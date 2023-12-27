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Инженеры «Ростеха» приступили к модернизации Т-14 «Армата» – танк получит 152-мм пушку
После такой модернизации Т-14 «Армата» сможет пробивать танки, которые ещё только находятся в разработке в блоке НАТО

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Судя по всему, российские инженеры решили основные проблемы истребителя Су-57, поскольку вооружённые силы получили уже вторую партию серийных самолётов пятого поколения в этом году. Специалисты полагают, что был существенно доработан двигатель, что позволит снизить тепловые сигнатуры до минимальных значений. С оружием всё в полном порядке, а вместе с Су-57 активно ведётся создание Су-35С. Можно сделать вывод, что с боевой авиацией всё относительно неплохо, чего не скажешь о бронированной технике. 

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На самом деле производство танков Т-90М и модернизация советских образцов Т-80 и Т-72 идёт полным ходом, а вот новостей относительно Т-14 «Армата» в последнее время мы не слышали. Военкоры писали, что пару танков, которые колесили по Красной площади, привезли в СВО, где они постреляли по удалённым целям. Якобы, были сделаны какие-то выводы, а после этого инженеры включились в работу. Что и каким образом было решено доработать, не сообщалось, ну а американские аналитики и вовсе с улыбкой воспринимали любые новости относительно самого лучшего танка на планете. Похоже, после озвученных сегодня новостей, янки будут не в восторге. 

Как стало известно, специалисты корпорации «Ростех» приступили к модернизации «Арматы». Это прозвучит странно, но танк так и не пошёл в серийное производство, но уже был признан недостаточно хорошим в том или ином плане. Спорить о том, в чём именно заключалась проблема танка нового поколения, можно долго, но в данном материале у нас нет такой задачи. Очевидно, что танк нуждался в изменениях, поскольку иначе он бы уже давно пошёл в серию, а всё это не является государственным секретом. Так вот, по словам генерального директора государственной корпорации, особое внимание будет сосредоточено на улучшении боевого потенциала «Арматы». Сергей Чемезов уверяет, что это будет заметно на поле боя, а результаты работы сотрудники корпорации представят в ближайшее время. Чемезов напомнил, что танк обладает передовыми электронными системами, включая продвинутую систему управления огнём следующего поколения. Чиновник не стал рассказывать, какие именно изменения ожидаются в конструкции Т-14, но эксперты полагают, что речь идёт о появлении 152-мм орудия. 

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Напомним, сегодня «Армата» оснащена 125-мм гладкоствольной пушкой 2А82-1C, а также зенитной установкой с пулемётом «Корд», удалённое управление которой осуществляет командир или наводчик. Ожидается, что появление пушки 152-мм калибра значительно увеличит огневую мощь танка, что позволит ему пробивать технику НАТО, которая только находится в разработке. Сроки появления модернизированной версии «Арматы» не указываются, как нет данных и о выходе в серийное производство. Некоторые российские эксперты полагают, что в настоящее время вооружённым силам такой дорогой танк не нужен, поскольку Т-90М способен выполнять все стоящие перед ним задачи. Подобные танки регулярно пополняют боевой парк в СВО, где считаются самыми эффективными из присутствующих в конфликте. 

#военные технологии #танки #бронетехника #т-14 «армата»
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