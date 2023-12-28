Адам Кичински уверен, что всё только начинается

Нет никаких сомнений, что последние несколько лет были для польской студии CD Projekt Red крайне сложными. В какой-то момент разработчики поставили всё на Cyberpunk 2077, но сильно прогадали, поскольку игра оказалась проблемной. Перечислять все сложности, с которыми столкнулось руководство студии, нет никакого смысла. Вы и так знаете о том, что Cyberpunk 2077 имела огромное количество багов, сюжетных дыр и спустя несколько лет выглядит посредственно. Исправить примитивный сюжет невозможно, как и добавить нелинейность и последствия принятия тех или иных решений. Ничего этого в Cyberpunk 2077 нет и уже не будет.

И всё же, благодаря щедрости обычных геймеров, польская студия выжила. Похоже, любители компьютерных игр дали CD Projekt Red второй шанс, ведь в момент релиза можно было вернуть свои деньги за предзаказ, чем воспользовалось совсем мало людей.

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Что ж, студия осталась прочно стоять на ногах, а сегодня там разрабатывают несколько проектов, которые интересны нашим читателям. Несколько дней назад генеральный директор CD Projekt Red дал большое интервью польскому изданию Parkiet. Он рассказал о планах на будущее, а также поделился тем, чем живут разработчики здесь и сейчас. Адам Кичински не стал раскрывать всех карт, обещая больше интересных подробностей в 2024. Изучить интервью подробнее вы можете по ссылке в конце нашего материала, а пока давайте рассмотрим основные моменты, на которые всё же стоит обратить внимание.

Прежде всего стало известно, что с уже 1 января 2024 года Кичински перейдёт на должность директора по стратегии, а позднее планирует вступить в наблюдательный совет компании. Глава студии отметил, что он находится в кульминации своей карьеры и уверен, что все эти перемены не должны повлиять на повседневную деятельность компании. По его словам, CD Projekt Red готовилась к этим изменениям много лет, и перестановки в руководстве – это вполне естественный процесс. Кичински отметил успешность последнего дополнения «Призрак свободы» к игре Cyberpunk 2077. По его словам, версия Cyberpunk 2077: Ultimate Edition позволила студии «вернуться на ринг» после нескольких достаточно сложных и неудачных лет. В рамках заявленной стратегии студия занимается активно разработкой нескольких крупных проектов. Это следующая часть «Ведьмака», которая имеет кодовое название «Полярис». Кичински рассказал, что в настоящее время более 330 человек уже задействованы в работе над игрой The Witcher 4, а к середине следующего года их число должно достичь 400 человек.

Ну а не так давно началась разработка ещё одной игры во вселенной Cyberpunk 2077. Проект пока носит название Orion» и находящейся на концептуальной стадии. Кичински уточнил, что команда формируется, включая разработчиков из разных студий и сказал о планах развития других проектов, включая немереные выпустить ремейк первой части «Ведьмака». Над игрой работает студия Fool’s Theory, а игра носит кодовое название Canis Majoris. Несмотря на то, что журналисты ожидали от главы студии подробностей, он решил сосредоточиться на других темах и пока не готов назвать даже приблизительные сроки релиза тех или иных игр. По словам Кичински, информация будет объявлена позднее, а в настоящее время компания планирует провести масштабные маркетинговые акции, подогревая интерес к ещё не вышедшим проектам. Глава студии полагает, что CD Projekt Red остаётся одним из ключевых игроков в игровой индустрии, сохраняя фокус на качестве и инновациях в своих проектах. На вопрос о возможных приобретениях, Кичински подчеркнул, что в настоящее время руководство не планирует ничего подобного. Команда способна полностью выполнять все поставленные задачи и продолжает расширяться. При этом студия всегда открыта для идей, способных ускорить реализацию стратегии, но не заинтересована в простом консолидировании интеллектуальных результатов других компаний.

Касаясь слухов о возможном поглощении CD Projekt Red, со стороны более значительных игроков на рынке, генеральный директор подчеркнул, что компания всегда придерживалась чёткой позиции, направленной на предотвращение недружественного поглощения и не заинтересована во включении в другую структуру. Он также подчеркнул, что студия стремится к большему росту и укреплению своего положения на рынке, сохраняя при этом независимость. Отвечая на вопрос о финансовой стабильности компании для разработки нескольких крупных проектов, Кичински заявил о том, что компания обладает достаточными средствами и не планирует искать дополнительные источники финансирования для реализации своей стратегии. Похоже, выпуск дополнения к Cyberpunk 2077 действительно имел финансовый успех. CD Projekt Red планирует развиваться в других областях, таких как комиксы, аниме и фильмы на основе своих франшиз. Генеральный директор подчеркнул желание использовать IP-адреса компании в различных сферах, что может принести синергетический эффект. Кичински уверен, что студия готова успешно перейти на новый этап, становясь более зрелой и стабильной.

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Ну а аналитики полагают, что неудачи прошлых лет дали руководству и инвесторам пищу для размышлений. В итоге CD Projekt Red сосредоточит большую часть своих ресурсов на создании продолжений популярных релизов, но также начнёт продвижение новых проектов. Учитывая тот факт, что даже The Witcher 4 не имеет примерной даты релиза, совершенно новые игровые Вселенные и вовсе находятся в подвешенном состоянии. Это значит, что скорость и выделение необходимых ресурсов будет всецело зависеть от успеха следующего релиза. Ну а каким будет новое пришествие «Ведьмака», мы поговорим в одном из следующим материалов. От себя добавим, что места Геральту в новой игре может и не быть, но это уже другая история. Полное интервью вы можете прочесть по ссылке.