Наталья Амелина намерена потратить часть денег вверенного ей фонда на выплату премиям лучшим стартапам в экосистеме Metis

Иногда кажется, что мы знаем о богатых и знаменитых людях почти всё. В прессе рассказывают короткую биографию, где история успеха больше похожа на волшебную сказку, а многочисленные интервью наводят на мысль, что каждый человек может стать миллиардером. Часто появляются сказки о так называемом гараже, где действующие миллиардеры и сколотили свой первый капитал.

На поверку выясняется, что за каждым миллиардером стоят миллионные инвестиции, а чаще всего поддержка исходит от родственников. Согласитесь, что уговорить дядю или тётю дать вам пару десятков или даже сотен миллионов долларов на осуществление безумного плана – это сложное дело. Вот только если у вас нет обеспеченной родни, то пробиться вверх будет значительно сложнее. В пример можно привести Илона Маска, который получил уставной капитал от родителей. Но иногда происходят обратные процессы, о чём мы сегодня и поговорим.

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Все наши читатели знают Виталика Бутерина. Это довольно интересная личность, а сам он легко и быстро добился признания и успеха. Не то, чтобы его случай уникальный, но парень действительно приложил много усилий. Основатель Эфириума часто появляется на публике, где даёт интервью, делится ценными знаниями со слушателями и в целом любит прессу. При этом он ещё и ведёт собственный блог, хотя в последнее время интерес к его проекту немного упал.

Похоже, в какой-то момент к скучающему Виталику пришла его мама и попросила придумать ей интересное дело. Сказано – сделано. Давайте не будем копать слишком глубоко, ведь самое интересное кроется в цифрах. Итак, Наталья Амелина является одной из тех, кто создал криптовалюту Metis (METIS). Она входит в команду из нескольких человек и имеет значительный вес при принятии ключевых решений. Так вот, криптовалюта была создана весной 2021 года, а после начала стремительно дорожать. В начале января 2022 года за одну монету давали больше 300 долларов, а тогда капитализация актива перевалила за 1 миллиард долларов.

В какой-то момент курс пошёл вниз, обвалившись до 15 долларов за 1 монету. Похоже, чёрная полоса для Metis завершилась, ведь в последнее время актив сильно подорожал. Как стало известно, только за сутки криптовалюта прибавила 60% стоимости и продолжает идти вверх. Metis представляет собой протокол масштабирования второго уровня для ускорения и удешевления транзакций на блокчейне Ethereum. Он также включает и собственные инструменты и проекты.

Важно отметить, что Наталья Амелина руководит фондом Genesi DAC с инвестициями на сумму в 100 миллионов долларов. Из этих денег выплачиваются гранты в рамках экосистемы Metis, когда деньги идут наиболее интересным и перспективным стартапам. Как уже было сказано, сама Наталья Амелина принимает активное участие в жизни проекта, а совсем недавно она при поддержке других членов команды представила фонд развития экосистемы (EDF). Уставной капитал фонда составляет 4.6 миллионов монет METIS, а все они будут направлены на стимулирование выдающихся стартапов в экосистеме Metis.

По курсу на утро 27 декабря за 1 монету дают 86 долларов. Это значит, что общая оценочная стоимость фонда превышает 390 миллионов долларов, что даёт в руки основателям проекта значительные инструменты для финансирования перспективных идей. Предполагается, что выплаты создателям стартапов начнутся в первой четверти 2024 года.

За прошедшую неделю цена этой криптовалюты увеличилась почти в 3 раза, что стало очередным рекордом для рынка. Как вы уже поняли, до пиковых значений Metis ещё далеко, но начало положено, а перспективы у актива довольно значительные.

Вообще, это не единственная криптовалюта, которая в последнее время сильно подорожала. Например, токен MAIA вырос на 116%, HERMES – на 263%, а TETHYS – на 163%. Мемкоин BARSIK, запущенный 21 декабря, показал прирост цены на тысячи процентов, а сегодня его скупают в огромных масштабах, получая невероятные прибыли от ещё одной пирамиды на рынке криптовалют. Что до мамы Виталика Бутерина, то её можно поздравить, ведь первоначальные инвестиции себя давно окупили. Пожалуй, она получила прибыль ещё в начале 2022 года, а текущий рост курса Metis позволяет её и команде единомышленников перейти к первоначальному плану, а именно финансированию перспективных стартапов. Идея неплохая, а молодые таланты остро нуждаются в деньгах.

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Кто знает, может один из тех, кто получит от Натальи Амелиной пару сотен тысяч долларов, станет так же богат и известен, как и сам Виталик Бутерин.