда такое событие происходило, в последующие полгода наблюдался резкий ценовой скачок. Но тогда рынок был крайне мал, а после одобрения спотового ETF со стороны американского регулятора, криптовалюта получит официальный статус платёжного средства. Всё это станет катализатором для бычьих настроений, а пока даже сложно предсказать, насколько подорожает Биткоин к концу 2024 года.

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Криптоаналитик выделил несколько факторов, которые будут способствовать росту цены Биткойна. Здуньчик отметил, что с начала 2024 года ведущий цифровой актив продемонстрировал уверенный рост, что свидетельствует об увеличившейся уверенности инвесторов. Он подчеркнул, что ожидаемая доходность индекса S&P 500 в январе составит 12.8%, что также может способствовать притоку капитала в сферу криптовалюты. Здуньчик опирался на стабильную корреляцию между Биткойном и фондовыми рынками США для своего прогноза. Также аналитик обратил внимание на рост спекуляций относительно одобрения спотового ETF на Биткойн в США, что также может оказать положительное влияние на BTC. Здуньчик напомнил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) может одобрить ETF уже в ближайшие дни. Прогнозы Здуньчика отражают общий оптимизм на рынке криптовалют. Оптимизм, связанный с возможным одобрением ETF, способствовал росту цен на криптовалюты к концу прошлого года, когда Биткойн достиг годового максимума. Эксперты прогнозируют сохранение бычьего импульса после одобрения спотового биткойн-ETF SEC.