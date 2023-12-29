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Bublik1
В Украине заметили новые Герани – дрон-камикадзе имеет защитное покрытие и реактивный двигатель
Сообщается, что эффективность поражения таких дронов при помощи зенитных комплексов ВСУ снизилась в 2 раза

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В ночь на 29 декабря была проведена одна из самых мощных атак за весь 2023 год. Аналитики давно заметили, что точность ударов и количество используемых ракет постоянно растёт, а происходит это за счёт активного выведения в космос новых российских военных спутников. За последний год число таких объектов значительно возросло, а всё это позволяет наводить ракеты на те или иные объекты и обнаруживать украинские средства ПВО. В ночь на 29 декабря использовалась проверенная тактика, когда удары вначале производились при помощи дронов, а после в ход пошли крылатые ракеты. Применялся широкий спектр средств, а в итоге были поражены объекты не только в восточных и южных, но и западных областях. Многочисленные блогеры рассказывают о попаданиях в военные объекты по всей стране, а также о падениях собственных средств ПВО и осколков на территорию жилого сектора. 

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Что интересно, на этот раз эффективными были не только крылатые ракеты, но и дроны-камикадзе, которые продемонстрировали высокую точность. По данным Генштаба ВСУ, российская армия получила в распоряжение совершенно новые беспилотники, которые кардинальным образом отличаются от тех, что применялись ранее. Так, БПЛА сменили окрас и теперь имеют чёрный цвет. Это делает их обнаружение в ночном небе намного более сложным, чем было ранее. Мало того, данное покрытие решает не только проблемы маскировки, но и защиту от радиолокационных приборов. Оказывается, теперь даже высокоточные приборы не всегда замечают подлёт российских дронов, что повышает эффективность их применения. Но и это далеко не все, ведь российские Герани ещё и имеют реактивный двигатель. 

Долгое время ВСУ могли сбивать российские беспилотники при помощи зенитных комплексов, но обновлённые дроны-камикадзе стали серьёзными противниками и являются трудными целями. По самым скромным оценкам, теперь сбивать Герани стало как минимум в 2 раза сложнее, ведь скорость движения за счёт реактивного двигателя намного выше, чем у старых моделей с поршневым агрегатом. В итоге силы ПВО вместо относительно недорогих зенитных систем вынуждены применять полноценные ракетные комплексы. Эффективность от этого всё равно страдает, ну а стоимость ракет на несколько порядков превышает боеприпасы для крупнокалиберных зенитных установок. Учитывая тот факт, что США взяли поставки оружия в адрес Украины на паузу, необходимость острой экономии сталкивается с суровой реальностью, когда на кону стоит защита военного аэродрома или командного пункта связи. 

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К сожалению, проверить полученную информация не представляется возможным. Данные опубликованы украинскими каналами, поэтому могут частично или полностью не соответствовать реальности. Кроме того, российские военкоры пока не писали о появлении в распоряжении армии РФ дронов-камикадзе с реактивными двигателями. Очевидно, что подобная замена приведёт к значительному повышению скоростных показателей, вот только пострадает и экономическая составляющая вопроса. Герани в их стандартной комплектации имеют отличное соотношение между техническими характеристиками, ударными возможностями и ценой, ну а такие серьёзные изменения могут превратить Герань из расходного материала в тактический инструмент. Вполне возможно, что часть беспилотников действительно оснащена отражающим покрытием и реактивными двигателям, но сомнительно, чтобы было принято решение увеличить конечную стоимость для всей партии. В конце концов, сила Гераней была именно в их количестве. Беспилотники перегружали системы ПВО, а крылатые ракеты били по целям, а также подавляли зафиксированные средства ПВО. 

#беспилотники #дрон-камикадзе
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