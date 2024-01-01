Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Германия потратила на выплаты украинским беженцам больше, чем на военную помощь украинской армии
Власти Германии наотрез отказываются говорить о возможности высылки их страны мужчин призывного возраста

реклама

Начнём с того, что точной информации о количестве украинских беженцев в Европе, нет и не может быть. Данные сильно разнятся, а часто сведения из официальных источников прямо противоречат друг другу. Например, власти некоторых крупных украинских городов уверяют, что почти все жители вернулись, тогда как европейские политики рапортуют об увеличении числа беженцев. В данном случае не так важно, кто в данном случае врёт, ведь кормить всех беженцев вынуждены сами европейцы. Ну а поскольку поток нахлебников не снижается, то некоторые местные политики пытаются призвать правительство к ответу. Чаще всего апеллируют к низкому уровню интеграции украинских беженцев. Согласно статистике, меньше 20% граждан Украины, которые приехали в Германию после 24 февраля 2022 года, прошли языковые курсы и устроились на работу по специальности. Немецкая оппозиция утверждает, что цифра выглядит удручающе, но правящая коалиция часто называет подобные доводы притянутыми за уши.

реклама

Всё дело в том, что Германия остро нуждается в рабочей силе. Местные жители не станут красить ногти в торговых центрах, не хотят мыть там туалеты и выполнять сотни других задач. Ну а поскольку рождаемость в стране падает, то без свежей крови не обойтись. При этом интеграция сирийского гражданина занимает 3-5 лет, из которых первый год арабам вообще не выдают вид на жительство и ограничивают в передвижении. Только через год сирийцы начинают учить язык и могут переехать в общежития, где им начнут выплачивать пособие по безработице. Всё это вы можете изучить в интернете, ну а суть в том, что интеграция украинцев идёт вполне успешно, но сталкивается с политическими вызовами, поскольку борьба за власть часто носит причудливый характер. Как известно, Зеленский мечтает о том, чтобы страны Европы выдали ему всех мужчин, правдами и неправдами покинувших Украину. Вот только власти Германии и ряда других стран уже заявили, что подобные решения невозможны. Похоже, отдельные политики планируют раскачать общественное мнение, шокируя рядовых немцев крайне любопытными фактами. Порадовать читателей в канун Нового года решили авторы издания Frankfurter Allgemeine. Там приводят любопытные факты. Так, за последние полтора года на территории Германии прошли обучение 10 тысяч военнослужащих из Украины. Так вот, украинские мужчины, которые за это же время пришли за пособиями по безработице, получили из бюджета больше средств. 

Согласно официальным данным, в настоящее время поддержку от дядюшки Шольца получают 220 000 украинских мужчин. Все они призывного возраста, а журналисты заметили, что доля взрослых мужчин среди беженцев из Украины выросла с 7% сразу после начала конфликта до 28% к сентябрю текущего года. Frankfurter Allgemeine рассчитала, что из федерального бюджета было выделено в адрес этих людей были выделены 3 миллиарда евро, тогда как всего военная помощь в адрес Украины составила 5.4 миллиарда евро. Учитывая тот факт, что это только 28% от общей суммы, то всего на помощь украинским беженцам ушло намного больше, чем в адрес ВСУ. В издании полагают, что многие семьи содержат незарегистрированных родственников мужского пола призывного возраста. Эти лица не регистрируются как беженцы и проживают в Германии нелегально, находясь на содержании своих семей. По мнению аналитиков, количество таких людей достигает 100 000 мужчин призывного возраста. Согласно украинскому законодательству, они являются уклонистами, но власти Германии продолжают их непрямое финансирование. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ну а поскольку официальный Берлин против выдачи уклонистов киевским властям, то некоторые немецкие политики уже предложили компромиссное решение. Например, можно договориться с Украиной, чтобы вернувшиеся беженцы не попадали на передовую. По данным немецких экспертов, сегодня в Украине наблюдается острая нехватка тыловых работников, включая полицейских и пожарных. Поскольку воевать украинские мужчины не хотят, немецкие власти могли бы предложить им вернуться на родину с условием, что их не станут привлекать к службе в ВСУ. Такое решение было бы интересно значительной части беженцев, что позволило бы сэкономить Германии значительные средства, поскольку страну покинут целые семьи. Это миллиарды евро бюджетных средств, о чём говорит член партии ХДС Родерих Кизеветтер. Этот же политик настаивает на необходимости сократить пособия для украинских беженцев призывного возраста, что должно стать стимулом для возвращения в Украину. Судя по всему, такие проекты так и останутся в виде идей, ведь результаты интеграции украинцев ещё только предстоит оценить по итогам 2024 года. Пока же Германия не готова на резкие решения, а новые инициативы украинских властей гонят из страны всё больше мужчин от 18 до 60 лет. 

#украина #аналитика #политика #германия #беженцы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ценовой взрыв мем-криптовалюты Bonk в декабре 2023: рост более 800% за месяц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети появилось видео, как ракета Х-101 обманула западные ЗРК IRIS-T и NASAMS и уничтожила цель
19
ВКС РФ вторые сутки подряд бьют гиперзвуковыми "Кинжалами" по объектам в Кривом Роге и Кропивницком
17
В сеть просочились кадры боя между двумя отрядами ВСУ
7
Василий Небензя: Боевые планы Киева «закончились полным фиаско»
2
Razr+ может получить обновление чипа, новый дизайн и возможности искусственного интеллекта
+
Эксперты из США констатировали, что система ПВО Украины не может перехватить крылатые ракеты X-22
10
Японская рыбная отрасль на грани краха после запрета на рыбный промысел у российских берегов
20
Авария с участием Tesla Cybertruck показала прочность кузова из нержавеющей стали
+
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
21
Продемонстрирован первый работающий на обычных батарейках iPhone
+
Марсоход НАСА Curiosity снял этот удивительный таймлапс марсианского дня
1
Стали известны функции искусственного Samsung Galaxy S24
4
TSMC откроет самое современное предприятие по производству полупроводников в Японии
+
SpaceX запускает две ракеты с интервалом в три часа
2
Нарушившие в Новый год комендантский час украинцы могут быть призваны
+
Вооруженные Силы России нанесли ответные удары за атаку мирного населения Белгорода
9
В 2024 году цены на SSD могут взлететь на 50%
+
CNN: Надежды Украины на победу в текущем конфликте меркнут
10
Агентура РФ из Харькова подтвердила эффективность сегодняшнего ракетного воздействия на ГУР и СБУ
+
Облегченная ОС Windows 11 для Arm64 становится более компактной
3

Популярные статьи

Солнечный зонд NASA «Паркер» собирается «прикоснуться к Солнцу»
5
2023 год стал прорывным для игровых консолей Sony PlayStation 5
7
Xiaomi опережает Apple по всем фронтам
1
На Западе озвучили три возможных сценария развития боевых действий в 2024 году
5
На задворках Солнечной системы может "обитать" странная черная дыра
4
Как неделя праздничного употребления алкоголя может повлиять на ваше пищеварение
14

Сейчас обсуждают

Китя.
16:59
Согласен. но сейчас о Ryzen 9xxx в инете не слова. Так что только гадать и не более.
Процессорный сокет AMD АМ5 будет актуален ещё несколько лет и затронет Ryzen 8000 и Ryzen 9000
Осипов Сергей
16:58
China и роботы ...это что-то.🥴🥴🥴 Опять разобрали бота из другой страны ?
Производитель электроавтомобилей BYD набирает обороты и становится прямым конкурентом Теслы
REY_B_
16:57
DDR3 - 2007 DDR4 - 2014 DDR5 - 2021 - замена раз в 7 лет. Итого, ожидаем DDR6 в 2028...
Процессорный сокет AMD АМ5 будет актуален ещё несколько лет и затронет Ryzen 8000 и Ryzen 9000
REY_B_
16:52
На чипсеты 300-той серии, уже Райзены 5ХХХ уже давно встают без проблем. Так что поддержка полная по максимуму.
Процессорный сокет AMD АМ5 будет актуален ещё несколько лет и затронет Ryzen 8000 и Ryzen 9000
Китя.
16:50
Если не устраивает конец 2025 года. когда пусь будет начало 2026 года. Так для ясности.
Процессорный сокет AMD АМ5 будет актуален ещё несколько лет и затронет Ryzen 8000 и Ryzen 9000
REY_B_
16:50
Да похоже центрами для обработки ИИ уже все закупились. Теперь сидят, и думают, как это применить.
Процессорный сокет AMD АМ5 будет актуален ещё несколько лет и затронет Ryzen 8000 и Ryzen 9000
REY_B_
16:49
Нет никакой "скоростной" - там делитель. Т.е. по физической шине в виде проводков на материнке, больше прогнать не выходит. А то "удвоение" показывает AIDA64 и прочие программы, надо делить на GEAR2 а...
Процессорный сокет AMD АМ5 будет актуален ещё несколько лет и затронет Ryzen 8000 и Ryzen 9000
Павел Довгаленко
16:48
У меня он установлен сейчас. Игры в винде идут СИЛЬНО лучше. А вот вы как раз не знаете о чем говорите. Вот пример, https://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=application&iId=5839 последняя вер...
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
REY_B_
16:46
Это намёк, что кремний сдох окончательно и новинки типа DDR6 откладываются на неопределённый срок?
Процессорный сокет AMD АМ5 будет актуален ещё несколько лет и затронет Ryzen 8000 и Ryzen 9000
si-cat
16:46
Не. Западный телевизор скажет, что Россия таки рухнула и заплатила Зеле контрибуцию в размере уворованных бабок (которых тот, понятно, и не увидит). Признать мир означает расписаться в напрасно потрач...
Figaro: Путин ждёт от США величайший подарок в 2024 году и никуда не спешит, уверенный в своих силах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем