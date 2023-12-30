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Core i9-9900K vs Core i9-14900K – на что способен флагман Intel, и почему 6 ГГц ни на что не влияют
Как выяснилось, заметный прирост быстродействия после выхода Core i9-12900K прекратился

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Предположим, что вам нужно купить компьютер. Вы берёте деньги, отправляетесь в магазин или переходите на сайт и выбираете те или иные комплектующие. Что бы вы не купили в конечном итоге, всегда найдутся те, кто будет критиковать сделанный выбор. Что поделать, но некоторые полагают, что обладают секретными знаниями о компьютерных технологиях, тогда как другие просто любят спорить. Как бы там ни было, но существует малочисленная группа людей, предпочитающих покупать самые дорогие процессоры. Ну а поскольку мы с вами знаем, что процессор – это сердце компьютера, то недооценивать важность такого выбора не стоит. Скорее всего, любителей флагманов было бы больше, если бы мы жили в более справедливом мире, но богатства распределены неравномерно, поэтому претендовать на компьютеры за 5-10 тысяч долларов могут только состоятельные энтузиасты. 

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И всё же, если вы вдруг причисляете себя к мажорам или просто взяли компьютер в кредит, то в 2018 году могли купить Core i9-9900K. Это самый мощный камень, который только был доступен на рынке. Он получил тактовую частоту в 5 ГГц, что на тот момент было нереально для продукции от тётушки Су. Core i9-9900K включал 8 ядер и стоил порядка 500 долларов. В российской рознице за него просили от 700 баксов, но в данном случае это не имеет никакого значения. Суть в том, что время идёт, а с тех далёких пор в продажу поступило целых 5 поколений процессоров Intel. В настоящее время самым быстрым в линейке значится Core i9-14900K. У него есть всё те же 8 быстрых ядер, а для создания маркетингового эффекта включены 16 малых ядер. Тактовая частота доходит до 6 ГГц, а новый камень должен превосходить процессор 2018 года чуть ли не в 2 раза. По крайней мере, так может показаться со стороны, ведь с тех пор Intel смогла существенно продвинуться в технологиях. В голове мелькают многочисленные графики, на которых процессоры этой компании каждый год получают двузначный прирост быстродействия в играх и рабочих задачах, но реальное положение дел нам неизвестно. Это значит, что нам решительно непонятно, насколько Core i9-14900K превосходит Core i9-9900K. Кроме того, было бы любопытно узнать, как поживают компьютеры, купленные 5 лет назад. Стоило ли вообще тратить такие значительные суммы, и окупились ли вложения. 

Ну а поскольку вопросов больше, чем ответов, то блогеры с канала TheSpyHood решили как следует разобраться в данной теме. Мало того, они и взяли для теста всю линейку процессоров начиная с Core i9-9900K, а значит мы с вами можем отследить все изменения за длительный период времени. В качестве видеокарты использовалась GeForce RTX 4090 от NVIDIA, которая ещё как минимум год будет оставаться самой быстрой на игровом рынке. Первоначально мы хотели сделать таблицу, где можно было бы ознакомиться с полученными результатами, но итоговых данных так много, что наши читатели в них просто запутаются. Если вы хотите получить больше подробностей, то смотрите ролик в конце материала. Остальные могут просто изучить несколько скриншотов. Итак, в среднем в разрешении 1080р процессор Core i9-9900K демонстрирует отставание от лидера от 20 до 30%. В 2К картина практически остаётся неизменной, поэтому можно сделать вывод, что Core i9-14900K предлагает прирост до 30% при использовании самой мощной видеокарты. 

Учитывая тот факт, что большая часть геймеров не может себе позволить видеокарту за 2000 долларов, то в лучшем случае потеря производительности за 5 лет достигает 20%. Это очень хорошие новости для владельцев старых компьютеров, с чем мы этих ребят и поздравляем. Но на этом итоги материала не оканчиваются, ведь есть не менее интригующие результаты. Обратите внимание на то, насколько Core i9-14900K оказывается быстрее Core i9-12900K. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что процессор Intel 12-го поколения всего на 5-7% уступает флагману текущего поколения. Этому есть логичное объяснение, ведь последние 3 поколения выпущены на базе 10-нм технологического процесса. Фактически, Core i9-14900K представляет собой разгонную версию Core i9-12900K. В синтетических тестах новый флагман демонстрирует более впечатляющий прирост, но в играх всё куда проще. Ну а из видео вы можете сделать простой вывод: если вы купили флагман Intel в 2018 году, то смело можете продолжать его использовать. С видеокартой до 70 тысяч рублей разница окажется крайне незначительной, ну а насколько всё изменится в будущем, сказать сложно. Теоретически, Intel планирует к 2025 году перейти на 2-нм технологические нормы. Теоретически, но сможет ли компания вырваться из череды неудач, большой вопрос. Вполне возможно, что попытка окажется неудачной, а в итоге геймеры, которые 5 лет назад купили Core i9-9900K, смогут ещё 5 лет не волноваться. 

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#процессоры #тесты #core i9-9900k #core i9-14900k
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