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Bublik1
Почему Россия не уничтожила мосты через Днепр, по которым танки и боеприпасы для ВСУ идут на Донбасс
Однозначного решения пока нет, а эксперты спорят о целесообразности подрыва транспортной инфраструктуры Украины

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Известно, что украинские власти смогли получить от НАТО и перебросить на Донбасс и в Запорожскую область сотни танков, невероятное количество боеприпасов и другую технику. Большая часть поступила через польскую границу, а после при помощи железнодорожных путей доставлена к месту назначения. Не стоит забывать, что поставки постоянно продолжаются, а ведь есть ещё топливо, без которого танки превращаются в груду металлолома. В итоге нагрузка на транспортную инфраструктуру Украины как никогда высокая, а многие российские эксперты с первых дней ведения СВО указывали на необходимость уничтожения мостов. Дискуссии о целесообразности подобных действий продолжаются, но ни одна сторона пока не предоставила убедительных доказательств в пользу правоты своего мнения. Эксперты решили взвесить все за и против, пытаясь понять, стоит ли вообще уничтожать логистическую инфраструктуру Украины. 

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Прежде всего нужно учитывать, что под ударами по транспортной инфраструктуре подразумеваются удары по мостам, соединяющим те или иные ключевые направления. Именно поэтому особое внимание приковано к мостам через Днепр. При этом транспортная система включает множество элементов: дороги, логистические центры, порты, терминалы, трубопроводы, системы управления транспортом и многое другое. Значительная часть украинской транспортной инфраструктуры ранее подвергалась ударам, но не всегда приводило к желаемому результату. Как выяснилось, даже прямое попадание по мосту не гарантирует, что он выйдет из строя. В пример можно привести мост в Затоке, который должен был давно рухнуть, но и сегодня продолжает выполнять все поставленные Киевом задачи. Юмористы с российской и украинской стороны шутят о том, что при СССР слишком хорошо строили мосты, поэтому России не удаётся их разрушить. Эксперты не рассматривают такую точку зрения, но в данном случае не стоит путать невозможность с отсутствием намерений. 

Похоже, российское командование не видит стратегической цели в обрушении мостов, а аналитики полагают, что можно было бы сосредоточиться на уничтожении менее очевидных объектов. Например, стоило бы подорвать системы управления железнодорожным транспортом, что имело бы решающее значение для поставок техники и боеприпасов на Донбасс и Запорожскую область. Предполагается, что сегодня для снабжения ВСУ используется до 25 различных мостов через Днепр. Считается, что влияние на оперативную обстановку может оказывать переброска военных грузов через вантовый мост, мост Преображенского, плотину Днепрогэс в Запорожье, а также мосты Южный, Мерефо-Херсонский, Амурский, Кайдакский, мосты на плотине Среднеднепровской ГЭС и на трассе Т-0412 в Днепропетровской области. Немаловажную роль играют Крюковский мост и мост через Кременчугскую ГЭС. Эксперты, которые предлагают уничтожить все эти и другие инфраструктурные объекты, рассказывают о том, что все мосты должны были быть подорваны ещё год назад, что сильно усложнило бы логистические задачи для ВСУ. Оппоненты такой теории уверяют, что в настоящее время нет точных данных о количестве грузов, перевозимых через мосты, и об их использовании для военных целей. Большинство заявлений о важности ударов по мостам основаны на предположениях о высоком военном значении этих сооружений, но объективная оценка реальных последствий ударов по мостам для снабжения ВСУ крайне сложна. 

Как уже было сказано выше, автомобильный и железнодорожный транспорт стали основой для логистики украинской армии, а значит железнодорожные и автомобильные мосты через Днепр имеют ключевое значение для снабжения украинских войск на левом берегу. Приверженцы ударов считают, что благодаря этим сооружениям осуществляется переброска больших объёмов военных грузов и техники. Похоже, не всё так очевидно, о чём свидетельствует опыт успешных операций по уничтожению мостов через крупные реки. Напомним, США и страны НАТО уничтожили 38 мостов во время бомбардировок Югославии и провели авиаудары по мостам через Тигр и Евфрат в Ираке. Вот только после завершения военных действий выяснилось, что некоторые мосты в Югославии сохранились, а в Ираке часть мостов наземные силы и вовсе предпочли захватить, а не уничтожать. Эксперты полагают, что разрушение мостов – это сложная задача, которая имеет непредсказуемые последствия. Для подрыва моста придётся приложить значительные усилия, но реальной пользы такой шаг может и не принести. 

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Не стоит забывать, что разрушение мостов ведёт к прерыванию транспортной связи, что затрудняет не только передвижение войск, но и поставку грузов и оказание гуманитарной помощи. Подобные действия оказывают долгосрочное воздействие на гражданское население, нарушив обычный образ жизни и экономическую активность в регионе. Каждый мост имеет свою стратегическую и тактическую значимость, а  в итоге эксперты приходят к выводу, что в настоящее время не существует определённого ответа на вопрос о необходимости уничтожения мостов в Украине. Это сложное военно-стратегическое решение, которое требует внимательного анализа и учёта множества факторов, включая военную тактику, гуманитарные последствия и потенциальные риски для гражданского населения. Не стоит забывать, что российские власти надеются получить контроль над территорией Донбасса и ряда других украинских областей. В этом плане гораздо дешевле оставить мосты в целости, поскольку их уничтожение окажет негативное влияние на эффективность управления новыми регионами. В этом случае взорванные артерии будут препятствовать переброске на запад уже российской техники. Хотя, всё указывает на то, что украинские власти планируют подорвать мосты, когда будут отступать с тех или иных территорий.  

#украина #аналитика #сво #всу
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