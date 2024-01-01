Именно столько Masimo потратила на оплату адвокатам в противостоянии с Apple

Многие аналитики полагают, что действующее законодательство США, ЕС и ряда других стран делает появление патентных троллей закономерным шагом. Сегодня не нужно ничего производить, ведь можно отсудить у крупной компании значительные суммы ничего не нарушая. При этом из-за сложностей технологий и схожести патентов решение суда может быть непредсказуемым. Многие крупные компании и вовсе предпочитают досудебные договора, что позволяет не выносить сор из избы и не тратить время и средства на адвокатов. И всё же, есть компании, которые никогда не идут на мировую и готовы судиться до победного конца. Разбирательство с Masimo доказало, что не всегда суд встаёт на сторону гигантов. Мало того, не всегда владельцы того или иного патента являются патентными троллями, а лучшие адвокаты Apple не гарантируют победу.

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Напомним, в ходе целого ряда судебных разбирательств компания Masimo добилась полного запрета на продажу части линейки части линейки Apple Watch на территории США. Адвокаты яблочной компании добились небольшой отсрочки до 10 января, но на общий результат это никак не влияет. Суд признал, что яблочная компания использовала технологии Masimo в своих часах. Речь идёт о технологиях в области здравоохранения, а недавно генеральный директор компании сделал любопытное заявление. По словам Джо Киани судебное разбирательство против Apple сильно затянулось, а сам он не ожидал, что всё сложится именно так. Причина в сложной судебной системе, благодаря чему адвокаты яблочной компании смогли подать несколько апелляций. В результате пришлось консолидировать все средства, потратив на убеждение Фемиды немыслимые 100 миллионов долларов. Глава Masimo уверяет, что дело того стоило, ведь Apple использовала краденные технологии и не хотела признавать этого. Мало того, Киани считает, что нужно изменить положение на рынке, когда крупные компании позволяют себе нарушать закон, прикрываясь мощной защитой со стороны адвокатов.

Напомним, запрет на продажу включает модели Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2, оборудованные монитором кислорода в крови. Суд доказал факт кражи технологии со стороны яблочной компании, а на кону огромные деньги. Мало того, что теперь Apple не сможет продавать свою продукции, что приведёт к потере значительных сумм, так придётся ещё и выплатить Masimo все судебные издержки, что также отражено в законодательстве. Киани напомнил, что действовал не в одиночку, ведь его поддерживало руководство компании AliveCor, направившее сходные иски против Apple о нарушении целого ряда патентов в области здравоохранения. Сам Киани заявил, что был обязан вступиться за небольшие компании. Он полагал, что если заставит самую влиятельную компанию в мире изменить свои методы работы, то это окажет большее влияние на рынок технологий. В данном случае разбирательство ещё не завершено, ведь суд продолжится по другим спорным деталям, а Apple планирует выйти сухой из воды.

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Эксперты отмечают, что ещё до начала судебного разбирательства было очевидно, что яблочная компания использовала действующие патенты Masimo. Кроме того, ответчик явно игнорировал необходимость выплат за подобные действия и не отвечал на запросы со стороны Киани. Apple открыто игнорировала возможные проблемы, а значительная часть экспертов не верила в то, что продукция яблочной компании может оказаться под запретом. Отмечается, что нужно подождать до 10 января. После этого будет интересно наблюдать за действиями Apple, которая может сделать неожиданный шаг. В целом Masimo нельзя назвать новичком в деле отстаивания собственных интересов. Так, в 2006 году компания выиграла судебный процесс против Nellcor, касающийся нарушения патентов в области пульсоксиметров. Киани утверждает, что готов к компромиссу и переговорам, но пока неясно, пойдёт ли Apple на уступки или подаст апелляцию в вышестоящую инстанцию. Кстати, Masimo производит носимые устройства с датчиком, фиксирующим уровень кислорода в крови. Мало того, такая технология применялась задолго до того, как на неё обратила внимание Apple. Проще говоря, у яблочников мало шансов, а дальнейшее разбирательство только увеличит конечную сумму иска. По мнению экспертов, апелляция может стать логичным шагом и позволит распродать находящиеся на рынке устройства. Уже в следующем поколении будет использоваться другая технология, а временное снятие запрета позволит получить значительную прибыль здесь и сейчас.