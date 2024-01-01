Власти Германии наотрез отказываются говорить о возможности высылки их страны мужчин призывного возраста

Начнём с того, что точной информации о количестве украинских беженцев в Европе, нет и не может быть. Данные сильно разнятся, а часто сведения из официальных источников прямо противоречат друг другу. Например, власти некоторых крупных украинских городов уверяют, что почти все жители вернулись, тогда как европейские политики рапортуют об увеличении числа беженцев. В данном случае не так важно, кто в данном случае врёт, ведь кормить всех беженцев вынуждены сами европейцы. Ну а поскольку поток нахлебников не снижается, то некоторые местные политики пытаются призвать правительство к ответу. Чаще всего апеллируют к низкому уровню интеграции украинских беженцев. Согласно статистике, меньше 20% граждан Украины, которые приехали в Германию после 24 февраля 2022 года, прошли языковые курсы и устроились на работу по специальности. Немецкая оппозиция утверждает, что цифра выглядит удручающе, но правящая коалиция часто называет подобные доводы притянутыми за уши.

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Всё дело в том, что Германия остро нуждается в рабочей силе. Местные жители не станут красить ногти в торговых центрах, не хотят мыть там туалеты и выполнять сотни других задач. Ну а поскольку рождаемость в стране падает, то без свежей крови не обойтись. При этом интеграция сирийского гражданина занимает 3-5 лет, из которых первый год арабам вообще не выдают вид на жительство и ограничивают в передвижении. Только через год сирийцы начинают учить язык и могут переехать в общежития, где им начнут выплачивать пособие по безработице. Всё это вы можете изучить в интернете, ну а суть в том, что интеграция украинцев идёт вполне успешно, но сталкивается с политическими вызовами, поскольку борьба за власть часто носит причудливый характер. Как известно, Зеленский мечтает о том, чтобы страны Европы выдали ему всех мужчин, правдами и неправдами покинувших Украину. Вот только власти Германии и ряда других стран уже заявили, что подобные решения невозможны. Похоже, отдельные политики планируют раскачать общественное мнение, шокируя рядовых немцев крайне любопытными фактами. Порадовать читателей в канун Нового года решили авторы издания Frankfurter Allgemeine. Там приводят любопытные факты. Так, за последние полтора года на территории Германии прошли обучение 10 тысяч военнослужащих из Украины. Так вот, украинские мужчины, которые за это же время пришли за пособиями по безработице, получили из бюджета больше средств.

Согласно официальным данным, в настоящее время поддержку от дядюшки Шольца получают 220 000 украинских мужчин. Все они призывного возраста, а журналисты заметили, что доля взрослых мужчин среди беженцев из Украины выросла с 7% сразу после начала конфликта до 28% к сентябрю текущего года. Frankfurter Allgemeine рассчитала, что из федерального бюджета было выделено в адрес этих людей были выделены 3 миллиарда евро, тогда как всего военная помощь в адрес Украины составила 5.4 миллиарда евро. Учитывая тот факт, что это только 28% от общей суммы, то всего на помощь украинским беженцам ушло намного больше, чем в адрес ВСУ. В издании полагают, что многие семьи содержат незарегистрированных родственников мужского пола призывного возраста. Эти лица не регистрируются как беженцы и проживают в Германии нелегально, находясь на содержании своих семей. По мнению аналитиков, количество таких людей достигает 100 000 мужчин призывного возраста. Согласно украинскому законодательству, они являются уклонистами, но власти Германии продолжают их непрямое финансирование.

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Ну а поскольку официальный Берлин против выдачи уклонистов киевским властям, то некоторые немецкие политики уже предложили компромиссное решение. Например, можно договориться с Украиной, чтобы вернувшиеся беженцы не попадали на передовую. По данным немецких экспертов, сегодня в Украине наблюдается острая нехватка тыловых работников, включая полицейских и пожарных. Поскольку воевать украинские мужчины не хотят, немецкие власти могли бы предложить им вернуться на родину с условием, что их не станут привлекать к службе в ВСУ. Такое решение было бы интересно значительной части беженцев, что позволило бы сэкономить Германии значительные средства, поскольку страну покинут целые семьи. Это миллиарды евро бюджетных средств, о чём говорит член партии ХДС Родерих Кизеветтер. Этот же политик настаивает на необходимости сократить пособия для украинских беженцев призывного возраста, что должно стать стимулом для возвращения в Украину. Судя по всему, такие проекты так и останутся в виде идей, ведь результаты интеграции украинцев ещё только предстоит оценить по итогам 2024 года. Пока же Германия не готова на резкие решения, а новые инициативы украинских властей гонят из страны всё больше мужчин от 18 до 60 лет.