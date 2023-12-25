Существование таких планет было теоретически доказано давно, но только совсем недавно их удалось обнаружить при помощи современных технологий

Наша Вселенная огромна, а учёные постоянно находят загадочные явления, которые открывают новые горизонты и позволяют двигать науку вперёд. Не на все вопросы можно найти ответы, но успешные попытки проводятся, а современные технологии позволяют увидеть момент появления первых галактик. Нет никаких сомнений, что со временем наши знания о космосе будут увеличиваться, ну а планетологи уже сегодня находят удивительные объекты за пределами нашей Солнечной системы. Так, ранее были обнаружены так называемые суперземли, которые располагаются по отношению к звезде там же, где и наша планета. Подробно описаны горячие Юпитеры, представляющие собой гигантские планеты с атмосферой в виде раскалённого газа, но совсем недавно были обнаружены так называемые «планеты-глаза.

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Оказывается, эти уникальные миры могут быть разбросаны по всей Вселенной, а их главная особенность заключается в нетипичном расположении по отношению к звезде. Так, они не вращаются вокруг своей оси и вокруг звезды, а вместо этого прочно привязаны к более крупному объекту при помощи приливной гравитации. Такое явление происходит, когда космические объекты на одной орбите блокируют друг друга, приводя к тому, что одна сторона планеты всегда обращена к своему партнёру. Кстати, именно так себя ведёт Луна, одна сторона которой постоянно обращена к Земле, тогда как другая остаётся тёмной и холодной. Ну а найденные экзопланеты, которые заблокированы по типу нашей Луны, прочно привязаны к своим хозяевам. Это значит, что одна сторона таких планет постоянно подвергается солнечному облучению, тогда как другая пребывает в вечной темноте.

Предполагается, что такие условия делают жизнь в той форме, какой мы её знаем, невозможной, поскольку выжить в вечной темноте невозможно. При этом даже на освещённой стороне слишком жарко, поэтому астрономы полагают, что планеты-глаза чаще всего остаются безжизненными. Благодаря приливной блокировке на этих планетах нет смены дня и ночи, что создаёт уникальные условия, которые человечеству только ещё предстоит изучить. Что любопытно, даже в таких случаях возможны исключения. Так, недавно обнаруженная экзопланета Wolf 1069 b находится на правильном расстоянии от своей звезды, поэтому в сумеречной зоне там наблюдаются идеальные условия для формирования жизни. Судя по всему, открытая часть, которая постоянно освещена своей звездой, действительно слишком горячая, но на стыке дня и ночи, где царят постоянные температурные условия на протяжении тысячелетий, может существовать вода, где созданы условия для развития жизни. Это не значит, что на Wolf 1069 b действительно есть влага и жизнь, но вероятность того, что в таких условиях могут зародиться примитивные организмы, крайне велика.

Астроном Шон Рэймонд рассказал о том, что каждая планета, привязанная к звезде при помощи приливной гравитации, может иметь уникальный вид на своей дневной и ночной сторонах. Планеты-глаза отличаются между собой: на них могут наблюдаться облака, замёрзший лёд на одной стороне и засушливые пустыни на другой. Это захватывающее открытие показывает, что Вселенная может оказаться разнообразнее, чем нам кажется, а жизнь кроется в самых неожиданных местах. Отметим, что планетологи активно исследуют миры за пределами нашей Солнечной системы, в поисках обитаемых планет. Современные технологии позволили учёным в 2023 году проводить более точные исследования экзопланет, включая планеты-глаза. Такие миры имеют чётко очерченный круг на обращённой к звезде стороне, напоминающий глазное яблоко. В настоящее время наши технологии не позволяют смотреть так далеко, поэтому многие выводы сделаны на основе компьютерного моделирования и теоретической информации. Несмотря на это научные исследования, проведённые за последние годы, выявили несколько потенциально обитаемых планет, что подогревает интерес к поиску жизни вне нашей Солнечной системы. Например, экзопланета Proxima Centauri b, находящаяся на правильном отдалении от своей звезды и уже стала одним из основных объектов исследований. Она находится в системе ближайшей к Солнцу звезды Proxima Centauri и может иметь условия, пригодные для существования жизни.

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Кроме того, космический телескоп James Webb (JWST), запущенный в 2021 году, обещает принести значительные научные открытия в этой области. JWST планирует изучать атмосферы экзопланет и искать признаки жизни, сканируя дальние уголки космоса в поисках следов воды, кислорода и других химических элементов, которые могут свидетельствовать о возможном присутствии жизни на этих планетах. Это новое поколение технологий и методов исследования позволяет учёным не только обнаруживать экзопланеты, но и стремиться к пониманию их уникальных характеристик, что делает поиск жизни за пределами нашей планеты более захватывающим и интригующим.