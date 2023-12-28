Ну а так называемые «лиды» и вовсе будут получать от 800 000 рублей

В августе 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о том, что в России наблюдается нехватка около 700 тысяч ИТ-специалистов. Спустя четыре месяца после этого он же объявил о снижении темпов роста зарплат в данной отрасли. По словам чиновника, это хороший сигнал, поскольку замедление роста зарплат говорит о затухании рынка. И всё бы ничего, но аналитики заметили, что совсем недавно работники других отраслей начали опережать ИТ-сферу по заработным платам. При этом высокие заработные платы наблюдаются там, где не требуются знания и профессиональные навыки. Например, водители, курьеры, менеджеры по продажам получают больше, чем сотрудники ИТ-компаний. Ну а тот факт, что оплата труда фрезеровщиков и литейщиков и вовсе растёт на дрожжах, ставит перед программистами много вопросов.

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Некоторые горячие головы предлагают ИТ-специалистам отправляться на заводы, где платят больше. По данным портала «Авито Работа», к концу 2023 года предложений со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей стало в 2.5 раза больше, чем наблюдалось ещё летом. Неожиданно ИТ-специальности не попали в топ-3, ведь первые позиции заняли совершенно другие специальности. Это рекрутёры, со средней заработной платой на декабрь на уровне 157 50 рублей. На втором оказались дальнобойщики, получающий около 138 тысяч, ну а на третьем закрепились бурильщики, оплата труда которых равняется 123 тысячам рублей. Такое положение вещей может показаться странным, а в итоге аналитики констатируют, что молодые специалисты теряют интерес к своей специальности. Похоже, не всё так плохо, ведь стремиться есть к чему. Как оказалось, заработные платы программистов в 2024 году будут стремительно расти, но касается это в первую очередь специалистов высокого уровня, тогда как новичкам предлагается как можно быстрее набираться опыта и знаний.

Ещё совсем недавно оклад в 500 тысяч рублей в данной отрасли считался заоблачным, а такие деньги получали единицы. Такие суммы были практически недостижимыми для большинства профессионалов, но сегодня можно констатировать, что 500 тысяч – это скорее минимальный стандарт и отчётная точка для некоторые из специалистов в области информационных технологий. По данным опроса, проведённого журналистам ТАСС, сумма в 500 тысяч рублей сегодня считается базовой и соответствует уровню «сеньоров». Это высококвалифицированные специалисты, имеющие значительный опыт работы в данной сфере на протяжении нескольких лет и накопившие значительные знания и умения. Чтобы достичь статуса «сеньора», требуется вложить значительное время и усилия, начиная с работы «джуна», а затем переходя к позиции «мидла». Что примечательно, если ещё несколько лет назад разрыв между «мидлами» и «сеньорами» был относительно небольшой, то в настоящее время компании заваливают деньгами именно топовых специалистов. Но все перечисленные выше заработные платы не идут ни в какое сравнение с тем, какое вознаграждение за свой труд получают «лиды» (Lead). По данным специалиста по стратегическому управлению человеческим капиталом, Executive search и управлению персоналом в условиях цифровой трансформации бизнеса, Катерины Казаковой, в 2024 году «лиды» смогут ожидать оплату в размере 800 тысяч рублей ежемесячно. При этом речь именно о минимальном уровне заработной платы для данной категории специалистов.

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Согласно оценкам Казаковой, недостаток квалифицированных ИТ-специалистов стал причиной увеличения заработных плат. Специалисты в области информационных технологий в России испытывают серьёзный дефицит, что является результатом событий, начавшихся в феврале 2022 года. Напомним, именно тогда ИТ-специалисты всех уровней начали массово уезжать за пределы России, а крупные иностранные компании, закрывая свои деятельности в России, забирали с собой персонал. В пример можно привести Google, Intel и многие другие американские технологические компании. В итоге в дефиците именно высококвалифицированные сотрудники, тогда как новички и «мидлы» в достатке представлены на рынке труда. В России остро не хватает специалистов в области кибербезопасности, а это только одна сфера, где наблюдается дефицит рабочей силы. В данном случае неясно, будут ли в 2024 году расти заработные платы «мидлов», которые составляют большую часть всех ИТ-специалистов. Не исключено, что тренд 2023 года завершится, а потребности рынка приведут к появлению новых рабочих мест с высокой оплатой труда для программистов.