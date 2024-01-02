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Bublik1
Американская пресса: Зеленский пойдёт на полную капитуляцию в первой половине 2024 года
Аналитики издания Politico полагают, что именно такая судьба ждёт Украину без американской поддержки

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Всё больше европейских аналитиков приходят к мнению, что США будут постепенно сокращать военную помощь Украине. Республиканцы становятся всё более популярными, а Трамп обходит Байдена на 2% ещё до начала предвыборной гонки. При этом импичмент и расследование дела Хантера Байдена ещё впереди, а всё это может сильно навредить позициям Демократов. На этом фоне Америка предпочтёт передать Киев на попечение европейским лидерам, ну а в результате Старый свет вынужден будет делать сложный выбор. Согласно оценкам The Financial Times, если США полностью прекратят помощь Украине, Европе придётся выделить ещё 40.8 миллиарда евро в 2024 году, а в настоящее время содружество позволить себе таких растрат не может. Производство военной техники увеличивается слишком медленно, а сокращение финансирования и нехватка боеприпасов грозит для Украинской армии настоящей катастрофой. Аналитики пишут, что ВСУ полностью зависит от поставок из-за рубежа, а в случае полного прекращения военной помощи смогут продержаться всего несколько недель. После этого линия соприкосновения, основанная на поддержке со стороны артиллерии, обвалится. Это приведёт к отступлению на десятки километров, а многие подразделения вынуждены будут сдаться без боя, имея на руках только лёгкое стрелковое оружие.  

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Мало того, без финансовой помощи правительство столкнётся с отсутствием средств на выплаты пенсий и заработные платы бюджетному сектору. Социальная обстановка в стране накалена до предела, а недовольство со стороны населения – это далеко не самое худшее, с чем может столкнуться Зеленский. В The Financial Times полагают, что до революции не дойдёт, поскольку население запугано и не станет протестовать против вооружённых силовиков. И всё же, конфликт между Зеленским и Залужным очевиден, а аналитики не исключают, что генерал может использовать военный ресурс против президента. Подобные инциденты грозят остановкой действующих институтов власти, девальвацией национальной валюты и многими другими проблемами как для рядовых украинцев, так и для Киева. Похоже, в аппарате Зеленского действительно проблемы, поскольку всё больше американских изданий пишут о полном провале украинских властей. К примеру, на днях издание Politico рассказало о том, что без американской поддержки ВСУ потеряют способность сражаться и пойдут на полную капитуляцию в первой половине 2024 года. 

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Отмечается, что причина в том, что уже вскоре обе партии выдвинут своих кандидатов на пост президента страны. В настоящее время Республиканцы могут выражать различные мнения, но после того, как Трамп официально станет главным кандидатом, его вынуждены будут поддерживать сенаторы и конгрессмены в обеих палатах. Это будет основной линией партии, поэтому давление на Байдена усилится. В издании отмечают, что действующий президент имеет на руках неплохие козыри. Например, под его чутким руководством удалось снизить инфляцию, но экономические проблемы ничто не фоне политических споров. Так, конфликт между Республиканцами и Демократами обнажил старые проблемы, а безответственная миграционная политика Байдена привела к оживлённым разговорам о необходимости отделения части южных штатов. Ничего подобного, скорее всего, не случится, но конфликт становится всё более явным. В пример можно привести запрет участия в праймериз в штате Колорадо для Трампа. Аналогичные инициативы готовят и республиканские политики, а спокойными выборы в США назвать сложно. Фактически, решается судьба всей Европы, а именно, каким будет курс Старого света, и удержатся у власти действующие политики или нет. На этом фоне судьба Зеленского и Украины волнует всё меньше представителей европейских элит, чувствующих опасность для своего положения, идущую от Трампа и его команды. 

#украина #аналитика #сво #политика
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