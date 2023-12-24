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Разногласия между Западом и Востоком ставят под угрозу подводные межконтинентальные кабели
99% трафика между континентами проходит по дну океанов, а подрыв Северных потоков открыл ящик Пандоры

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После подрыва Северных потоков стало очевидно, что ни один инфраструктурный объект не может считаться в полной безопасности. По информации Сеймура Херша, Байден ещё до начала СВО потребовал разработать операцию по уничтожению российского газопровода. Это должно было стать предупреждением для России, но тогда возможность подрыва международного трубопровода считалась фантастической. Никто не мог предположить, что идея будет реализована, ведь после того, как Северные потоки опустились на дно, был открыт ящик Пандоры.

Аналитики опасаются, что теперь на подобные действия готовы и другие государства, а особенно тревожное положение у кабелей, которые проложены между континентами. Считается, что около 99% межконтинентального трафика передаётся по подводным кабелям. Протяжённость подобных линий, а также тех, которые находятся в непосредственной разработке, составляет более 1.4 миллиона километров, а диверсия может случиться в любой момент. 

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Теоретически, если в нужных местах произойдёт разрыв, при этом будут повреждены резервные системы, то Европа останется без связи с США, а основная нагрузка ляжет на спутниковый интернет. В последние годы количество линий, которые прокладываются заинтересованными сторонами, резко увеличилось, а эксперты уверяют, что человечеству требуется ещё 440 тысяч километров линий, после чего дефицит мощности окажется закрыт. Скорее всего, до появления новых технологий передачи данных острая нужда в межконтинентальных кабелях будет продолжаться актуальной, поскольку спрос растёт быстрее, чем вводятся в строй новые маршруты. Ну а опасность диверсий ставит собственников в сложное положение.

Напомним, в начале декабря 2023 года ВМС Великобритании, Финляндии и Эстонии провели учения в Балтийском море, главная цель которых состояла в обеспечении безопасности подводных кабелей, без которых Европа рухнет в средневековье с отдельными участками работоспособного интернета. Подобные действия стали ответом на инциденты, произошедшие в октябре, когда были повреждены подводные кабели в Балтийском море. По мнению The Economist, сегодня подводные кабели стали не только важными для экономики, но и стратегическими активами, а значит именно они могут оказаться под ударом, ведь лишить целую страну или континент связи вполне реальная задача. 

Напомним, основная часть международного трафика контролируется крупными технологическими компаниями. Это: Amazon, Google, Microsoft и некоторые другие, инвестирующие в прокладку новых каналов значительные суммы. Что любопытно, в 2012 году четыре крупнейших компании контролировали только 10% международного трафика, но сегодня имеют в распоряжении больше 65% всех информационных ресурсов. Подобные действия крупных компаний привели к значительным имениям на международном рынке связи. Традиционные телекоммуникационные компании не могут конкурировать с такими гигантами и стали арендаторами трафика, тогда как владельцы располагаются за океаном и захватывают всё больше международных каналов связи. При этом местные компании постоянно испытывают давление со стороны потребителей, которые хотят получать больше интернета за меньшие деньги. Средств на прокладку собственных кабелей нет, а арендная плата растёт. 

Всё это привело к опасному расколу в отрасли. В итоге французская Alcatel Submarine Networks, японская NEC и американская SubCom получают более 80% заказов на прокладку кабелей. Единственный крупный игрок из восточного лагеря на этом рынке – это компания HMN Tech, которая ранее принадлежала Huawei и располагает 9% всех заказов. Из-за напряжённости между Китаем и Западом многие заказчики стараются избегать сотрудничества с HMN Tech. В 2022 году американская SubCom выиграла контракт на прокладку 19 000 километров подводного кабеля, принадлежащего группе операторов связи в Индии и Сингапуре, несмотря на более выгодные предложения HMN Tech. В ответ на ограничения США, Китай начал развивать собственную цифровую инфраструктуру, создавая альтернативу «цифровому шёлковому пути». Это включает подводные кабели, соединяющие Кению с Францией через Пакистан, а также проекты, конкурирующие с западными компаниями.

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Конкуренция становится всё более опасной, а эксперты полагают, что в будущем заинтересованные стороны начнут нанимать специальные корабли, которые будут охранять наиболее важные линии передач на дне океана. Подрыв Северных потоков выпустил джина из бутылки, и сегодня всё меньше шансов на то, что Запад и Восток смогут договориться без значительных потерь с двух сторон. Судя по накалу страстей, потери могут быть чисто экономическими и выражаться в диверсиях на кабелях политических и идеологических оппонентов. 

#аналитика #политика
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