Украина собирается атаковать Крымский мост и Черноморский флот при помощи нового дрона «Казак Мамай»

Морские беспилотные аппараты стали довольно серьёзной проблемой для нескольких российских инфраструктурных объектов, находящихся в Чёрном море. Больше всего атак украинская армия совершала на побережье Крыма, где под удар попадали корабли Черноморского флота. Не обошлось без потерь, но в итоге проблему удалось решить при помощи боновых заграждений и многоуровневой защиты. Первоначально беспилотники фиксируются находящимися в воздухе самолётами, а также российскими дронами. Работают и другие радиолокационные системы, а на подходе к Севастополю подобные устройства встречает сеть заграждений, пройти которую оказывается невозможно. В случае, если совершается атака на корабль, находящийся в море, то там активируются штатные системы, позволяющие топить беспилотники до их непосредственного приближения. Аналогичным образом был защищён Крымский мост, что позволило избавиться от назойливых попыток украинских властей устроить диверсию на важной логистической и транспортной артерии.

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Несмотря на это ВСУ не прекращают попыток нанести урон российским регионам, время от времени совершая беспилотные рейды в Крым. По большей части используются устройства, полученные от Британии и США, но есть и так называемые собственные разработки. Например, подрыв Крымского моста осуществлялся при помощи Sea Baby. По сообщению СБУ, беспилотник создан в Украине и собирается на секретном подземном заводе. Эксперты полагают, что из украинского в дроне только сборка, поскольку все основные запасные части поставляются союзниками. Похоже, украинские власти действительно освоили отвёрточную сборку морских беспилотников. Объёмы остаются неизвестны, но зато есть кадры нового дрона под названием «Козак Мамай». Украинская сторона уверяет, что это самый быстрый БПЛА в Чёрном море, способный наносить критический урон военным кораблям РФ и другим инфраструктурным объектам. Недавно беспилотник даже был продемонстрирован украинским зрителям, что должно было вызвать волну патриотизма.

Согласно озвученных данных, скорость морского дрона достигает 110 км/ч, а длина равняется шести метрам. Пробить его из огнестрельного автоматического и полуавтоматического оружия сложно, поскольку он покрыт особым пуленепробиваемым материалом. Благодаря этому дрон обладает повышенной выживаемостью, а высокая скорость позволит уходить из-под прямых обстрелов, что повысит эффективность и шансы на достижение поставленных целей. За связь отвечает специальная спутниковая антенна, которая расположена в верхней части корпуса, а рядом стоит камера, позволяющая осуществлять удалённое управление беспилотником. Многие ключевые подробности остались за кадром, а особое любопытство вызывает поставщик спутниковой связи. Ещё в середине 2023 года Илон Маск заявлял, что заблокировал работу Starlink в районе Крымского полуострова. Сегодня здесь активно работают российские системы РЭБ, которые глушат сигнал американской GPS. Вполне возможно, что полностью остановить работу спутниковых систем не удаётся, поскольку морские украинские дроны постоянно появляются в районе Крыма. Судя по всему, подрыв можно осуществить как удалённо, так и при помощи простейшего механизма. Так, когда дрон сталкивается с целью, то под действием давления спусковой крючок сбрасывается с предохранителя и происходит врыв.

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Сколько у украинской армии есть подобных беспилотников, зрителям не сообщили. При этом было объявлено, что это стратегический проект, который должен выполнить задачу, поставленную самим Зеленским. Напомним, президент заявляет о необходимости уничтожения Крымского моста, а также потребовал потопить все корабли Черноморского флота. Пока СБУ совершила две удачных атаки на мост, но попытки не прекращаются, а после получения ещё более совершенного оружия, топить подобные дроны будет сложнее. Российская сторона пока не комментирует ролик, а многие эксперты полагают, что видео носит пропагандистский характер. Значительных мощностей для производства беспилотников у Украины нет, а Запад даёт всё меньше запчастей для сборки небольшого количества морских дронов в кустарных условиях.